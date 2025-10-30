ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ "ఫ్రైడ్​ ఎగ్​ మసాలా" - నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​ - అన్నం, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్​!

- ఎగ్స్​తో రొటీన్​ వంటలు తిని బోర్​ కొట్టిందా? - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి, టేస్ట్​కు ఫిదా అవుతారు!

Fried Egg Masala Recipe
Fried Egg Masala Recipe
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Fried Egg Masala Recipe: ఎగ్​ కర్రీ మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​ రెసిపీ. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు లొట్టలేసుకుంటూ తింటుంటారు. ఇక ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు, తినాలనిపించినప్పుడు అప్పటికప్పుడు అయిపోతుందని చాలా మంది దీనిని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఎగ్​కర్రీని ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. అద్దిరిపోతుంది. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా ఈజీ అండ్​ టేస్టీగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ ఫ్రైడ్​ ఎగ్​ మసాలా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Fried Egg Masala Recipe
కోడిగుడ్లు

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఎగ్స్​ - 5
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - 10
  • యాలకులు - 4
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • టమాటాలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - తగినంత
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Fried Egg Masala Recipe
మిరియాల పొడి

తయారీ విధానం:

  • ఈ కర్రీ కోసం అవసరమైన ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 4 టేబుల్​ స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత ఓ కోడిగుడ్డును పగలగొట్టి పాన్​లో వేసుకోవాలి. ఆపై దాని మీద చిటికెడు మిరియాల పొడి, చిటికెడు ఉప్పు చల్లుకుని రెండు వైపులా లైట్​గా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన ఎగ్స్​ను ఒక్కొక్కటిగా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అదే నూనెలో జీలకర్ర, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Fried Egg Masala Recipe
ఉల్లిపాయలు
  • ఈ మసాలా దినుసులు వేగిన అనంతరం ఉల్లిపాయ వేసి వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్​గా వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
  • అల్లం మగ్గిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, టమాటా ముక్కలు వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తబడిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Fried Egg Masala Recipe
టమాటాలు
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత ఓ అర కప్పు వాటర్​ పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటా మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత ముందే ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్​ను ఒక్కొక్కటిగా పెట్టుకుని మూత పెట్టి 5 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఎగ్స్​ను రెండోవైపు తిప్పి మరో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • చివరగా స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫ్రైడ్​ ఎగ్​ మసాలా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Fried Egg Masala Recipe
ఫ్రైడ్​ ఎగ్​ మసాలా

చిట్కాలు:

  • ఎగ్స్​ను బీట్​ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాల్సిన పనిలేదు. నేరుగా పగులగొట్టి పాన్​లో వేసి వేయిస్తే సరి.
  • కర్రీ కాస్త గ్రేవీ ఉంటేనే టేస్ట్​ బాగుంటుంది. కాబట్టి వాటర్​ను దానికి తగ్గట్లుగా పోసుకోవాలి.

