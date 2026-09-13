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1905లో దోమలను చంపడానికి తెచ్చిన చిన్న చేప - నేడు ఎన్నో ప్రాణులకు ముప్పుగా మారిన వైనం!

120 ఏళ్ల కిందట దోమల సమస్య పరిష్కారం కోసం తెచ్చిన చేప - నేడు మరో కొత్త సమస్యగా మార్పు!

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గంబూసియా చేప (Getty images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 12:30 PM IST

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Gambusia Mosquito fish : 'ఇంతింతై వటుడింతై' అన్నట్లుగా ఉంది ఈ పరిస్థితి. దాదాపు 120 ఏళ్ల కిందట హవాయిలోకి వచ్చిన ఓ చిన్న చేప నేడు విస్తృతంగా వ్యాపించి తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. స్థానిక వన్యప్రాణులకు ముప్పుగా పరిణమించడంతో పాటు మంచినీటి ఆవాసాల్లోకి వ్యాపించింది. అనేక స్థానిక జాతుల మనుగడను ప్రభావితం చేస్తోంది. దోమల నియంత్రణ కోసం వాటి లార్వాలను తినేస్తుందనే ఉద్దేశంతో తీసుకువచ్చిన ఈ చేప జాతి ఇపుడు స్థానిక జలచరాలను వేటాడుతూ తిష్ఠ వేసింది.

హవాయికి ఎందుకు తీసుకువచ్చారు?

హవాయి 1905లో దోమల చేపను (గాంబూసియా అఫినిస్) ప్రవేశపెట్టింది. అధికారులు దోమలను నియంత్రించాలన్న లక్ష్యంతో వీటిని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తీసుకువచ్చారు. అవి దోమల లార్వాలను ఎక్కువగా తింటాయి. దీనివల్ల వాటిని దోమల నియంత్రణకు ఉపయోగకరంగా భావించారు. చిన్న నీటి ప్రవాహాలు, చెరువులు, మురుగునీటి పారుదల ప్రాంతాలతో సహా అనేక మంచినీటి ఆవాసాలలోకి వీటిని విడుదల చేశారు.

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దోమలతో ఆగలేదు!

ఓ వైపు దోమల లార్వాలతో పాటు ఇతర ఆహారం పుష్కలంగా లభించడంతో గంబూసియా చేపల జాతి విస్తరించింది. అవి వివిధ చిన్న నీటి జీవులను తినడం ప్రారంభించాయి. అందులో హవాయికి చెందిన స్థానిక జంతువులు కూడా ఉండడం కొత్త సమస్యను సృష్టించింది.

హవాయిలోని మంచినీటి ఆవరణ వ్యవస్థలలో మరెక్కడా కనిపించని జాతులు ఉన్నాయి. వాటిలో చాలా జాతులకు గంబూసియా చేపల రాకతో మనుగడ ముప్పుగా మారింది.

స్థానిక డ్యామ్‌సెల్‌ఫ్లైలు ఒక కొత్త వేటగాడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి

గంబూసియా చేపల కారణంగా హవాయి 'డ్యామ్‌సెల్‌ఫ్లై'లు ప్రమాదంలో పడ్డాయి. 'నయాడ్స్' అని పిలిచే వాటి పిల్లలు ప్రారంభంలో మంచినీటిలో గడుపుతాయి. దోమల చేపలు ఈ చిన్న డ్యామ్‌సెల్‌ఫ్లైలను వేటాడడంతో స్థానిక 'మెగాలాగ్రియాన్ డ్యామ్‌సెల్‌ఫ్లై'లకు ముప్పుగా మారింది. ఇప్పటికే అనేక జాతులు అంతరించిపోతున్న తరుణంలో లార్వా చేపల కారణంగా కొత్త సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.

తొలగించడం కష్టం?

దోమల చేపలు దృఢమైనవి. అవి వివిధ పరిస్థితులను తట్టుకోగలవు. అవి అధిక సంఖ్యలో సంతానోత్పత్తి కూడా చేయగలవు. ఇది అవి విస్తృతంగా వ్యాపించి, అదుపు చేయలేని విధంగా పెరగడానికి కారణమవుతుంది. హవాయిలోని మంచినీటిలో పరిస్థితి మరింతగా పెరిగింది. వాగులు, ఇతర నీటి వ్యవస్థల్లో తిష్ఠవేసిన వీటిని స్థానిక వన్యప్రాణులకు హాని కలగకుండా తొలగించడం కష్టమే అంటున్నారు అధికారులు.

ఈ ప్రయోగం ఒక గుణపాఠం

దోమల చేప ఉదంతం పరిరక్షణకు సంబంధించిన కొత్త పరిణామాన్ని రుజువుచేస్తోంది. ఒక సమస్యను నియంత్రించడానికి ఒక జీవజాతిని ప్రవేశపెట్టడం మరొక సమస్యను సృష్టించింది. దోమల నియంత్రణ కోసం హవాయిలో ప్రవేశపెట్టిన ఒక చేప, అక్కడి పర్యావరణ వ్యవస్థలో బాగా స్థిరపడిపోయి స్థానిక జంతుజాలం మనుగడను అంతం చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడి శాస్త్రవేత్తలు, పర్యావరణ వేత్తలు గంబూసియా చేపలు లేకుండా స్థానిక జాతులు జీవించగల ఆవాసాలను రక్షించడంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు అతి చిన్న పరిష్కారాలు కూడా అతిపెద్ద పర్యావరణ సమస్యలను సృష్టించగలవని ఈ ఉదంతం చాటుతోంది.

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గంబూసియా చేప
HAWAII FISH
GAMBUSIA MOSQUITO FISH

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