సాయంత్రం వేడివేడిగా తినాలనిపిస్తే ఇలా చేసుకోండి! - సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు!
ఈవెనింగ్ స్నాక్స్కి పర్ఫెక్ట్ - కరకరలాడే మసాలా వడలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 7:23 PM IST
Masala garelu : సాయంత్రం వేడి వేడిగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తే చాలా మంది పునుగుల కోసం చూస్తుంటారు. కానీ మైదా పిండి వాడే పునుగులు ఎక్కువగా తినడం వల్ల ఇబ్బందులు ఉంటాయి. వాటికి బదులు మసాలా వడలు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇవి తయారు చేసిన తర్వాత కూడా గంటల తరబడి క్రిస్పీగా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా మసాలా గారెలు ట్రై చేసి చూడండి! ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.
ఇంట్లో "రాగి పిండి" ఉంటే చాలు - అప్పటికప్పుడు ఇలా మీకు నచ్చిన టిఫిన్ చేసేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపప్పు - 2 కప్పులు
- ఉల్లిపాయలు - 2 మీడియం సైజు
- పచ్చిమిర్చి - 6
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- అల్లం తురుము - కొద్దిగా
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలక్రర - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- బియ్యం పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి 2 కప్పుల శనగపప్పు తీసుకుని శుభ్రం చేసుకుని నిండుగా నీళ్లు పోసి 3 గంటల సేపు నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు లేకుండా వడబోసి కొద్దిగా పప్పు పక్కన పెట్టుకుని మిగిలిన పప్పు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పప్పు మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా, మరీ మెత్తగానూ కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్న పప్పు కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. మిగుల్చుకున్న పప్పు అలాగే కలుపుకోవడం వల్ల మధ్య మధ్యలో కరకరలాడుతుంటాయి. పంటి కంద తగిలినప్పుడల్లా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
- ఇపుడు 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి. వేయించిన తర్వాత ఉల్లిపాయ రుచి ఎంతో బాగుంటుంది. ఇపుడు తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం తురుము కూడా సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. ఇంట్లో వాళ్లు పచ్చి మిర్చి ఇష్టపడకపోతే అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి గ్రైండ్ చేసి తీసుకుంటే చాలు.
- ఆ తర్వాత ధనియాలు, జీలక్రర కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ధనియాలు నేరుగా కాకుండా కాస్త కచ్చా పచ్చగా దంచుకుని వేసుకోవాలి. అదే విధంగా కరివేపాకు కూడా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకుంటే బాగుంటుంది. పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని కలిపి బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి.
- బియ్యం పిండి వేసుకోవడం వల్ల వడలు క్రిస్పీగా వస్తాయి. చివరగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఏ మాత్రం నీళ్లు పోసుకోకుండా పిండి కలుపుకోవాలి. ఎందుకంటే ఉల్లిపాయలు, ఆకుకూరల్లోని నీళ్లు సరిపోతాయి. ఆ తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేగనిచ్చి వడలు తయారు చేసుకోవాలి. ఈ వడలు మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి రంగు వచ్చే వరకు రెండు వైపులా వేయించి తీసుకోవాలి.
పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే "మడత చెక్కలు" - తక్కువ నూనెతోనే కరకరలాడుతాయి!
హోటల్ స్టైల్ "రవ్వ దోసెలు' - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!