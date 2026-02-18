అద్భుతమైన రుచితో "ఫ్రూట్ పాయసం" - ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ను మించిన టేస్ట్!
- ఎప్పుడూ సేమియా, సగ్గుబియ్యంతో మాత్రమే పాయం చేస్తున్నారా? - ఇలా అన్ని పండ్లూ కలిపి ట్రై చేయండి!
Published : February 18, 2026 at 2:31 PM IST
Fruit Payasam Recipe: స్వీట్స్లో పాయసానికి స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంటుంది. బర్త్డే, మ్యారేజ్ డే సహా ఇతర అకేషన్స్ అప్పుడు చాలా మంది పాయసం చేసుకుంటుంటారు. అంతేకాకుండా పండగలప్పుడు కూడా చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే, పాయసం అనగానే చాలా మందికి సేమ్యా లేదంటే సగ్గుబియ్యంతో చేసుకుంటారని తెలుసు. కానీ పండ్లతో కూడా కమ్మని పాయసం చేసుకోవచ్చు. ఇది చూడటానికి ఫ్రూట్ సలాడ్లా కనిపించినా టేస్ట్, తయారీ విధానం పూర్తిగా వేరే ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఫ్రూట్ పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- జీడిపప్పులు - 15
- బాదం - 15
- బియ్యం - 2 టేబుల్స్పూన్స్
- యాలకులు - 10
- కండెన్స్డ్ మిల్క్ - 200 గ్రాములు
- పాలు - 1 లీటర్
- యాపిల్ ముక్కలు - 1 కప్పు
- నల్ల ద్రాక్ష - 1 కప్పు
- పచ్చ ద్రాక్ష - 1 కప్పు
- ఖర్జూరం - 1 కప్పు
- దానిమ్మ గింజలు - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ఓ చిన్న గిన్నెలోకి జీడిపప్పులు, బాదంపప్పులు వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి సుమారు అరగంట సేపు నానబెట్టాలి. అదే విధంగా మరో గిన్నెలోకి బియ్యం, యాలకులు వేసి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి వీటిని 30 నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
- బాదంపప్పులు నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి బాదం, జీడిపప్పులు వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి నానిన బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకోవాలి. అనంతరం లైట్గా ఫ్రెష్ వాటర్ పోసుకుని దీనిని వీలైనంత మెత్తగా రుబ్బుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న కడాయి పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ మరిగించాలి.
- పాలు ఓ పొంగు వచ్చినాక గ్రైండ్ చేసిన బియ్యం పేస్ట్ వేసి కలుపుతూనే రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అనంతరం మంటను సిమ్లోకి పెట్టి రుబ్బిన బాదం పేస్ట్ వేసి ఉండలు లేకుండా కలిపి కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కండెన్స్డ్ మిల్క్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసినాక సుమారు పావుగంట సేపు ఉడికించాలి. అయితే ఇలా ఉడికించే క్రమంలో కలుపుతూనే ఉండాలి. లేదంటే అడుగు మాడుతుంది.
- 15 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు యాపిల్లోని గింజలు తీసేసి 1 కప్పు పరిమాణంలో సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా మిగిలిన ఫ్రూట్స్ అంటే ద్రాక్షలో ఉండే గింజలు కూడా తీసేసి అన్నింటినీ రెడీగా ఉంచాలి.
- పాల మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఈ పండ్ల ముక్కలు వేసి నిధానంగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫ్రూట్ పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కండెన్సెడ్ మిల్క్ ప్లేస్లో పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు.
- బాదం, జీడిపప్పు, బియ్యం వంటివి నానబెట్టడానికి సమయం లేదంటే బాగా వేడి నీటిని పోసి ఓ 5 నిమిషాలు ఉంచి అనంతరం పొట్టు తీసేస్తే సరి.
- బాదం పేస్ట్ను పాలలో వేసిన తర్వాత మంటను సిమ్లోనే పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. లేదంటే అడుగుపట్టి పాయసం రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది.
