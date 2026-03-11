ETV Bharat / offbeat

ఆన్​లైన్​లో "ఫుడ్ ఆర్డర్" పెడుతున్నారా? - 'ఎక్స్​పైరీ డేట్' చూడకపోతే ఆరోగ్యానికి ముప్పే!

- "ఫుడ్" డెలివరీపై FSSAI కీలక సూచనలు - అలాంటి ఆహార పదార్థాలను వెంటనే రిటర్న్ ఇచ్చేయాలట!

Online Food Items
Online Food Items (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 4:04 PM IST

3 Min Read
FSSAI New Guidelines for Online Food Items : ప్రస్తుత రోజుల్లో గ్రామాల నుంచి నగరాల వరకు ప్రజల జీవన విధానంలో అనేక మార్పులు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో సమయం లేకనో, ఒకవేళ ఉన్నా వంట వండే ఓపిక లేకనో ఎక్కువ మంది ఆన్​లైన్​ ఫుడ్ డెలివరీకి బాగా అలవాటు పడిపోయారు. టైమ్​కు తిన్నామా, రుచికరంగా ఉందా అనే ఆలోచన తప్ప క్వాలిటీ గురించి అంతగా పట్టించుకోవట్లేదు. ఇదే క్రమంలో కొన్నిసార్లు ఆర్డర్​లో ఎక్స్​పైరీ డేట్ ముగిసినవి లేదంటే తక్కువ రోజులు గడువు ఉన్న ఆహార పదార్థాలు వస్తుంటాయి. అలాంటి వాటిని తినడం వల్ల రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు.

ఈ నేపథ్యంలోనే FSSAI(ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) కూడా ఆన్​లైన్​లో ఆర్డర్ పెట్టే ఆహార పదార్థాల ఎక్స్​పైరీ డేట్​కు సంబంధించి కొన్ని కీలక సూచనలు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ గడువు కంటే తక్కువ రోజులు షెల్ఫ్ లైఫ్ కలిగిన ఫుడ్ ఐటమ్స్​ను అస్సలు ఆర్డర్ చేయొద్దని సూచిస్తోంది. ఇంతకీ, FSSAI సూచిస్తున్న ఆ నిబంధనలు ఏంటి? కనీసం ఆహార పదార్థాలకు ఎన్ని రోజులు గడువు ఉండాలి? వంటి విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(FSSAI) ఆన్​లైన్​లో ఆహార పదార్థాలు సప్లై చేసే ఫుడ్ బిజినెస్ ఆపరేట్లకు కొన్ని కీలక సూచనలు చేసింది. ఆన్​లైన్ లేదా క్విక్-కామర్స్(స్విగ్గీ, జెప్టో, బ్లిన్​కిట్, ఇన్​స్టామార్ట్ వంటి) ప్లాట్​ఫామ్స్ ద్వారా వినియోగదారులు ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు అవి కస్టమర్స్​కు డెలివరీ అయ్యే సమయానికి ఎక్స్​పైరీ డేట్​కు కనీసం ఇంకా 45 రోజుల గడువు సమయం మిగిలి ఉండాలని సూచిస్తోంది FSSAI. అంటే, గడువు తేదీ 45 రోజుల కంటే తక్కువగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలను సప్లై చేయొద్దన్నమాట.

  • ఇకపోతే కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్​కు షెల్ఫ్ లైఫ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు వినియోగదారులకు చేరే సమయానికి​ వాటి మొత్తం షెల్ఫ్ లైఫ్​లో కనీసం 30 శాతం అయినా షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉండాలని పేర్కొంది.
  • ఉదాహరణకు ఒక పెరుగు ప్యాకెట్ షెల్ఫె లైఫ్ 10 రోజులు అనుకుందాం. ఆన్​లైన్​లో మీరు ఆ పెరుగు ప్యాకెట్ ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు అది చేతికి వచ్చే సమయానికి కనీసం 3 రోజులు అయినా ఎక్స్​పైరీ డేట్ కలిగి ఉండాలన్నమాట.

మార్కెట్లోకి "కల్తీ పుచ్చకాయలు" - ఈ చిన్న టెస్ట్ చేసి తీసుకోవాలంటున్న FSSAI

  • అలాగే, ప్రతి ప్యాక్ చేసిన ఆహార పదార్థంపై 'Best Before' లేదా 'Use By' వంటి గడువు తేదీకి సంబంధించిన గుర్తింపు తప్పనిసరిగా ఉండాలని స్పషం చేసింది FSSAI. వీటితో పాటు లేబులింగ్ అండ్ డిస్‌ప్లే నిబంధనలను ఫుడ్ బిజినెస్ ఆపరేటర్లు తప్పనిసరిగా అనుసరించాలని స్పష్టం చేసింది.
  • మీరు ఆన్​లైన్​లో ఆర్డర్ చేసిన ఆహారం పైన చెప్పిన నిబంధనలకు ఏమాత్రం తక్కువ గడువు తేదీ కలిగి ఉన్నా వాటిని తిరిగి రిటర్న్ ఇచ్చే హక్కు వినియోగదారులకు ఉందని FSSAI రూల్స్ చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా, సంబంధిత అంశంపై మీరు FSSAIకి ఫిర్యాదు కూడా చేయొచ్చు.
  • అందుకే, ఎవరైనా ఆన్​లైన్​లో ఫుడ్ ఐటమ్స్​ ఆర్డర్​ పెట్టినప్పుడు డెలివరీ సమయంలో మీరు ఆర్డర్ చేసిన ఆహారం వినియోగానికి అనుకూలంగా ఉందో లేదో ఒకటికి రెండు సార్లు తప్పనిసరిగా చెక్ చేసి తీసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు FSSAI అధికారులు.
  • అదే, టైమ్​లో ఆ ఆహార పదార్థం గడువు తేదీ 45 రోజుల కంటే తక్కువ ఉంటే దానిని తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా క్వాలిటీ ఆహార పదార్థాలను పొందడంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

హానికరమైన రసాయనాలతో కూరగాయల కల్తీ! - FSSAI టిప్స్​తో నకిలీవి గుర్తించండి!​

8800001915 నెంబర్​కు Hi పెట్టండి - వాళ్లే చూసుకుంటారు!

