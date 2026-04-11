ప్రపంచం సిప్​ చేస్తున్న GABA ఛాయ్ - ఇందులో ఏముంది?

- తూర్పు ఆసియా నుంచి మొదలై.. వరల్డ్​ వైడ్​గా విస్తరిస్తున్న ఛాయ్ - ఇది ఎందుకు ఇంత స్పెషలో మీకు తెలుసా?

Published : April 11, 2026 at 2:32 PM IST

GABA TEA : నేటి ఆధునిక కాలంలో జనాలకు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెరుగుతోంది. కేవలం రుచి మాత్రమే కాకుండా, అందులో ఆరోగ్యాన్ని కూడా మిక్స్​ చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వరల్డ్ వైడ్​గా రోజురోజుకూ ప్రాచుర్యం పొందుతోంది ఒక TEA. అదే "గాబా ఛాయ్". తొలుత తూర్పు ఆసియా దేశాల్లో ఉన్న ఈ చాయ్.. ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడ్​గా పలు దేశాల్లో ప్రముఖ స్థానం సంపాదించుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది! మరి, ఇంతకీ ఈ GABA ఛాయ్ అంటే ఏంటి? అందులో ఎలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి? వాటి వల్ల కలిగే మేలు ఏంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఎలా తయారు చేస్తారు?

  • గాబా టీ పొడిని ప్రత్యేక పద్ధతిలో తయారు చేస్తారు. ముందుగా తేయాకులను సేకరిస్తారు.
  • సేకరించిన తాజా తేయాకులను గాలి చొరబడని స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ ట్యాంకుల్లో ఉంచుతారు.
  • ఆ ట్యాంకులో ఉన్న ఆక్సిజన్‌ను పూర్తిగా తొలగించి, నైట్రోజన్ గ్యాస్‌ ఫిల్ చేస్తారు. దాదాపు 6 నుంచి 10 గంటల పాటు ఉంచుతారు.
  • ఆక్సిజన్ లేని వాతావరణంలో తేయాకుల్లో ఉండే గ్లుటామేట్ సహజంగా 'గాబా' గా మారుతుంది
  • నైట్రోజన్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత తేయాకులను బయటకు తీసి, మెత్తగా రోలింగ్ చేస్తారు.
  • చివరిగా వేడి మీద డ్రై చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆకుల్లోని తేమను తొలగిపోయి, మనం రెగ్యులర్​గా వాడే 'టీ పొడి' రూపంలోకి మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • ఇందులో "గామా అమినోబ్యూట్రిక్ ఆమ్లం"(Gamma-AminoButyric Acid) అనే పదార్థం అధికంగా ఉండేలా ప్రత్యేకంగా ప్రాసెస్ చేస్తారు. దీన్నే షార్ట్​కట్​లో GABA అని పిలుస్తున్నారు.

"గాబా"వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు :

  • నిత్య జీవితంలో ఉండే మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.
  • నాడీ వ్యవస్థను ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది
  • ఓవర్ థింకింగ్, భయం వంటి భావాలను నియంత్రిస్తుంది
  • నిద్ర సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది
  • రక్తపోటు నియంత్రణకూ సహకరించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • అయితే ఈ గాబా చాయ్ అందరికీ ఒకే ఫలితాన్ని ఇవ్వకపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొందరికి పడకపోవచ్చని అంటున్నారు. అలాంటప్పుడు ఆందోళన, స్కిజోఫ్రెనియా, డిప్రెషన్ వంటివి ఇబ్బంది పెట్టొచ్చని చెబుతున్నారు.

గాబా టీలో రకాలు :

  • ప్రాసెసింగ్ పద్ధతిని బట్టి గాబా చాయ్​లో ప్రధానంగా 6 రకాలు ఉన్నాయి. అందులో..
  • వైట్ టీ,
  • గ్రీన్ టీ,
  • ఎల్లో టీ,
  • ఊలాంగ్ టీ,
  • బ్లాక్ టీ,
  • డార్క్ టీ
  • ఈ అన్ని ఛాయ్​లలో సహజంగా కొంత గాబా ఉంటుంది. వైట్ టీ లో గాబా కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

గాబా కలిగిన ఆహార పదార్థాలు :

  • అయితే ఈ గాబా పదార్థం కేవలం ఛాయ్​లోనే కాకుండా మరికొన్ని ఆహార పదార్థాల్లో కూడా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • నిజానికి ఈ గామా అమినోబ్యూట్రిక్ ఆమ్లాన్ని మొదటి సారిగా బంగాళాదుంపల్లో పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. ఆ తరువాత మొక్కలు, సూక్ష్మజీవులు వంటి వాటిలో విస్తృతంగా లభిస్తుందని తెలుసుకున్నారు.
  • బార్లీ, బియ్యం, సోయాబీన్ ఉత్పత్తులు, తేనె, ఈస్ట్ వంటివాటి ద్వారా తయారైన పదార్థాల్లో కూడా గాబా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

