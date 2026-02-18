ETV Bharat / offbeat

హరిద్వార్​ నుంచి స్వచ్ఛమైన గంగాజలం - పోస్టు ద్వారా మీ ఇంటికి!

- హిమాలయాల నుంచి నేరుగా సరఫరా - పోస్టాఫీసు సేవల ద్వారా ఇలా పొందండి!

Ganga jal Postal Service
Ganga jal Postal Service (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 5:31 PM IST

Ganga jal Postal Service : హిందువులకు గంగాజలం ఎంత పవిత్రమైనదో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. సర్వపాపహరణిగా, ముక్తి ప్రదాతగా భక్తులు భావిస్తారు. అలాంటి గంగాజలం హిమాలయ పర్వతాల్లో ఎంతో స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. మల్లెకన్నా తెల్లగా ఉండే మంచు మధ్యలోనుంచి గంగమ్మ జలజలా పారుతూ ఉంటే చూడ్డానికి రెండు కళ్లూ చాలవు అంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఈ గంగాజలాన్ని దోసిట పట్టి, మనసారా సేవిస్తే జన్మ ధన్యమైనట్టుగా భావిస్తారు.

కానీ, అలా తాగాలంటే హిమాలయాల వద్దకు వెళ్లాల్సిందే. అది అందరికీ సాధ్యమయ్యే పనికాదు. ఎంతో మందికి హిమాలయాలకు వెళ్లాలనే కోరిక ఉంటుంది. కానీ, అక్కడికి చేరుకోలేకపోతుంటారు. ఆర్థిక సమస్యలు మొదలు ఇతరత్రా కారణాలు కూడా చాలానే ఉంటాయి. అందుకే ఇలాంటి వారి కోసం భారతీయ తపాలా సంస్థ గంగాజలాన్ని నేరుగా ఇంటికే అందించే కార్యక్రమం చేపట్టింది. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం హరిద్వార్ నుంచి స్వచ్ఛమైన గంగాజాలన్ని సేకరించి, పోస్టు ద్వారా డెలివరీ చేస్తోంది. మరి, ఈ వాటర్​ ను ఎలా బుక్​ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇలా బుక్ చేసుకోండి :

  • ముందుగా గూగుల్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసుకొని, https://www.epostoffice.gov.in/ వెబ్​ సైట్​లోకి వెళ్లాలి.
  • మీ వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. మీ పేరు, ఈమెయిల్ ఐడీ, మొబైల్ నంబర్ ఇచ్చి మీ అకౌంట్​ క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్ కావాలి
  • ఆ తర్వాత ప్రొడక్ట్స్​ సెగ్మెంట్​లోకి వెళ్లాలి. అక్కడ అందుబాటులో ఉన్న పలు రకాల వస్తువులు కనిపిస్తాయి.
  • అందులో "గంగాజల్" ఆప్షన్​ మీద క్లిక్​ చేయాలి
  • అక్కడ గంగాజలం బాటిల్స్​ కనిపిస్తాయి. మొత్తం 3 రకాల ప్యాక్స్​ కనిపిస్తాయి
  • సింగిల్ ప్యాక్​, డబుల్​ ప్యాక్, 4 ప్యాక్​ అందుబాటులో ఉన్నాయి
  • ఇందులో సింగిల్ ప్యాక్ ధర 121 రూపాయలు. డబుల్ ప్యాక్​ ధర 201 రూపాయలు. 4 ప్యాక్​ ధర 321 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు
  • మీకు నచ్చిన ప్యాక్​ను ఎంచుకొని Add to Cart పైన క్లిక్ చేయాలి
  • ఆ తర్వాత పైన కుడివైపున ఉన్న మీ ప్రొఫైల్​ నేమ్​ పక్కన ఉన్న CART ను ఓపెన్ చేయాలి
  • ఇప్పుడు మరోసారి ప్యాక్​ను, ధరను చెక్​ చేసుకొని, ఓకే అనుకున్న తర్వాత Product to Checkout ఆప్షన్​ మీద క్లిక్ చేయాలి
  • తర్వాత Continue Checkout మీద క్లిక్ చేసి Add New Address మీద క్లిక్​ చేసి, మీ చిరునామా ఎంటర్ చేయాలి
  • ఆ తర్వాత మీ అడ్రస్​ మీద క్లిక్​ చేసి Deliver This Address ఆప్షన్​ పైన క్లిక్ చేయాలి
  • మరోసారి Continue Checkout మీద క్లిక్​ చేసి పేమెంట్​ చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • డెబిట్, క్రెడిట్​ కార్డులతోపాటు నెట్​ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ ద్వారా కూడా చెల్లింపులు చేయవచ్చు
  • అంతే.. స్వచ్ఛమైన గంగాజలాన్ని పోస్టల్​ డిపార్ట్​ మెంట్​ మీ ఇంటికి సరఫరా చేస్తుంది.
  • మీరు కూడా హరిద్వార్​ గంగాజాలన్ని ఇంటి నుంచే పొందాలనుకుంటే ఇప్పుడే పోస్టల్​ డిపార్ట్​ మెంట్​ ద్వారా అర్డర్​ చేసుకోండి
  • ఇంకా ఇతర వస్తువులను కూడా ఇదే సైట్​ ద్వారా బుక్​ చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇండియా పోస్ట్ అందిస్తోంది. వాటిని కూడా ఓసారి చూడండి.

