పక్కా నవతరం "ఫ్రైడ్ రైస్" - వెల్లుల్లి, మిరియాలతో అద్దిరిపోద్ది!
- నోరూరించే హెల్దీ ఫ్రైడ్ రైస్ - ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్కు ఏ మాత్రం తగ్గని రుచి - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు
Published : March 15, 2026 at 1:36 PM IST
Garlic Fried Rice : ఈ జనరేషన్లో పిల్లలకు ఇంటి ఫుడ్ అస్సలే నచ్చట్లేదు. పొద్దున టిఫెన్ మొదలు, రాత్రి డిన్నర్ దాకా అంతా బయటనే తినడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఫాస్ట్ ఫుడ్ మీద విపరీతమైన ఇష్టం పెంచుకుంటున్నారు. ఆఖరికి అన్నం కూడా "ఫ్రైడ్ రైస్" కావాలంటూ పట్టుబడుతున్నారు.
దీనివల్ల డబ్బుల ఖర్చుతోపాటు పిల్లల ఆరోగ్యం ఎక్కడ దెబ్బతింటుందోనని చాలా మంది అమ్మలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మీరు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కొంటున్నారా? ఇంటి ఫుడ్ను మీ పిల్లలు పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదా? అయితే, ఇక మీదట ఈ వెలుల్లి, మిరియాల రైస్ను చేసి పెట్టండి. ఫ్రైడ్ రైస్కు ఏమాత్రం తీసిపోదు. ఒక్క ప్రజర్వేటివ్ లేకుండానే సూపర్ హెల్దీగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉడికించిన బాస్మతి - 1 కప్పు
- వెల్లుల్లి - 10
- మిరియాలు - 10
- కరివేపాకు - 5 రెమ్మలు
- టమాటా ప్యూరీ - అర కప్పు
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - స్పూన్
- తరిగిన ఉల్లిపాయలు - అర కప్పు
- జీడిపప్పులు - 10
- పసుపు - అర స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బాస్మతి బియ్యంతో అన్నం కుక్ చేసుకోవాలి. అన్నం మరీ ముద్దలా కాకుండా చూసుకోవాలి. ఫ్రైడ్ రైస్ కోసం తయారు చేసినట్టుగా పుల్లలుగా ఉండేలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- ఈ లోగా రోట్లో ఒక మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి, మిరియాలు, కరివేపాకు రోట్లో వేసుకొని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం ద్వారా రెసిపీ చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఈ మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత
- అందులో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకోవాలి. కాసేపు వాటిని వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు, పసుపు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రోట్లో నూరి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి, మిరియాల మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేయాలి. బాగా వేగనివ్వాలి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు టమాటా ప్యూరీ వేసుకోవాలి. బాగా పండిన టమాటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీలో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటే ప్యూరీ సిద్ధమవుతుంది. దీన్ని వేసి పచ్చిదనం పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడే ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. అన్నం మొత్తానికి సరిపడా ఉప్పు చెక్ చేసుకొని వేసుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న బాస్మతి అన్నాన్ని వేసుకోవాలి. గిన్నెలోని మిశ్రమం మొత్తం రైస్ కు పట్టేలా గరిటతో మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒకటీ రెండు రెమ్మల కరివేపాకును కూడా వేసుకోవాలి
- అన్నం చక్కగా ఫ్రై అయ్యేలా అటూ ఇటూ కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకొని, ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అనంతరం సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అద్దిరిపోయే వెల్లుల్లి రైస్ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని అందరూ ఇష్టపడతారు. ఇక పిల్లల గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు.
- ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ వైపు వేలు చూపించే పిల్లలకు ఈ రెసిపీ చేసిపెట్టండి. ఇక ఆ మాటే ఎత్తరు! పలురకాల సాస్లతో అన్ హెల్తీగా ఉండే ఫాస్ట్ ఫుడ్ కన్నా, ఇంట్లో చాలా హెల్దీగా అదే రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు
