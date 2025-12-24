కరకరలాడే "కారం బఠాణీలు" - ఇలా చేస్తే మార్కెట్లో కొనాల్సిన అవసరమే ఉండదు!
బఠాణీలతో సింపుల్గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - 20 రోజుల పాటు నిల్వ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 5:07 PM IST
Fried Matar Recipe in Telugu : కారం బఠాణీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి పైకి క్రిస్పీగా, లోపల క్రంచీగా ఉంటూ నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి. అందుకే ఇవి తినేకొద్ది తినాలనిపిస్తుంది. మాములుగా బఠాణీలను ఎక్కువగా దుకాణాల్లో లేదా స్వీట్ షాప్స్లో కొనుగోలు చేస్తారు. మరి వీటిని సింపుల్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి చేశారంటే బయట కొనేవాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా మంచి టేస్ట్తో క్రిస్పీగా వస్తాయి.
ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్! బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. అంతేకాక ఈ విధంగా చేస్తే 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి నోరూరించే క్రిస్పీ, టేస్టీ కారం బఠాణీలను ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రై" - ఈ సింపుల్ చిట్కా తెలిస్తే కచ్చితంగా షాక్ అవుతారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గ్రీన్ బఠాణీలు - 1 కప్పు
- ఆయిల్ - సరిపడా
- ఉప్పు - ఒకటిప్పావు టీ స్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
- బ్లాక్ సాల్ట్ - పావు టీ స్పూన్
- ఆమ్చూర్ పౌడర్ - పావు టీ స్పూన్
- చాట్ మసాలా - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో కప్పు గ్రీన్ బఠాణీలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. లేదంటే పది గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం బఠాణీల్లో నీటిని తీసేసి మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం పొడి క్లాత్ వేసి బఠాణీలను ఆరబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి.
- ఇప్పుడు ఆయిల్కి సరిపడా బఠాణీలను వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. బఠాణీలు క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి.
- బఠాణీలు క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత గిన్నెలోకి వేయాలి. బఠాణీలు కాస్త వేడిగా ఉన్నప్పుడే అర టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్, పావు టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పౌడర్, పావు టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే కరకలాడే కారం బఠాణీలు రెడీ అయినట్లే!
- అనంతరం బఠాణీలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 20 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి!
- మీకు ఏదైనా తినాలపించినప్పుడు లేదా సాయంత్రం వేళ మంచి స్నాక్గానూ ఇవి అద్దిరిపోతాయి.
- మీరు ఎక్కువ మోతాదులో కారం బఠాణీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే గ్రీన్ బఠాణీలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
కరకరలాడే "వెన్న మురుకులు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
రాగిపిండితో "పునుగులు" - నూనె పీల్చకుండా, టేస్టీగా ఇలా ట్రై చేయండి!