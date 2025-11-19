కారంకారంగా "వెల్లుల్లి పచ్చడి" - రాజస్థాన్ స్టైల్లో చేసుకోండి - సూపర్గా ఉంటుంది!
-వెల్లుల్లితో అద్దిరిపోయే పచ్చడి - చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది!
Published : November 19, 2025 at 12:15 PM IST
Rajasthani Special Garlic Pickle Recipe: ప్రతి ఒక్కరి వంటింట్లో వెల్లుల్లిపాయలు కచ్చితంగా ఉంటాయి. వెజ్, నాన్వెజ్, పచ్చడి వంటి వాటిల్లోకి వీటిని వేస్తేనే రెసిపీలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అయితే గార్లిక్ను సైడ్ క్యారెక్టర్గా కాకుండా మెయిన్గా ఉపయోగించి అద్భుతమైన పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. రాజస్థానీ స్టైల్లో చేసే ఈ పచ్చడి రుచి సూపర్గా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక ఈ పచ్చడి టిఫెన్స్తో పాటు వేడివేడి అన్నంలోకి కూడా అద్దిరిపోతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని వెల్లుల్లి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- వెల్లుల్లి - 100 గ్రాములు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- మెంతులు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - తగినంత
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 5 టేబుల్స్పూన్లు
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా వెల్లుల్లి రెబ్బలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకోసం వెల్లుల్లిపాయను రెబ్బలుగా వలిచి దానిపై ఉండే పొట్టును తీసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఆవాలు వేసి ఓ నిమిషం వేయించుకోవాలి. ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత మెంతులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి రెండూ వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తని పొడిలా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి ఉప్పు, కారం, గ్రైండ్ చేసిన ఆవాలు మెంతుల పొడి వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు దీనికి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత ఇంగువ వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసిన వెల్లుల్లి పచ్చడి వేసి నూనెలో మగ్గించుకోవాలి. వెల్లుల్లి పచ్చడి మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నిమ్మరసం, కొత్తిమీర తరుగు వేసి చల్లారిన తర్వాత గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వెల్లుల్లి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పైన చెప్పిన కొలతలు మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన క్వాంటిటీలో వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకుని పచ్చడి చేసుకోవచ్చు.
- ఈ పచ్చడి రుచికరంగా ఉండాలంటే ఉప్పు, కారం పర్ఫెక్ట్గా వేసుకోవడంతో పాటు నూనె పైకి తేలే వరకు సిమ్లో మగ్గించుకుంటే తొందరగా పాడవకుండా ఉంటుంది.
