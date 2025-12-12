మిగిలిన ఇడ్లీలతో నోరూరించే "చాట్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
యమ్మీ యమ్మీగా "ఫ్రైడ్ ఇడ్లీ చాట్" - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
Published : December 12, 2025 at 8:54 PM IST
Fried Idli Chaat Recipe in Telugu : ఆరోగ్యానికి మంచివని చాలా మంది ఇళ్లలో వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా ఇడ్లీలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, కొంతమంది వీటిని ఇష్టంగా తింటే, మరికొందరు మాత్రం ఆ పేరు చెబితేనే చాలు అమ్మో ఇడ్లీనా వద్దు బాబోయ్ అనేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలాసార్లు మార్నింగ్ చేసిన ఇడ్లీలు మిగిలిపోతుంటాయి. అలాంటి టైమ్లో మిగిలిన ఇడ్లీలు పారేయకుండా అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "ఫ్రైడ్ ఇడ్లీ చాట్". గ్రీన్, స్వీట్ చట్నీల కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ స్నాక్ భలే రుచిగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్! మరి, మిగిలిన ఇఢ్లీలతో ఈ టేస్టీ చాట్ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలు - ఆరు
- గిలకొట్టిన పెరుగు - ఒక కప్పు
- జీలకర్ర పొడి - అర చెంచా
- చాట్ మసాలా - అర చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - అర చెంచా
- సన్నకారప్పూస - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
- దానిమ్మ గింజలు - పావు కప్పు
- నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా
గ్రీన్చట్నీ కోసం :
- పుదీనా - ఒక కట్ట
- కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
- నిమ్మరసం - రెండు చెంచాలు
- అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
- ఉప్పు - తగినంత
స్వీట్చట్నీ కోసం :
- గింజల్లేని ఖర్జూరాలు - పావుకప్పు
- చింతపండు రసం - రెండు చెంచాలు
- బెల్లం తురుము - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - అర చెంచా
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఇడ్లీ చాట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా గ్రీన్, స్వీట్ చట్నీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- మొదటగా గ్రీన్ చట్నీ కోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పుదీనా, కొత్తిమీర, అల్లం తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, రెండు చెంచాల నిమ్మరసం వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. దాంతో 'గ్రీన్ చట్నీ' రెడీ అవుతుంది!
- ఇప్పుడు స్వీట్ చట్నీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి గింజల్లేని ఖర్జూరాలు, రెండు చెంచాల చింతపండు రసం, బెల్లం తురుము, జీలకర్ర వేసుకోవాలి.
- ఆపై అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి. అన్నీ ఉడికాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసి కలిపి గుజ్జులా చేసుకుంటే చాలు. అంతే, 'స్వీట్ చట్నీ' రెడీ అవుతుంది!
- అనంతరం చాట్ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా మిగిలిన ఇడ్లీలు లేదా అప్పుడే చేసుకున్న ఇడ్లీలను మీకు కావాల్సిన సైజులో చిన్న చిన్న ముక్కల్లా కోసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె పోసి వేడయ్యాక కట్ చేసుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలను వేసి ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- ఇడ్లీ ముక్కలు ఎర్రగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత ఆ ముక్కలపైన గిలకొట్టి పావు చెంచా ఉప్పు కలిపిన పెరుగు, తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్చట్నీ, స్వీట్చట్నీలను రెండు చెంచాల చొప్పున వేయాలి.
- అనంతరం వాటిపైన జీలకర్రపొడి, చాట్మసాలా, కారం, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, దానిమ్మగింజలు వేసి చివరగా కారప్పూస చల్లి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, గ్రీన్, స్వీట్ చట్నీల కాంబోలో యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "ఇడ్లీ చాట్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఇంట్లో ఇడ్లీలు మిగిలినప్పుడు ఓసారిలా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ హ్యాపీగా తింటారు!
