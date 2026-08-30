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మీ పిల్లలు "డిజిటల్​ స్క్రీన్​కు" అలవాటు పడుతున్నారా? - ఈ టూల్స్​ ట్రై చేస్తే గుడ్​ రిజల్ట్​!

-ప్లేస్కూల్​కు వెళ్లే పిల్లలను ఫోన్​, టీవీలకు దూరంగా ఉంచి చదివించాలంటే కష్టమే! - అలాంటప్పుడు ఈ ఫన్​ అండ్​ లర్నింగ్​ టూల్స్​ యూజ్​ అవుతాయట!

Fun and Learning Tools for Kids
Fun and Learning Tools for Kids (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2026 at 3:29 PM IST

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Fun and Learning Tools for Kids: ప్రస్తుత రోజుల్లో పిల్లల చేతిలో ఫోన్​ లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అన్నం తినాలన్నా, హోమ్​ వర్క్​ రాయాలన్నా, ఇలా ఏ పని చేయాలన్న ఫోన్​ ఉండాల్సిందే. ఫోన్​ లేకపోతే టీవీ కంపల్సరీ. ఇక ఫోను, టీవీలకు పిల్లలను దూరంగా ఉంచి చదువు చెప్పాలంటే పెద్ద చిక్కే వస్తుంది. ఇక ప్లే స్కూల్‌ లేదా ఇప్పుడే అక్షరాలు నేర్చుకునే పిల్లలతో మరీనూ. అలాంటప్పుడు ఈ ఫన్‌ అండ్‌ లర్నింగ్‌ టూల్స్‌తో ఆడిస్తూ చదువు చెబితే భలేగా గుర్తుంచుకుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ టూల్స్​ వల్ల డిజిటల్‌ స్క్రీన్‌కు దూరంగానూ ఉంటారని వివరిస్తున్నారు.

చక్కగా గుర్తుపట్టేస్తారు!: నార్మల్​గా వేర్వేరు ఆకారాలను, గుర్తులను ఒకదానితో ఒకటి పోల్చడం వల్ల పిల్లల్లో లాజికల్‌ థింకింగ్‌ పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే ప్లే స్కూల్​కు వెళ్లే పిల్లలకు మ్యాథ్స్​ చెప్పే ముందు సింబల్స్‌ని గుర్తించడం నేర్పిస్తారు. కొందరికి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టమే. అలాంటి వాళ్లకు ఈ "మ్యాచింగ్‌ షేప్‌ బోర్డు" ఇస్తే సరి అంటున్నారు. ఈ బోర్డులో ఉండే ఆకారాలను చూస్తూ సింబల్స్‌ని కరెక్ట్‌ ప్లేస్‌లో పెట్టాలని, ఇలా చేయడం ద్వారా పిల్లలకు వాటిపై అవగాహనా వస్తుందంటున్నారు.

Matching Shape Board
Matching Shape Board (ETV Bharat)

సులువుగా రాసేస్తారు: పిల్లలు స్కూల్‌కి వెళ్లే తొలిరోజుల్లో నేరుగా అక్షరాలు కాకుండా నిలువు, అడ్డ గీతలు, కర్వ్స్‌ రాయడం నేర్పిస్తారని, ఇలా చేయడం వల్ల అప్పుడే చేతి వేళ్లకు గ్రిప్‌ వచ్చి పెన్సిల్‌ని బాగా పట్టుకోగలుగుతారంటున్నారు. స్కూల్‌లో అయితే పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. ఎందుకంటే టీచర్, తోటి పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి కొద్దిసేపైనా రాస్తారు. అదే ఇంట్లో చేయించాలంటే కష్టపడాల్సిందే. అలాంటి సమయాల్లో "రెయిన్‌బో రైస్‌" పర్ఫెక్ట్​ అంటున్నారు. ఈ బియ్యంపై వేళ్లతో గీతలు, అక్షరాలు గీయడం, రాయడం వల్ల సరదాగా అనిపించి ఎంతసేపు అయినా రాస్తారని, పైగా వాళ్లకు ఇది చదువులా కాకుండా ఆటలా అనిపిస్తుందంటున్నారు. పైగా కెమికల్​ ఫ్రీ రంగులతో చేయడం వల్ల చిన్నారికి ఎలాంటి హానీ ఉండదని, అంతేకాదు, వీటితో ఆడుకోవడం వల్ల ఏకాగ్రత పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.

Rainbow Rice
Rainbow Rice (ETV Bharat)

ఏబీసీడీలు చెబుతుంది: టీవీ లేదా ఫోన్లో బొమ్మలు, పాటలు వస్తే కదలకుండా గంటలపాటు అలానే కుర్చుంటారని, దీనివల్ల తెలియకుండానే వాళ్లు డిజిటల్‌ స్క్రీన్‌కి అలవాటు పడిపోతుంటారని చెబుతున్నారు. అయితే చిన్న పిల్లలకు స్క్రీన్‌ ఫ్రీ వినోదాన్ని అందించాలంటే "ఎడ్యుకేషనల్‌ ల్యాప్‌టాప్‌" ఉండాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు. పిల్లలు దీని కీబోర్డుపై అక్షరాలు లేదా పదాలు, అంకెలను నొక్కితే మ్యూజిక్‌తో కలిపి చక్కగా వినిపిస్తుందని, ఇవేకాకుండా 20 రకాల లర్నింగ్‌ యాక్టివిటీలను ఇందులో ఇన్‌బిల్ట్‌ చేయడం వల్ల ఆటలు కూడా ఆడుకోవచ్చంటున్నారు. దీంతో డిజిటల్‌ స్క్రీన్‌కు దూరంగానూ ఉంటారని చెబుతున్నారు.

Educational Laptop
Educational Laptop (ETV Bharat)

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పిల్లలకు పనికొచ్చే ఫన్​ టూల్స్​
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