అద్భుతమైన రుచితో "ఫ్రూట్​ పాయసం" - ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ను మించిన టేస్ట్!

- ఎప్పుడూ సేమియా, సగ్గుబియ్యంతో మాత్రమే పాయం చేస్తున్నారా? - ఇలా అన్ని పండ్లూ కలిపి ట్రై చేయండి!

Fruit Payasam Recipe
Fruit Payasam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Fruit Payasam Recipe: స్వీట్స్​లో పాయసానికి స్పెషల్​ ప్లేస్​ ఉంటుంది. బర్త్​డే, మ్యారేజ్​ డే సహా ఇతర అకేషన్స్​ అప్పుడు చాలా మంది పాయసం చేసుకుంటుంటారు. అంతేకాకుండా పండగలప్పుడు కూడా చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే, పాయసం అనగానే చాలా మందికి సేమ్యా లేదంటే సగ్గుబియ్యంతో చేసుకుంటారని తెలుసు. కానీ పండ్లతో కూడా కమ్మని పాయసం చేసుకోవచ్చు. ఇది చూడటానికి ఫ్రూట్​ సలాడ్​లా కనిపించినా టేస్ట్​, తయారీ విధానం పూర్తిగా వేరే ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఫ్రూట్​ పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Fruit Payasam
Fruit Payasam (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • జీడిపప్పులు - 15
  • బాదం - 15
  • బియ్యం - 2 టేబుల్​స్పూన్స్​
  • యాలకులు - 10
  • కండెన్స్​డ్​ మిల్క్​ - 200 గ్రాములు
  • పాలు - 1 లీటర్​
  • యాపిల్​ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • నల్ల ద్రాక్ష - 1 కప్పు
  • పచ్చ ద్రాక్ష - 1 కప్పు
  • ఖర్జూరం - 1 కప్పు
  • దానిమ్మ గింజలు - 1 కప్పు
Fruit Payasam
Fruit Payasam (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ చిన్న గిన్నెలోకి జీడిపప్పులు, బాదంపప్పులు వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి సుమారు అరగంట సేపు నానబెట్టాలి. అదే విధంగా మరో గిన్నెలోకి బియ్యం, యాలకులు వేసి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి వీటిని 30 నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
  • బాదంపప్పులు నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి. మిక్సీజార్​లోకి బాదం, జీడిపప్పులు వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి నానిన బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకోవాలి. అనంతరం లైట్​గా ఫ్రెష్​ వాటర్​ పోసుకుని దీనిని వీలైనంత మెత్తగా రుబ్బుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Fruit Payasam
Fruit Payasam (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న కడాయి పెట్టి చిక్కటి పాలు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ మరిగించాలి.
  • పాలు ఓ పొంగు వచ్చినాక గ్రైండ్​ చేసిన బియ్యం పేస్ట్​ వేసి కలుపుతూనే రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • అనంతరం మంటను సిమ్​లోకి పెట్టి రుబ్బిన బాదం పేస్ట్​ వేసి ఉండలు లేకుండా కలిపి కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కండెన్స్​డ్ మిల్క్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసినాక సుమారు పావుగంట సేపు ఉడికించాలి. అయితే ఇలా ఉడికించే క్రమంలో కలుపుతూనే ఉండాలి. లేదంటే అడుగు మాడుతుంది.
Fruit Payasam
Fruit Payasam (Getty Images)
  • 15 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పాలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు యాపిల్​లోని గింజలు తీసేసి 1 కప్పు పరిమాణంలో సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా మిగిలిన ఫ్రూట్స్​ అంటే ద్రాక్షలో ఉండే గింజలు కూడా తీసేసి అన్నింటినీ రెడీగా ఉంచాలి.
  • పాల మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఈ పండ్ల ముక్కలు వేసి నిధానంగా కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫ్రూట్​ పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Fruit Payasam
Fruit Payasam (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కండెన్సెడ్​ మిల్క్​ ప్లేస్​లో పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • బాదం, జీడిపప్పు, బియ్యం వంటివి నానబెట్టడానికి సమయం లేదంటే బాగా వేడి నీటిని పోసి ఓ 5 నిమిషాలు ఉంచి అనంతరం పొట్టు తీసేస్తే సరి.
  • బాదం పేస్ట్​ను పాలలో వేసిన తర్వాత మంటను సిమ్​లోనే పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. లేదంటే అడుగుపట్టి పాయసం రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది.

