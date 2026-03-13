ETV Bharat / offbeat

వెల్లుల్లి కారంతో "ఎగ్​ ఫ్రైడ్​ రైస్​" - సాస్​లు అవసరమే లేదు - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

- రెగ్యులర్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్​ని మించిన టేస్ట్ - లంచ్ బాక్స్​లోకి క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ!

Garlic Egg Fried Rice
Garlic Egg Fried Rice (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 13, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Garlic Egg Fried Rice: ఫాస్ట్​పుడ్​ రెసిపీలలో ఫ్రైడ్​ రైస్​కు సెపరేట్​ ఫ్యాన్​ బేస్​ ఉంటుంది. అందుకే తినాలనిపించినప్పుడు ఎగ్​, చికెన్​, వెజ్​ అంటూ రకరకాల రెసిపీలు ఆర్డర్​ చేసి తింటుంటారు. ఇంట్లో కూడా చాలా మంది ఎగ్​ ఫ్రైడ్​ రైస్​ చేసుకుంటుంటారు. అయితే నార్మల్​గా ఈ ఫ్రైడ్​ రైస్​ చేయాలంటే వేర్వేరు పదార్థాలు ముఖ్యంగా సాస్​లు వంటివి కావాలి. ఇవి లేకపోతే రైస్​ టేస్ట్​ అంత బాగోదు.

కానీ మీకు తెలుసా? ఎటువంటి సాస్​లు లేకుండా బయటి లభించే టేస్ట్​ను మించేలా చేసుకోవచ్చు. అందుకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉంటే సరిపోతాయి. టేస్టీ, స్పైసీగా ఉండే ఈ రైస్​ను పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. ఇక ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు, నోటికి ఏమైనా తినబుద్ధి అయినప్పుడు దీనిని చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని వెల్లుల్లి కారం ఎగ్​ ఫ్రైడ్​ రైస్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Garlic Egg Fried Rice
Garlic Egg Fried Rice (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • కారం - 2 టేబుల్​స్పూన్లు (తగినంత)
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • నూనె - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కోడిగుడ్లు - 2 కప్పులు
  • బియ్యం - 2 కప్పులు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Garlic Egg Fried Rice
Garlic Egg Fried Rice (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి ఉడికించి రెడీగా ఉంచాలి.
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేయాలి. చిన్న రోట్లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కారం, ఉప్పు, కరివేపాకు వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
  • ఇలా రుబ్బుకున్న పేస్ట్​ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Garlic Egg Fried Rice
Garlic Egg Fried Rice (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో రుబ్బుకున్న వెల్లుల్లి కారం వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు కలుపుతూ సిమ్​లోనే వేయించాలి.
  • వెల్లుల్లి కారం మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక కోడిగుడ్లు పగులగొట్టి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ రెండు నిమిషాలు పాటు కదిలించకుండా అలానే వదిలేయాలి.
Garlic Egg Fried Rice
Garlic Egg Fried Rice (Getty Images)
  • అనంతరం గరిటెతో నిధానంగా కలుపుతూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఎగ్స్​ కూడా పర్ఫెక్ట్​గా వేగి కారం మొత్తం పట్టినాక ఉడికించిన రైస్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • వెల్లుల్లి కారం చక్కగా అన్నానికి పట్టినాక కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే వెల్లుల్లి కారంతో ఎగ్​ ఫ్రైడ్​ రైస్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Garlic Egg Fried Rice
Garlic Egg Fried Rice (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • అన్నాన్ని పొడిపొడిగా ఉడికించాలి. మెత్తగా అయ్యిదంటే రెసిపీ ప్రిపేర్​ చేసుకునేటప్పుడు మరీ మెత్తగా అవుతుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర నైట్​ మిగిలిన అన్నం ఉన్నా యూజ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • మీరు వండినప్పుడు అన్నం ఏమైనా మెత్తగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసినాక అన్నాన్ని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టుకుంటే తడి గుంజుకుని పొడిపొడిలాడుతుంది.
  • కారం, ఉప్పును మీరు తినే టేస్ట్​కు సరిపడేలా యాడ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

ఒంటికి చలువ చేసే "బీరకాయ కర్రీ" - పెరుగు పోసి ఇలా వండారంటే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!

గోధుమపిండితో పూరీలు, చపాతీలు కాదు - ఇలా "చిట్టి చెక్కలు" చేసుకోండి! - 20 రోజుల పైనే నిల్వ!

TAGGED:

GARLIC EGG FRIED RICE RECIPE
EGG FRIED RICE WITH GARLIC
VELLULLI KARAM EGG FRIED RICE
వెల్లుల్లి కారం ఎగ్​ ఫ్రైడ్​ రైస్​
GARLIC EGG FRIED RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.