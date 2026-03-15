పక్కా నవతరం "ఫ్రైడ్​ రైస్" - వెల్లుల్లి, మిరియాలతో అద్దిరిపోద్ది!

- నోరూరించే హెల్దీ ఫ్రైడ్ రైస్ - ఫాస్ట్​ ఫుడ్​ సెంటర్​కు ఏ మాత్రం తగ్గని రుచి - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు

Garlic Fried Rice
Garlic Fried Rice
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 15, 2026 at 1:36 PM IST

Garlic Fried Rice : ఈ జనరేషన్​లో పిల్లలకు ఇంటి ఫుడ్ అస్సలే నచ్చట్లేదు. పొద్దున టిఫెన్​ మొదలు, రాత్రి డిన్నర్ దాకా అంతా బయటనే తినడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఫాస్ట్ ఫుడ్​ మీద విపరీతమైన ఇష్టం పెంచుకుంటున్నారు. ఆఖరికి అన్నం కూడా "ఫ్రైడ్​ రైస్​" కావాలంటూ పట్టుబడుతున్నారు.

దీనివల్ల డబ్బుల ఖర్చుతోపాటు పిల్లల ఆరోగ్యం ఎక్కడ దెబ్బతింటుందోనని చాలా మంది అమ్మలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మీరు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కొంటున్నారా? ఇంటి ఫుడ్​ను మీ పిల్లలు పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదా? అయితే, ఇక మీదట ఈ వెలుల్లి, మిరియాల రైస్​ను చేసి పెట్టండి. ఫ్రైడ్​ రైస్​కు ఏమాత్రం తీసిపోదు. ఒక్క ప్రజర్వేటివ్​ లేకుండానే సూపర్ హెల్దీగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉడికించిన బాస్మతి - 1 కప్పు
  • వెల్లుల్లి - 10
  • మిరియాలు - 10
  • కరివేపాకు - 5 రెమ్మలు
  • టమాటా ప్యూరీ - అర కప్పు
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - స్పూన్
  • తరిగిన ఉల్లిపాయలు - అర కప్పు
  • జీడిపప్పులు - 10
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బాస్మతి బియ్యంతో అన్నం కుక్ చేసుకోవాలి. అన్నం మరీ ముద్దలా కాకుండా చూసుకోవాలి. ఫ్రైడ్ రైస్ కోసం తయారు చేసినట్టుగా పుల్లలుగా ఉండేలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ లోగా రోట్లో ఒక మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి, మిరియాలు, కరివేపాకు రోట్లో వేసుకొని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం ద్వారా రెసిపీ చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఈ మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, ఆయిల్​ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత
  • అందులో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకోవాలి. కాసేపు వాటిని వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు, పసుపు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారేంత వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత రోట్లో నూరి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి, మిరియాల మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేయాలి. బాగా వేగనివ్వాలి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు టమాటా ప్యూరీ వేసుకోవాలి. బాగా పండిన టమాటాలను ముక్కలుగా కట్​ చేసి మిక్సీలో వేసుకొని గ్రైండ్​ చేసుకుంటే ప్యూరీ సిద్ధమవుతుంది. దీన్ని వేసి పచ్చిదనం పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడే ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. అన్నం మొత్తానికి సరిపడా ఉప్పు చెక్​ చేసుకొని వేసుకోవాలి
  • కాసేపు తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న బాస్మతి అన్నాన్ని వేసుకోవాలి. గిన్నెలోని మిశ్రమం మొత్తం రైస్​ కు పట్టేలా గరిటతో మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఒకటీ రెండు రెమ్మల కరివేపాకును కూడా వేసుకోవాలి
  • అన్నం చక్కగా ఫ్రై అయ్యేలా అటూ ఇటూ కలుపుకుంటూ కుక్​ చేసుకొని, ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అనంతరం సర్వింగ్​ బౌల్​ లోకి తీసుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే చాలు. అద్దిరిపోయే వెల్లుల్లి రైస్​ సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని అందరూ ఇష్టపడతారు. ఇక పిల్లల గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు.
  • ఫాస్ట్​ ఫుడ్​ సెంటర్​ వైపు వేలు చూపించే పిల్లలకు ఈ రెసిపీ చేసిపెట్టండి. ఇక ఆ మాటే ఎత్తరు! పలురకాల సాస్​లతో అన్​ హెల్తీగా ఉండే ఫాస్ట్​ ఫుడ్​ కన్నా, ఇంట్లో చాలా హెల్దీగా అదే రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు
  • మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేయండి

