"స్నాక్స్ ప్యాకెట్లపై పిన్నులు నేరమని తెలుసా?" - వ్యాపారులు ఉల్లంఘిస్తే ఇలా చేయండి!
స్నాక్స్తో పాటు పిన్నులు సైతం గొంతులోకి వెళ్లే ప్రమాదం - FSSAI హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 9:47 AM IST
Stapler pin on food packets : హోటళ్లు, బేకరీలు, కిరాణా దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేసే ఆహార పదార్థాలకు పాలిథీన్ కవర్ లేదా పేపర్ కవర్ పిన్స్ కొట్టి ఇస్తుంటారు. ఇలా ప్యాకింగ్ చేయడం విక్రేతలకు చాలా సులభమైన పద్ధతే కానీ, కొనుగోలు దారులకు అత్యంత ప్రమాదం అని పలు సంఘటనలు రుజువు చేస్తున్నాయి. ఈ చిన్న పిన్నులు ఆహారంలో కలిసి కడుపులోకి వెళ్లడం ప్రాణాంతకం అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల అథారిటీ (FSSAI), ఆహార ప్యాకేజింగ్లో స్టేప్లర్ పిన్నులు, గుండు సూదుల వాడకాన్ని నిషేధించింది.
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ఈ నిషేధం ఎందుకు?
ఇటీవల దుకాణాల్లో విక్రయించే కేకులు, స్నాక్స్, చిప్స్ తదితర చిరుతిండ్లకు సంబంధించిన ఆహార ప్యాకేజీల లోపల స్టేప్లర్ పిన్నులు కనబడుతున్నాయని ఆహార భద్రతా విభాగానికి ప్రజల నుంచి అనేక ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. ఆహార భద్రత అనేది కేవలం పెద్ద వస్తువులకే పరిమితం కాదని, ప్యాకింగ్ కోసం ఉపయోగించే ఈ చిన్న పిన్నులకు కూడా సంబంధించినదని స్పష్టం చేయడానికి FSSAI ఈ నిషేధాన్ని తీసుకువచ్చింది.
ఈ పిన్నులు పొరపాటున మనం తినే ఆహారంలో కలిస్తే, అది తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు, శ్వాసకోశ సమస్యలకు దారితీస్తుందని FSSAI హెచ్చరించింది. అందువల్ల, ఆహార ఉత్పత్తులలో లేదా ఆహార పొట్లాలలో లోహపు పిన్నుల వాడకాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేయాలని వ్యాపారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఎవరైనా పొరపాటున ఆహారంతో పాటు ఈ చిన్న స్టేప్లర్ పిన్ను మింగితే, అది నోరు గొంతు ప్రాంతంలో గీతలు ఏర్పరచి, తీవ్రమైన అంతర్గత గాయాలకు దారితీస్తుంది. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో గొంతులో ఇరుక్కుపోయి ఊపిరాడకపోవడానికి కారణమయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ప్రమాదం అంతటితో ఆగకుండా ఈ చిన్న లోహపు పిన్ను మన ఆహార నాళంలో ఇరుక్కుపోతే, అది తీవ్రమైన నొప్పిని కలిగించి, అత్యవసర వైద్య చికిత్స అందించాల్సి వస్తుంది. - డాక్టర్ సలోని రాజ్యగురు, ENT స్పెషలిస్ట్, జైనోవా షాల్బీ హాస్పిటల్, ముంబై
కొన్ని అరుదైన, ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ఇది శ్వాసనాళంలో ఇరుక్కుపోయి ప్రాణాంతకం కావచ్చు. అంతేకాకుండా, ఈ పిన్నులలోని తుప్పు, సూక్ష్మక్రిములు శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్కు కారణమై టెటనస్కు దారితీయగలవని డాక్టర్ సలోని రాజ్యగురు వెల్లడించారు.
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు
ప్రమాదాలను ముందుగానే పసిగట్టి అడ్డుకట్టే వేయడం ఉత్తమమైన మార్గం. ఈ నేపథ్యంలో స్టేప్లర్ పిన్నులు, గుండు సూదులకు సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయాలను ఉపయోగించాలని ఆహార భద్రతా సంస్థ సిఫార్సు చేసింది. ఇందుకోసం, దుకాణాలు ఫుడ్-గ్రేడ్ అంటుకునే టేపులు, ట్యాంపర్-ఎవిడెంట్ సీల్స్, హీట్-సీలింగ్ పద్ధతులను సూచిస్తోంది. ఈ ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్టు వేస్తాయి.
నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే?
ఎక్కడైనా స్టేప్లర్ పిన్నులను ఇంకా ఉపయోగిస్తున్నట్లయితే ఆహార భద్రతా చట్టం కింద కఠిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. ఈ మేరకు సంబంధిత దుకాణాలపై భారీ జరిమానాలు లేదా ఆహార వ్యాపార లైసెన్సులను రద్దు చేయడానికి చట్టం అనుమతిస్తుంది.
వినియోగదారులు ఏమి చేయాలి?
దుకాణాల్లో అందించే ఆహారపదార్థాల ప్యాకింగ్ ప్రమాదకరంగా అనిపిస్తే ఫొటో లేదా వీడియో తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ వస్తువును, ఆహార ప్యాకేజీని పారవేయకుండా సాక్ష్యం కోసం భద్రపరుచుకోవాలి. ప్రభుత్వ 'ఫుడ్ సేఫ్టీ కనెక్ట్' మొబైల్ యాప్ ద్వారా లేదా FSSAI అధికారిక ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఫిర్యాదు నమోదు చేయవచ్చు. ఫిర్యాదు చేసేటప్పుడు, ఆహార పదార్థం పేరు, కంపెనీ పేరు, ప్యాకెట్పై ఉన్న బ్యాచ్ నంబర్, దుకాణం బిల్లు, వస్తువు ఫొటోను జతచేయాలి.
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