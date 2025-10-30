ETV Bharat / offbeat

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "వెల్లుల్లి రసం" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!

- రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Garlic Rasam Recipe
Garlic Rasam Recipe
Garlic Rasam Recipe in Telugu : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు వేడివేడి అన్నంలో ఏదైనా రసం పోసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది త్వరగా అయిపోతుందని 'టమాటా రసం' చేసుకుంటుంటారు. అది మాత్రమే కాకుండా ఈ సీజన్​లో తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన మరో రెసిపీ ఉంది. అదే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే "వెల్లుల్లి రసం".

దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే, ఇది ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో దగ్గు, జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఈ రసం మంచి రిలీఫ్​ను కూడా అందిస్తుంది! మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ వెల్లుల్లి రసం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Garlic Rasam Recipe
వెల్లుల్లి

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • టమాటాలు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30 నుంచి 40
  • నూనె - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
  • ఇంగువ - అరటీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు పిడికెళ్లు
Garlic Rasam Recipe
చింతపండు

మసాలా పొడి కోసం :

  • మెంతులు - అరటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • కందిపప్పు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • మిరియాలు - ఒక టీస్పూన్
  • తెల్ల నువ్వులు - రెండు టీస్పూన్లు

Garlic Rasam Recipe
టమాటాలు

తయారీ విధానం :

  • కమ్మ కమ్మగా నోరూరించే ఈ పాతకాలం రసం తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • అది నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి, నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చిలను గ్యాస్​పై కాల్చుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చింతపండు బాగా నానిందనుకున్నాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, కాల్చిన పచ్చిమిర్చిలను వేసి చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ మాష్ చేయాలి.
  • అన్నింటినీ బాగా మాష్ చేస్తూ రసం తీసుకున్నాక మిగిలిన పిప్పిని తీసేసి పక్కన పడేయాలి.
Garlic Rasam Recipe
ధనియాలు
  • ఒకవేళ మీకు టమాటా, పచ్చిమిర్చిలను మాష్ చేయడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే ముందుగానే టమాటా, కాల్చిన మిరపకాయలను మిక్సీ జార్​లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ పేస్ట్​ను నానిన చింతపండు రసంలో వేసి బాగా కలిపి పిప్పిని వేరు చేసి రసాన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు.
  • ఆ విధంగా చింతపండు టమాటా రసాన్ని రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం రసంలోకి కావాల్సిన ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Garlic Rasam Recipe
జీలకర్ర
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి మెంతులు, జీలకర్ర, ధనియాలు, కందిపప్పు, మిరియాలు వేసి అన్నింటినీ లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత అందులో తెల్ల నువ్వులు వేసి చిటపటమనే వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అవన్నీ కాస్త చల్లారాక మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత చిన్న రోలులో వెల్లుల్లి పాయలను వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.

Garlic Rasam Recipe
పోపుదినుసులు
  • అనంతరం వెల్లుల్లి రసం తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడెక్కాక జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక పసుపు, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని యాడ్ చేసుకుని లో-ఫ్లేమ్​లో అన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుతూ ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
Garlic Rasam Recipe
కొత్తిమీర
  • అనంతరం అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా చింతపండు రసం యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినన్ని నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరగనివ్వాలి.
  • ఆ మిశ్రమం వేడెక్కి బాగా మరుగుతున్నప్పుడు చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే "వెల్లుల్లి రసం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ చల్లని వేళ ఓసారి ఇలా రసం రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వేడి వేడి అన్నంలో కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!
  • అలాగే, మీరు తక్కువ మొత్తంలో ఈ రసం చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్​ని అందుకు తగ్గట్లుగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

