కల్తీ పాలను గుర్తించడానికి '5-10ML' చాలు! - పాల వినియోగదారులకు FSSAI సూచనలు!
పాలల్లో డిటర్జెంట్, యూరియా - ఈ సింపుల్ ట్రిక్స్ పాటించి కల్తీ కనిపెట్టేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 4:10 PM IST
ADULTERATED MILK test : ముందుగా ఒక గ్లాసులో 5-10 మిల్లీలీటర్ల పాలు పోసి బాగా ఊపండి. బుడగలు, నురుగు నిలకడగా వస్తే డిటర్జెంట్ ఉన్నట్లుగా భావించాలి. నురుగు తక్కువగా ఉంటే సాధారణంగా పాలు స్వచ్ఛమైనవని అర్థం. కల్తీ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి, నమ్మకమైన సరఫరాదారుల నుంచి కొనుగోలు చేయాలి. ప్యాకేజింగ్ నాణ్యత, గడువు తేదీ, లేబుల్ జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేయాలి. ప్యాకింగ్ పాలు ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవడానికి, వాటిపై FSSAI లోగో, లైసెన్స్ నంబర్ పరిశీలించాలి.
పాలు లేకుండా రోజు గడవదు. ముఖ్యంగా గృహిణులు ఉదయం నిద్ర లేవగానే టీ, కాఫీ రూపంలో తప్పనిసరిగా తీసుకుంటుంటారు. పాల ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉన్నా సరఫరా ఎక్కువగా ఉండడం సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొంత మంది వ్యాపారులు కృత్రిమంగా పాలు ఉత్పత్తి చేస్తూ విక్రయిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇంట్లోనే కల్తీ పాలను ఎలా గుర్తించాలో ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (fssai) పలు సూచనలు చేసింది.
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తెల్లని రంగు, చిక్కదనం, నురుగు రావడానికి డిటర్జెంట్ కలుపుతుంటారని FSSAI వెల్లడించింది. అందుకే పాలలో డిటర్జెంట్ కల్తీని తనిఖీ చేయడానికి ఇంట్లోనే చేసుకోగలిగే ఒక సులభమైన పరీక్షను సూచించింది.
కల్తీ పాలలో బుడగలు, నురుగు ఎందుకు ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి?
డిటర్జెంట్ పాలను పాలను ఏదైనా గిన్నెలో పోసి బాగా ఊపినపుడు అందులోని సర్ఫ్యాక్టెంట్లు గాలి బుడగల చుట్టూ ఒక పొరను ఏర్పరుస్తాయి. ఫలితంగా, బుడగలు త్వరగా పగిలిపోకుండా ఎక్కువసేపు కనిపిస్తాయి. స్వచ్ఛమైన పాలు కూడా కొంత నురుగు కలిగి ఉంటాయి. కానీ, కల్తీ పాల విషయంలో తేడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఎలా గుర్తించాలి
- పాల ప్యాకెట్లు కొనుగోలు చేసే ముందు సీల్, ప్యాకేజింగ్ అనుమానాస్పదంగా ఉంటే పక్కన పెట్టాలి. గడువు తేదీ లేదా 'బెస్ట్-బిఫోర్' సమాచారం, ఇతర వివరాలను చెక్ చేయాలి. ఆహార పదార్థాల విషయంలో ప్యాకింగ్ పై 'FSSAI' ముద్ర లైసెన్స్ నంబర్ ఉందా లేదా పరిశీలించాలి.
- పాలు చిక్కగా కనిపించేందుకు బియ్యం, మొక్కజొన్న పిండి కలిపే అవకాశాలుంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా పాలను మరిగించి చల్లార్చాలి. ఆ తర్వాత రెండు లేదా మూడు చుక్కల అయోడిన్ ద్రావణాన్ని కలిపి చూడండి. పాలు నీలం రంగులోకి మారితే కల్తీ రంగు మారకపోతే ఆ స్వచ్ఛమైనవని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మరికొందరు వ్యాపారులు యూరియా కలుపుతుంటారు. ఇలాంటి పాలను గుర్తించడానికి అర టీ స్పూన్ కందిపప్పు లేదా సోయాబీన్ కలపాలి. ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఎర్రటి లిట్మస్ పేపర్ను అందులో ముంచితే కాగితం నీలం రంగులోకి మారితే యూరియా కలిసినట్లే.
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