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"పాన్ మసాలా" ప్యాకెట్లపై FSSAI కొత్త రూల్ - ప్లాస్టిక్, అల్యూమినియం పొట్లాలు బ్యాన్!

ప్లాస్టిక్, అల్యూమినియం ఫాయిల్ రద్దు - ప్లాస్టిక్ పొట్లాలతో పర్యావరణ, ఆరోగ్య సమస్యలు

paan_masala_packing_rules
paan_masala_packing_rules (Getty images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 3:07 PM IST

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Paan Masala Packing Rules : పాన్ మసాలా తయారీ కంపెనీలకు ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా షాక్ ఇచ్చింది. ఇకపై ప్యాకింగ్ కోసం ప్లాస్టిక్, అల్యూమినియం, పాలిథిన్ వాడకూడదని స్పష్టం చేసింది. వాటికి బదులు కాగితం, పేపర్ బోర్డ్, గాజు లేదా స్టీల్ ఉపయోగించాలని సూచించింది. ఈ మేరకు కొత్తగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (Fssai) పాన్ మసాలా కోసం కొత్త ప్యాకేజింగ్ నిబంధనలను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ప్రకారం, కంపెనీలు ప్యాకింగ్ కోసం ప్లాస్టిక్, అల్యూమినియం ఫాయిల్, మెటలైజ్డ్ పొరలను ఉపయోగించకూడదు. ఈ మేరకు ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ (ప్యాకేజింగ్) రెగ్యులేషన్స్-2018లో పలు సవరణలు చేసింది. ఆహార ఉత్పత్తుల ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్ జాబితాకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ 4 కింద పాన్ మసాలాను కొత్తగా చేర్చింది.

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paan_masala_packing_rules
paan_masala_packing_rules (Getty images)

కొత్త నిబంధనల ప్రకారం పాన్ మసాలాను కాగితం, పేపర్‌బోర్డ్, సెల్యులోజ్ లేదా ఇతర సహజసిద్ధమైన మెటీరియల్స్‌లో ప్యాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ మెటీరియల్స్ పూర్తిగా ప్లాస్టిక్ రహితంగా ఉండాలని ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ స్పష్టం చేసింది.

కంపెనీలు పాలిథిలిన్, పాలిప్రొపిలిన్, పాలిస్టర్, పాలివినైల్ క్లోరైడ్ (పివిసి) లేదా ఏవైనా ఇతర సింథటిక్ పాలిమర్‌లు, కోపాలిమర్‌ లేదా లామినేట్‌ ఉపయోగించకూడదు. అల్యూమినియం ఫాయిల్, మెటలైజ్డ్ పొరలు లేని కాగితం లేదా సహజసిద్ధమైన మెటీరియల్స్‌ మాత్రమే ఉపయోగించాలి.

ఆహార ఉత్పత్తులను ప్లాస్టిక్, పాలిథిన్ కవర్లతో ప్యాకింగ్ చేయడం వల్ల పర్యావరణ, ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని ఆందోళనలను వ్యక్తం అవుతున్న నేపథ్యంలో మార్పు దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి.

‘టిన్ లేదా గాజు కంటైనర్లు

పాన్ మసాలా తయారీ, ప్యాకింగ్ విషయంలో టిన్ లేదా గాజు కంటైనర్లను ఉపయోగించాలని సంబంధిత కంపెనీలకు FSSAI సూచిస్తోంది.

పర్యావరణ (రక్షణ) చట్టం-1986 పరిధిలోకి వచ్చే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణ నియమాలు, 2016లోని కొన్ని నిబంధనలు పాన్ మసాలా ప్యాకేజింగ్‌కు కూడా వర్తిస్తాయని పేర్కొంది.

FSSAI ఏప్రిల్‌లో ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల (ప్యాకింగ్) సవరణ నిబంధనలు, 2026 ముసాయిదాను మొదటిసారిగా ప్రచురించింది. ఆ తర్వాత ఈ సంస్థ అభిప్రాయాలు, సూచనలను ఆహ్వానించింది. అభ్యంతరాలు, సూచనలు పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత తుది ప్రకటన జారీ చేసింది.

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TAGGED:

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PACKING RULES FSSAI
పాన్ మసాలా ప్యాకెట్లపై నిషేధం
PAAN MASALA PACKING

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