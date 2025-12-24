ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "కారం బఠాణీలు" - ఇలా చేస్తే మార్కెట్లో కొనాల్సిన అవసరమే ఉండదు!​

బఠాణీలతో సింపుల్​గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - 20 రోజుల పాటు నిల్వ!

Fried Matar
Fried Matar (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Fried Matar Recipe in Telugu : కారం బఠాణీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి పైకి క్రిస్పీగా, లోపల క్రంచీగా ఉంటూ నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి. అందుకే ఇవి తినేకొద్ది తినాలనిపిస్తుంది. మాములుగా బఠాణీలను ఎక్కువగా దుకాణాల్లో లేదా స్వీట్​ షాప్స్​లో కొనుగోలు చేస్తారు. మరి వీటిని సింపుల్​గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి చేశారంటే బయట కొనేవాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా మంచి టేస్ట్​తో క్రిస్పీ​గా వస్తాయి.

ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్! బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. అంతేకాక ఈ విధంగా చేస్తే 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి నోరూరించే క్రిస్పీ, టేస్టీ కారం బఠాణీలను ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Fried Matar
బఠాణీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గ్రీన్ బఠాణీలు - 1 కప్పు
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • ఉప్పు - ఒకటిప్పావు టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • బ్లాక్ సాల్ట్ - పావు టీ స్పూన్
  • ఆమ్​చూర్ పౌడర్ - పావు టీ స్పూన్
  • చాట్ మసాలా - పావు టీ స్పూన్
Fried Matar
కారం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు గ్రీన్ బఠాణీలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. లేదంటే పది గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం బఠాణీల్లో నీటిని తీసేసి మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం పొడి క్లాత్ వేసి బఠాణీలను ఆరబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి.
  • ఇప్పుడు ఆయిల్​కి సరిపడా బఠాణీలను వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. బఠాణీలు క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి.
Fried Matar
ఉప్పు (Getty Images)
  • బఠాణీలు క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత గిన్నెలోకి వేయాలి. బఠాణీలు కాస్త వేడిగా ఉన్నప్పుడే అర టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్​, పావు టీ స్పూన్ ఆమ్​చూర్ పౌడర్, పావు టీ స్పూన్ చాట్​ మసాలా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే కరకలాడే కారం బఠాణీలు రెడీ అయినట్లే!
  • అనంతరం బఠాణీలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 20 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి!
  • మీకు ఏదైనా తినాలపించినప్పుడు లేదా సాయంత్రం వేళ మంచి స్నాక్​గానూ ఇవి అద్దిరిపోతాయి.
  • మీరు ఎక్కువ మోతాదులో కారం బఠాణీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే గ్రీన్ బఠాణీలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

