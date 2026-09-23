మొక్కలు పెంచుతున్నారా? - ఈ వస్తువులు ఉంటే వాటి నిర్వహణ చాలా సులువు!
-మీకు గార్డెనింగ్ అంటే ఇష్టమా? - అయితే వాటిని మెయింటైన్ చేయడం కష్టంగా ఉంటే వీటిని ట్రై చేయమని సలహా ఇస్తున్న నిపుణులు!
Published : September 23, 2026 at 5:21 PM IST
Gardening Tips in Telugu: నేటి రోజుల్లో గార్డెనింగ్ చాలా మందికి హాబీగా మారింది. ఇంటిని ఆహ్లాదకరంగా మార్చడానికి, ఒత్తిడి నుంచి బయటపడేందుకు మెజార్టీ పీపుల్ రకరకాల మొక్కలను పెంచుతున్నారు. స్థలం పెద్ద మ్యాటర్ కాదని బాల్కనీ, మిద్దె ఇలా ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ మొక్కలు నాటుతున్నారు. అయితే మొక్కలు పెంచడం వరకు బానే ఉన్నా.. కొన్ని కొన్ని సార్లు నిర్వహణ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తారు. అంటే టైమ్ లేకపోవడం, ఊరు వెళ్లడం వంటి కారణాల చేత మొక్కలను పెద్దగా పట్టించుకోరు. అయితే ఇలాంటి సమస్యలను తీర్చేందుకే మార్కెట్లో సరికొత్త కుండీలు, పోషకాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయని.. వీటిని వాడితే మొక్కల పెరుగుదలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
హైడ్రోజెల్: కొన్నికొన్ని సార్లు అనుకోని ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. లేదంటే ఓ వారం రోజులు ఎటైనా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో మొక్కలకు రక్షణగా హైడ్రోజెల్ నిలుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఆన్లైన్లో, స్థానిక నర్సరీల్లో లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇక దీని వాడకం విషయానికి వస్తే కుండీలోని మట్టిలో ఒక చెంచాడు హైడ్రోజెల్ పొడి కలిపితే నాలుగైదు రోజుల పాటు నీరు పోయకున్నా మొక్కని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుందని.. దీన్లోని తడి మెల్లగా మట్టిలో కలుస్తుందంటున్నారు.
రూట్ బూస్టర్: మొక్కలు నాటినప్పుడు మట్టి, ఎరువులు వంటివి వేస్తుంటారు. అయితే మట్టి వేసిన కొన్ని రోజుల తర్వాత కచ్చితంగా మార్చాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందులోని సారం పోతే మొక్కకు బలం ఉండదు. కానీ కొన్నిసార్లు కుదరకపోవచ్చు. దాంతో పోషకాలు సక్రమంగా అందక అవి పెరగవు. దీనికి పరిష్కారం రూట్ బూస్టర్లు అంటున్నారు నిపుణులు. ఘన, ద్రవ రూపాల్లో ఉంటాయని.. మొక్క వేర్ల దగ్గర వేస్తే, కనీసం 3 నెలలపాటు పోషకాలు అందిస్తాయంటున్నారు.
నీళ్లు పెట్టే కుండీ: మొక్కలకు క్రమం తప్పకుండా నీళ్లు పోయాల్సి ఉంటుంది. అయితే అలా పోయలేని సందర్భంలో సెల్ఫ్ వాటరింగ్ పాట్లు ఉపయోగపడతాయంటున్నారు. ఈ కుండీలో రెండు టబ్లు ఉంటాయని, పై టబ్లో మొక్క నాటేందుకు, కింది టబ్లో నీరు పోసేందుకు మార్గం, ఆ నీటిమట్టం చూపించేందుకు ఇండికేటర్ ఉంటుందంటున్నారు. ఆ నీటిలో మొక్క ఉన్న టబ్ పెట్టాలంటున్నారు. దీనికి కింద చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయని.. మట్టి రంధ్రాల్లోంచి వెళ్లకుండా క్లే బాల్స్ వేస్తారంటున్నారు. అంటే నీటికీ, మట్టికీ మధ్య వారధిగా క్లే బాల్స్ ఉండి.. మట్టి ఆరిపోకుండా చూసుకుంటాయంటున్నారు.
వాటర్ స్పైక్: మొక్కలు నాటిన తర్వాత డైలీ లేదా రెండు రోజులకు ఒకసారి నీళ్లు పోస్తుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు పైన మట్టి పొడిగా ఉన్నా, లోపల మాత్రం తడి ఉంటుంది. దీంతో కొన్నిసార్లు వేర్లు కుళ్లిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాకాకుండా ఉండటానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటిని మొక్కల మొదట్లో గుచ్చి.. వాటిలో నీటి సీసా పెడితే చుక్కచుక్కగా నీటిని వదులుతూ మొక్కలు పట్టేలా చేస్తాయంటున్నారు. ప్రత్యేకంగా సీసా పెట్టాల్సిన పనిలేకుండా కొన్ని రకరకాల ఆకారాల్లో ఆన్లైన్లో దొరుకుతున్నాయని.. వాటి మూత తీసి అందులో నీరు పోస్తే చాలంటున్నారు.
నాచు ఉత్పత్తులు: మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే ఎరువు కీలకం. అయితే ఇంట్లో మొక్కలకు కంపోస్టు ఎక్కువ వాడలేం, రసాయనాలు పిచికారీ చేయలేం. ఎందుకంటే వాటితో ఇల్లంతా దుర్వాసన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే సముద్రపు నాచు నుంచి తీసిన ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉన్నాయని.. చెంచాడు ద్రవం కుండీలో పోస్తే నెలల పాటు మొక్క పచ్చగా కళకళలాడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
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