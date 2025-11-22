ETV Bharat / offbeat

షాపింగ్​ చేస్తే "గుర్తు" పెట్టుకోండి - ప్యాకెట్​పై ఆ సింబల్ తప్పక చూడాలి!

- ఒక్కో చిహ్నానికి ఒక్కో అర్థం! - తెలియకుండానే కొనుగోలు చేస్తున్న జనం!!

Symbols on Packets
Symbols on Packets (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 12:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Symbols on Packets : ఇంట్లో సరుకులు నిండుకున్నాయంటే చాలు.. అందరూ మార్టులకు, మాల్స్​కు వెళ్లిపోతుంటారు. కొనాల్సినవి పది సరుకులైతే.. ఇరవై సరుకులు బుట్టలో చేరుతాయి! అవసరమైనవాటితోపాటు అంతగా అవసరం లేనివాటికి కూడా బిల్లు కట్టి ఇల్లు చేరుతారు! ఇదంతా ఓకే అనుకున్నప్పటికీ.. ఒక విషయం మాత్రం చాలా మందికి తెలియట్లేదు. అదే ప్రొడక్ట్ ప్యాకింగ్ పైన ఉండే గుర్తు. అవును.. ఆ గుర్తు మీరు కొనుగోలు చేసే వస్తువు ఏంటో, అందులో ఏముందో చెప్పేస్తుంది! మరి, ఆ గుర్తులేంటో మీకు తెలుసా??

Symbols on Packets
Symbols on Packets (ETV Bharat)

చపాతీ పిండి :

ఈ రోజుల్లో చాలా మంది డిన్నర్ ప్లేట్లో చపాతీ, పుల్కా, రోటీ ఉంటున్నాయి. వీటిని తయారు చేసే పిండి కోసం పూర్వం అందరూ ధాన్యాలను మిల్లు దగ్గరికి తీసుకెళ్లేవారు. స్వచ్ఛమైన పిండి పట్టించుకొని వచ్చేవారు. ఇప్పుడు మార్టుల్లోనే డైరెక్టుగా పిండి ప్యాకెట్లు కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. అయితే కొన్ని పిండి ధాన్యాల్లో "గ్లూటెన్" పదార్థం ఉంటుంది. ఈ పదార్థం కొందరి శరీరానికి సరిపడదు. ఇలాంటి వారు గ్లూటెన్ ఫ్రీ సింబల్ చూసి కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గోధుమ చెట్టులాంటి సింబల్ రెడ్ కలర్​లో ఉంటుంది. దాని మీద క్రాస్​గా గీత ఉంటుంది. అలా ఉంటే ఆ ప్యాక్​లో గ్లూటెన్ లేదని అర్థం. జనాలు దీన్ని చూసి కొనాలని, ముఖ్యంగా అలర్జీలు ఉన్నవారు సరిచూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

Symbols on Packets
Symbols on Packets (ETV Bharat)

హలాల్ :

రెడీ టూ ఈట్ పద్ధతిలో బేకరీలు, సూపర్ మార్కెట్లలో మాంసాహారం లభిస్తోంది. ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్​ గా విక్రయిస్తున్నారు. జనాలు ఈ ప్యాకెట్లను కొనుగోలు చేసి ఇష్టంగా ఆరగిస్తున్నారు. కానీ.. అందులోని పదార్థాల గురించి వివరిస్తూ ప్యాకెట్ పైన ముద్రించే గుర్తులను మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు. మాంసాహారాన్ని హలాల్ చేసి కొందరు తింటారు. చేయకుండా మరికొందరు తింటారు. మరి, ప్యాకేజ్​ ఫుడ్​లో ఉన్న మాంసం ఏ రకమో ఎలా తెలుస్తుంది? అది తెలుసుకోవడానికే హలాల్ సింబల్ వేస్తారు. గ్రీన్ వృత్తాకారం మధ్యలో అరబిక్ భాషలో హలాల్ అని రాసి ఉంటుంది. కింద ఇంగ్లీషులో కూడా ఉంటుంది. దీన్ని చూసుకొని కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ గుర్తు లేదంటే అది హలాల్ చేసినది కాదని అర్థం.

Symbols on Packets
Symbols on Packets (ETV Bharat)

శాకాహారం :

శాకాహారానికి ప్రత్యేక గుర్తులేంటి? ప్యాకెట్ పై రాసిన పేరు చూస్తే తెలిసిపోతుంది కదా అనుకుంటున్నారా? అలా కాదు. శాకాహారమే అయినప్పటికీ అందులో ప్రిజర్వేటివ్స్, ఇంకా ఇతర పదార్థాలు ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఉదాహరణకు జెలటిన్ అనే పదార్థాన్ని చాలా శాకాహారపు ప్యాకేజింగ్ ఫుడ్స్​లో ఉపయోగిస్తారు. కానీ, జెలటిన్ పదార్థాన్ని జంతువుల నుంచి తీస్తారు. ఇంకా పలురకాల ఎంజైమ్స్​ కూడా జంతువుల నుంచి తీస్తారు. ఈ వివరాలన్నీ ప్యాకేజింగ్ వెనుక భాగంలో ముద్రిస్తారు. కానీ, చాలా మంది వాటిని చదవరు. అందరికీ అంత సమయం ఉండకపోవచ్చు. ఇంకా చదువు రాని వారు కూడా ఉంటారు. అందుకే.. పైవేవీ కలపని స్వచ్ఛమైన శాకాహారం అని తెలిపేందుకు ఒక గుర్తును కేటాయించారు. గ్రీన్ చతురస్రాకారం మధ్యలో బొట్టు బిళ్లంత సైజు గ్రీన్ సర్కిల్ ఉంటుంది. ఇలా ఉన్న ప్యాకేజీలో వంద శాతం శాకాహారం ఉందని అర్థం.

Symbols on Packets
Symbols on Packets (ETV Bharat)

మాంసాహారం :

మీరు కొనుగోలు చేసే ప్యాకెట్లలో నేరుగా మాంసం ఉంటుందని చెప్పడానికి ప్రత్యేకమైన గుర్తు ఉంది. ఈ సింబల్ ఉన్న ప్యాకెట్లలో జంతువుల శరీర భాగాలు ఉంటాయి. అంటే చికెన్ లెగ్ పీస్, బాడీ వంటివి అన్నమాట. పూర్తి మాంసాహారాన్ని ఈ గుర్తు సూచిస్తుంది. చతురస్రాకారం గుర్తు మధ్యలో త్రిభుజాకారం సింబల్ ఉంటుంది. అది ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. దీన్ని చూసి ప్యాకెట్​ లోపల ఎలాంటి పదార్థాలు ఉంటాయో గుర్తించొచ్చు.

Symbols on Packets
Symbols on Packets (ETV Bharat)

ఇవి తినివే కాదు :

తినే పదార్థాలను సూచించినట్టుగానే.. తినడానికి పనికిరాని పదార్థాలను సూచించడానికి కూడా ఓ గుర్తు ఉంది. అదే X సింబల్. రౌండ్ సింబల్ మధ్యలో ఈ గుర్తు ఉంటుంది. కొన్ని ఆహార పదార్థాలు తినేవాటిని పోలి ఉంటాయి. కానీ, అవి తినడానికి ఉద్దేశించినవి కాదు. అలాంటి పదార్థాలపైన ఈ గుర్తు వేస్తారు. ఉదాహరణకు దీపారాధన నూనె. ఈ ఆయిల్ వంటల్లో వినియోగించరు. కానీ చూడడానికి వంట నూనె ప్యాకెట్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్యాకెట్లపై ఈ సింబల్ అచ్చు వేస్తారు.

నో కాస్ట్ EMI ట్రాప్​లో పడ్డారో- ఇక మీ పని అంతే!

Symbols on Packets
Symbols on Packets (ETV Bharat)

విటమిన్స్, మినరల్స్ :

తినే ఆహార పదార్థాల్లో ఎన్నో రకాల పోషకాలు ఉంటాయి. ఒక్కో పోషకం ఒక్కో విధి నిర్వర్తిస్తుంది. వీటిపైనే మన ఆరోగ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే ఏం తింటున్నామో.. ఎంత తింటున్నామో చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. విటమిన్స్, మినరల్స్ ఉండే ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకోవాలని చెబుతుంటారు. అయితే.. ప్యాకెట్ల వెనక ఉండే వివరాల్లో వీటి శాతం ముద్రిస్తారు. కానీ, వాటిని చాలా మంది చూడరు. అందుకే, అందరికీ కనిపించేలా ఒక గుర్తు వేస్తారు. చతురస్రాకారం మధ్యలో +F సింబల్ ఉంటుంది. వీటిని కవర్ చేస్తూ అర్ధ చంద్రాకారం కూడా ఉంటుంది. ఇవి నీలి రంగులో ఉంటాయి.

Symbols on Packets
Symbols on Packets (ETV Bharat)

వీగన్ సింబల్ :

మాంసాహారులు వెజ్​తోపాటు నాన్​ వెజ్ కూడా తింటారు. శాకాహారులు కేవలం వెజ్ తీసుకుంటారు. వీగన్స్ మాత్రం అంతకు మించి అన్నట్టుగా శాకాహారుల కన్నా కఠినంగా ఉంటారు. అంటే.. ఉదాహరణకు వెజిటేరియన్స్ మాంసం తినరు. కానీ, జంతువుల నుంచి వచ్చే పాలు, పెరుగు, వెన్న వంటివి తింటారు. మరికొందరు గుడ్డు కూడా శాకాహారం కోటాలో తినేస్తారు. కానీ.. వీగన్స్ ఇవి కూడా తినరు! అంతేకాదు.. జంతువులకు సంబంధించిన ఇతర ఉత్పత్తులు ఏవీ కూడా వినియోగించరు. ఇలాంటి శాకాహార పదార్థాలేవి కూడా కలపలేదని సూచించడానికి ఆంగ్ల అక్షరం V ని సూచిస్తారు. దాని మధ్యలో చిన్నగా ఒక మొక్క ఉంటుంది. ఈ గుర్తు ఉన్న ప్యాకెట్ కంప్లీట్ వీగన్ అని అర్థం.

Symbols on Packets
Symbols on Packets (ETV Bharat)

ఆర్గానిక్ ఆహారం :

మనం తినే కూరగాయలు, ఆకు కూరలు, ధాన్యం వంటివి ఈ రోజుల్లో ఎలా పండిస్తున్నారో తెలిసిందే. విత్తు నాటిన దగ్గర్నుంచి.. పంట చేతికి వచ్చే వరకు వివిధ దశల్లో పురుగు మందులు ఉపయోగిస్తూనే ఉంటారు. ఇలా పండించిన ఆహార పదార్థాలు తింటే పలు రకాల రోగాలు వస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సేంద్రీయ పద్ధతిలో పండించిన ఆహారాన్ని తినేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇందులో పురుగు మందు వాడకం అనేది ఉండదు. ప్రకృతి ఎరువులను మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. ఇలా పండించిన పదార్థాలు మాత్రమే ప్యాకెట్లో ఉన్నాయని సూచించేందుకు ప్రత్యేక సింబల్ ఉంది. O మధ్యలో గ్రీన్ ఆకు రైట్ టిక్ గుర్తుగా ఉంటుంది. కింద Jaibik Bharat అనే ట్యాగ్ లైన్ కూడా ఉంటుంది.

ఇలా.. ఒక్కో రకమైన ప్యాకెట్​ పై అందులోని పదార్థాల ఆధారంగా గుర్తింపు చిహ్నం ఉంటుంది. షాపింగ్ చేసేటప్పుడు కేవలం ధరమాత్రమే కాకుండా ఇవి కూడా చూడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే.. మీకు కావాల్సిన వస్తువు పర్ఫెక్ట్​గా మీ సొంతం అవుతుందని చెబుతున్నారు. సో.. ఇక మీదట మార్టుకు వెళ్తే తప్పకుండా ఈ విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి. ప్యాకెట్​పై ఉండే గుర్తును పట్టుకోండి.


పండగ ఆఫర్లు ఉన్నాయని కొనేస్తున్నారా? - మిగిలిపోయినవి అంటగడతారు జాగ్రత్త!

TAGGED:

FSSAI SYMBOLS
SYMBOLS ON FOOD PRODUCTS
GOVERNMENT SYMBOLS ON PACKETS
SHOPPING MALLS
SYMBOLS ON PRODUCTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.