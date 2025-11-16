ETV Bharat / offbeat

బెండకాయతో కరకరలాడే "ఫ్రైడ్ ఓక్రా" - పిల్లలకు సూపర్ స్నాక్!

- క్యాటరింగ్ స్టైల్​లో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి

Fried Okra Recipe
Fried Okra Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 5:14 PM IST

Fried Okra Recipe : అందరికీ స్నాక్స్ కావాలి. పొద్దున టిఫెన్ ఎంత కంపల్సరీనో, సాయంత్రం వేళ స్నాక్స్ కూడా అంతే అనివార్యం అయిపోయాయి. అందుకే చాలా మంది ఈవెనింగ్ అయ్యిందంటే చాలు రోడ్ సైడ్ బండ్ల దగ్గర ఆగిపోతుంటారు. కరకరలాడే స్నాక్స్ ఇష్టంగా ఆరగిస్తుంటారు. అయితే, బయటి ఫుడ్ ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదని వైద్యులు చెబుతుంటారు. వాడిన ఆయిల్ మళ్లీ మళ్లీ వాడుతారని, దీనివల్ల హెల్త్ దెబ్బ తింటుందని హెచ్చరిస్తుంటారు. అందుకే కొందరు ఇంటి వద్దనే నచ్చిన స్నాక్స్ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి వారి కోసం ఓ స్పెషల్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే "ఫ్రైడ్‌ ఓక్రా".

పేరు కొత్తగా ఉన్నప్పటికీ.. అందులో వాడే పదార్థాలు మాత్రం నిత్యం మనం ఉపయోగించేవే. బెండకాయతో ఈ రెసిపీ తయారు చేస్తారు! కరకరలాడే ఈ స్నాక్ తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మరి, దీని తయారీ కోసం ఇంకా ఏమేం కావాలి? తయారు చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర కేజీ బెండకాయలు
  • అర కప్పు శనగపిండి
  • పావు కప్పు పల్లీలు
  • 3 టేబుల్‌ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి
  • 3 స్పూన్ల వెల్లుల్లి
  • అర స్పూన్‌ నిమ్మరసం
  • అర స్పూన్‌ డ్రై జింజర్‌ పౌడర్‌
  • స్పూన్ కారం
  • స్పూన్ జీలకర్ర
  • స్పూన్ ధనియాల పొడి
  • తగినంత ఉప్పు

దాభా స్టైల్ బెండకాయ మసాలా - పంజాబీ ఫ్లేవర్​ లో అద్దిరిపోతుంది - ఇంట్లోనే ఇరగదీయండి!

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బెండకాయలను శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత శుభ్రమైన క్లాత్​ తో తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి.
  • తర్వాత కర్రీకోసం కట్ చేసినట్టుగానే అడ్డంగా కట్ చేసుకోవాలి. అయితే ముక్కలు కొంచెం పెద్దగానే కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ ముక్కలన్నీ ఒక బౌల్ లో వేసుకొని, నిమ్మరసం, ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటిని చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మరో పాత్ర తీసుకొని అందులో బియ్యప్పిండి, శనగపిండి వేసి, కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులోనే కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర వేసి కలుపుకోవాలి.
  • వెల్లుల్లిని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకొని వాటిని కూడా అందులోనే వేసుకోవాలి. తర్వాత డ్రై జింజర్‌ పౌడర్‌ కూడా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా అందులో బెండకాయ ముక్కలను కూడా వేసి మరోసారి చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద బాండీ పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత అందులో బెండకాయ ముక్కలను వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • బెండీ వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మొత్తం వేయించుకోవడం పూర్తయిన తర్వాత పల్లీలను కూడా అదే నూనెలో ఫ్రై చేసుకొని, వేయించుకున్న బెండ ముక్కల్లో వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • కరకరలాడే "ఫ్రైడ్ ఓక్రా" సిద్ధమైపోతుంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రెసిపీని ఎవ్వరైనా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.

కార్తికం స్పెషల్: జిగురు లేకుండా కమ్మని "బెండకాయ ఫ్రై" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి అవసరం లేదు!

