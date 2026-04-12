"ఫంక్షన్ స్టైల్ మటన్ కర్రీ" - ఇలా చేశారంటే అర కేజీ తెచ్చినా పది మందికి పెట్టేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 5:00 PM IST
MUTTON CURRY : సెలవు రోజుల్లో మటన్ కర్రీ కుక్ చేయాలనుకుంటున్నారా? తక్కువ తెచ్చినా సరే ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎంజాయ్ చేసేలా ఇలా కుక్ చేసుకోండి. ముక్క మెత్తగా ఉడికిపోయి గ్రేవీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పూరీ, బగారా రైస్, చపాతీల్లోకి చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా మటన్ కర్రీ ఓ సారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చెక్ చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - అర కేజీ
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 2 పెద్దవి
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 4
- పసుపు - అర స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటాలు - 3
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
- పుదీనా - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి మందపాటి కడాయి పెట్టుకోవాలి. అందులో నూనె పోసుకుని వేడెక్కగానే నూనె జీలకర్ర, సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకుని రంగు మారే వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత శుభ్రం చేసుకున్న మటన్ వేసుకోవాలి. మటన్ తొందరగా కుక్ కావడానికి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాలు ఉడికించి ఆ తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి లవంగాలు, యాలకులు వేసుకుని కలపాలి. పసుపు కూడా వేసుకుని తాజా అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. అల్లం పేస్ట్ ముక్కలకు బాగా పట్టేలా గరిటెతో బాగా కలపాలి.
- ఇపుడు కర్రీకి సరిపడా 2 స్పూన్ల కారం, ధనియాల పొడి, సన్నటి టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు, టమోటా ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల గ్రేవీ చిక్కగా వస్తుంది. ఇపుడు మూతపెట్టుకుని మరో 5 నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు మూత తీసుకుని గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని మరో 5 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులు వేసుకుని కలపాలి. ఇలా చేసుకునే మటన్ కర్రీ రోటీ, వేడి వేడి బగారా అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది.
