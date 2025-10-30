టేస్టీ "ఫ్రైడ్ ఎగ్ మసాలా" - నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్ - అన్నం, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్!
- ఎగ్స్తో రొటీన్ వంటలు తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి, టేస్ట్కు ఫిదా అవుతారు!
Published : October 30, 2025 at 4:45 PM IST
Fried Egg Masala Recipe: ఎగ్ కర్రీ మెజార్టీ పీపుల్ ఫేవరెట్ రెసిపీ. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు లొట్టలేసుకుంటూ తింటుంటారు. ఇక ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు, తినాలనిపించినప్పుడు అప్పటికప్పుడు అయిపోతుందని చాలా మంది దీనిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎగ్కర్రీని ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. అద్దిరిపోతుంది. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా ఈజీ అండ్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా టేస్టీ అండ్ స్పైసీ ఫ్రైడ్ ఎగ్ మసాలా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఎగ్స్ - 5
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- మిరియాలు - 10
- యాలకులు - 4
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- టమాటాలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - తగినంత
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఈ కర్రీ కోసం అవసరమైన ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 4 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఓ కోడిగుడ్డును పగలగొట్టి పాన్లో వేసుకోవాలి. ఆపై దాని మీద చిటికెడు మిరియాల పొడి, చిటికెడు ఉప్పు చల్లుకుని రెండు వైపులా లైట్గా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన ఎగ్స్ను ఒక్కొక్కటిగా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే నూనెలో జీలకర్ర, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ మసాలా దినుసులు వేగిన అనంతరం ఉల్లిపాయ వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్గా వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
- అల్లం మగ్గిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, టమాటా ముక్కలు వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత ఓ అర కప్పు వాటర్ పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటా మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత ముందే ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్ను ఒక్కొక్కటిగా పెట్టుకుని మూత పెట్టి 5 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఎగ్స్ను రెండోవైపు తిప్పి మరో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- చివరగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫ్రైడ్ ఎగ్ మసాలా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఎగ్స్ను బీట్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాల్సిన పనిలేదు. నేరుగా పగులగొట్టి పాన్లో వేసి వేయిస్తే సరి.
- కర్రీ కాస్త గ్రేవీ ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది. కాబట్టి వాటర్ను దానికి తగ్గట్లుగా పోసుకోవాలి.
బియ్యం, పెసరపప్పుతో "మసాలా కిచిడీ" - కుక్కర్లో తయారు చేసుకోవచ్చు - రొటీన్ టిఫెన్స్ కన్నా బెస్ట్!
సేమియాతో ఎన్నడూ చేయని కొత్తరకం "టిఫెన్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!