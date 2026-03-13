వెల్లుల్లి కారంతో "ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్" - సాస్లు అవసరమే లేదు - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
- రెగ్యులర్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ని మించిన టేస్ట్ - లంచ్ బాక్స్లోకి క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ!
Published : March 13, 2026 at 10:23 AM IST
Garlic Egg Fried Rice: ఫాస్ట్పుడ్ రెసిపీలలో ఫ్రైడ్ రైస్కు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. అందుకే తినాలనిపించినప్పుడు ఎగ్, చికెన్, వెజ్ అంటూ రకరకాల రెసిపీలు ఆర్డర్ చేసి తింటుంటారు. ఇంట్లో కూడా చాలా మంది ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే నార్మల్గా ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ చేయాలంటే వేర్వేరు పదార్థాలు ముఖ్యంగా సాస్లు వంటివి కావాలి. ఇవి లేకపోతే రైస్ టేస్ట్ అంత బాగోదు.
కానీ మీకు తెలుసా? ఎటువంటి సాస్లు లేకుండా బయటి లభించే టేస్ట్ను మించేలా చేసుకోవచ్చు. అందుకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉంటే సరిపోతాయి. టేస్టీ, స్పైసీగా ఉండే ఈ రైస్ను పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. ఇక ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు, నోటికి ఏమైనా తినబుద్ధి అయినప్పుడు దీనిని చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని వెల్లుల్లి కారం ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- కారం - 2 టేబుల్స్పూన్లు (తగినంత)
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- నూనె - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- కోడిగుడ్లు - 2 కప్పులు
- బియ్యం - 2 కప్పులు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి ఉడికించి రెడీగా ఉంచాలి.
- వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేయాలి. చిన్న రోట్లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కారం, ఉప్పు, కరివేపాకు వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
- ఇలా రుబ్బుకున్న పేస్ట్ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో రుబ్బుకున్న వెల్లుల్లి కారం వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు కలుపుతూ సిమ్లోనే వేయించాలి.
- వెల్లుల్లి కారం మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక కోడిగుడ్లు పగులగొట్టి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ రెండు నిమిషాలు పాటు కదిలించకుండా అలానే వదిలేయాలి.
- అనంతరం గరిటెతో నిధానంగా కలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎగ్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వేగి కారం మొత్తం పట్టినాక ఉడికించిన రైస్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి కారం చక్కగా అన్నానికి పట్టినాక కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే వెల్లుల్లి కారంతో ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- అన్నాన్ని పొడిపొడిగా ఉడికించాలి. మెత్తగా అయ్యిదంటే రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు మరీ మెత్తగా అవుతుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర నైట్ మిగిలిన అన్నం ఉన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
- మీరు వండినప్పుడు అన్నం ఏమైనా మెత్తగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే స్టవ్ ఆఫ్ చేసినాక అన్నాన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకుని ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టుకుంటే తడి గుంజుకుని పొడిపొడిలాడుతుంది.
- కారం, ఉప్పును మీరు తినే టేస్ట్కు సరిపడేలా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
