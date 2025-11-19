ETV Bharat / offbeat

కారంకారంగా "వెల్లుల్లి పచ్చడి" - రాజస్థాన్​ స్టైల్లో చేసుకోండి - సూపర్​గా ఉంటుంది!

-వెల్లుల్లితో అద్దిరిపోయే పచ్చడి - చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!

Rajasthani Special Garlic Pickle Recipe
Rajasthani Special Garlic Pickle Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajasthani Special Garlic Pickle Recipe: ప్రతి ఒక్కరి వంటింట్లో వెల్లుల్లిపాయలు కచ్చితంగా ఉంటాయి. వెజ్​, నాన్​వెజ్​, పచ్చడి వంటి వాటిల్లోకి వీటిని వేస్తేనే రెసిపీలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అయితే గార్లిక్​ను సైడ్​ క్యారెక్టర్​గా కాకుండా మెయిన్​గా ఉపయోగించి అద్భుతమైన పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. రాజస్థానీ స్టైల్లో చేసే ఈ పచ్చడి రుచి సూపర్​గా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక ఈ పచ్చడి టిఫెన్స్​తో పాటు వేడివేడి అన్నంలోకి కూడా అద్దిరిపోతుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని వెల్లుల్లి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • వెల్లుల్లి - 100 గ్రాములు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • మెంతులు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - తగినంత
Garlic
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 5 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Fenugreek - Mustard
మెంతులు - ఆవాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా వెల్లుల్లి రెబ్బలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకోసం వెల్లుల్లిపాయను రెబ్బలుగా వలిచి దానిపై ఉండే పొట్టును తీసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ఆవాలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించుకోవాలి. ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత మెంతులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
Karam
కారం (Getty Images)
  • ఇవి రెండూ వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తని పొడిలా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి ఉప్పు, కారం, గ్రైండ్​ చేసిన ఆవాలు మెంతుల పొడి వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Lemon
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • ఇప్పుడు దీనికి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత ఇంగువ వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
Kothimeera
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అనంతరం గ్రైండ్​ చేసిన వెల్లుల్లి పచ్చడి వేసి నూనెలో మగ్గించుకోవాలి. వెల్లుల్లి పచ్చడి మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి నిమ్మరసం, కొత్తిమీర తరుగు వేసి చల్లారిన తర్వాత గాజు సీసాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే వెల్లుల్లి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Rajasthani Special Garlic Pickle
వెల్లుల్లి పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పైన చెప్పిన కొలతలు మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన క్వాంటిటీలో వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకుని పచ్చడి చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ పచ్చడి రుచికరంగా ఉండాలంటే ఉప్పు, కారం పర్ఫెక్ట్​గా వేసుకోవడంతో పాటు నూనె పైకి తేలే వరకు సిమ్​లో మగ్గించుకుంటే తొందరగా పాడవకుండా ఉంటుంది.

Bigg Boss 9 Telugu: "నా పెళ్లికి బిగ్​బాస్​ టైటిల్​ గిఫ్ట్​ ఇవ్వాలి" - "తనూజకు దూరంగా ఉండు" - కంటెస్టెంట్స్​కు ఫ్యామిలీ హింట్స్​!

Bigg Boss 9 Telugu: నామినేషన్స్​లో "ఆరుగురు" - రీతూకు షాకిచ్చిన పవన్​ - కారణం ఇదే అంటూ ట్రోలింగ్​!

TAGGED:

GARLIC PICKLE RECIPE
RAJASTHANI LEHSUN RECIPE
VELLULLI PACHADI RECIPE
వెల్లుల్లి పచ్చడి ఎలా చేయాలి
GARLIC PICKLE RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.