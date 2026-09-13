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వినాయకుడికి ఇష్టమైన "మోదకాలు" - ఈ టిప్స్​తో ఎవరైనా ఈజీగా, రుచిగా చేసుకోవచ్చు!

పిండి కలపడం నుంచి స్టఫింగ్‌ వరకు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారంటే సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ 'మోదకాలు' రెడీ!

Modak Recipe
మోదకాలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 3:30 PM IST

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Vinayaka Chavithi Modak Recipe : 'వినాయక చవితి' ఉత్సవాల్లో రకరకాల విఘ్నేశ్వరుడి విగ్రహాల తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైనవి ప్రసాదాలే. భోజన ప్రియుడైన లంబోదరుడిని తృప్తి పర్చడం కోసం చవితి వేళ వివిధ రకాల నైవేద్యాలు ప్రిపేర్ చేసి నివేదిస్తుంటారు. అందులో భాగంగా అందరూ తప్పకుండా చేసే వాటిల్లో మొదటి పిండి వంటకం 'మోదక్​/కుడుములు'. ఇవంటే గణపయ్యకు ఎంతిష్టమో మాటల్లో చెప్పలేం! అందుకే ఈ పండక్కి ఏ వంటకం చేసినా చేయకపోయినా వివిధ రకాల మోదకాలు చేసి ఆ గణనాథుడికి నైవేద్యంగా నివేదిస్తాం.

అయితే వీటిని తయారుచేయడానికి కూడా ఓ ప్రత్యేకమైన పద్ధతి ఉంది. పిండి కలపడం దగ్గర నుంచి స్టఫింగ్‌ కోసం తయారుచేసే పదార్థాల వరకు ప్రతి దశలోనూ కొన్ని నియమాలు పాటించాలి. ఆయా పదార్థాల మోతాదు, స్టఫింగ్‌ తయారీ వంటి విషయాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే మనం ప్రిపేర్ చేసే మోదకాలు ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోయేలా వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మోదకాలు మృదువుగా, రుచికరంగా రావాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలని చెబుతున్నారు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • మోదకాలు తయారు చేసేటప్పుడు మనం మొట్టమొదటిగా చేసే పని బియ్యప్పిండి కలుపుకోవడం. అయితే పిండిని సిద్ధం చేసుకునేటప్పుడు కప్పు బియ్యప్పిండికి కప్పు వాటర్ పోసి కలుపుకొంటే పిండి ముద్ద సాఫ్ట్‌గా తయారవుతుంది. అదే నీళ్లు కాస్త ఎక్కువ, తక్కువ అయినా కుడుములు మరీ గట్టిగా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలా పిండి కలిపిన తర్వాత కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
  • బియ్యప్పిండిని కలుపుకొనేందుకు వేడి నీటిని వాడినా కుడుములు మృదువుగా వస్తాయి. అయితే ఈ నీళ్లు మరిగించే క్రమంలో అందులో చిటికెడు ఉప్పు, టీ స్పూన్‌ నెయ్యి వేస్తే పిండి సాఫ్ట్​గా తయారవ్వడంతో పాటు సువాసన కూడా వస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
  • ఇక చాలామంది ఈ మోదకాల్లో స్టఫింగ్ కోసం కొబ్బరి తురుము-బెల్లం కలిపి తయారుచేసిన మిశ్రమాన్ని వాడతారు. అయితే ఈ మిశ్రమం ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు తేమ పూర్తిగా ఇగిరిపోయి స్టఫింగ్‌ ముద్దలా మారేంత వరకు లో ఫ్లేమ్​లో మిశ్రమాన్ని వేయించుకోవాలి. అలాగని మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై చేస్తే పొడిపొడిగా తయారై, మిశ్రమం స్టఫ్‌ చేయడానికి వీలుగా ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి.

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  • ముందుగా కలిపి నానబెట్టుకున్న బియ్యప్పిండిని మోదకాలు చేసుకునే ముందు మరోసారి సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపేటప్పుడు పిండి కాస్త గట్టిగా, పొడిగా అనిపిస్తే కొన్ని వేడి నీళ్లు చల్లి మరోసారి చక్కగా కలుపుకోవాలి. అలాకాకుండా పిండి కలిపిన వెంటనే దానిపై ఓ తడిగుడ్డ చుట్టినా పిండి ఆరిపోకుండా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇక కుడుములు తయారుచేసేటప్పుడు కూడా కావాల్సినంత పిండిని తీసుకొని మిగతా పిండిపై తడి గుడ్డ వేసే ఉంచాలని చెబుతున్నారు.
  • మోదకాలు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మోదక్‌ మౌల్డ్స్‌ ఉపయోగించినా లేదంటే చేత్తోనే మోదక్‌ ఆకృతిలో చుట్టినా, వాటిపై పగుళ్లు లేకుండా చూసుకోవాలి. లేదంటే స్టఫింగ్‌ బయటికి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
  • మోదకాలు రెడీ చేసేటప్పుడు పిండి చేతులకు అంటుకోకుండా ఉండాలంటే చేతులకు నీళ్లు లేదా నెయ్యిని రాసుకోవాలి.
  • కుడుముల్లో స్టఫింగ్‌ కోసం వాడే కొబ్బరి తురుము అప్పటికప్పుడు తురుముకున్నది వాడితే టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే కొబ్బరి తురుముకు సరిపడా బెల్లం వేసుకున్నప్పుడే వాటి రుచి పెరుగుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • మోదకాలను ఆవిరిపై 10 నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాకాకుండా కొంతమంది మరింత ఉడకాలని ఇంకాసేపు అలాగే ఉంచుతారు. అలా చేయడం వల్ల అవి గట్టిపడతాయంటున్నారు.
  • ఇక కుడుములు ఉడికాయో, లేదో తెలుసుకోవడానికి దాని పైభాగాన్ని టచ్‌ చేసి తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పిండి చేతులకు అంటుకోకపోతే అవి ఉడికినట్లు అర్థం చేసుకోవాలి! లేదంటే మరో నాలుగైదు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్​పై ఉంచితే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.

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GANESH CHATURTHI MODAK RECIPE
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మోదకాలు రుచిగా రావాలంటే
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