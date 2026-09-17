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ఈ సమస్యలతో ఫ్రిజ్ పేలుతుందట!

- తరచూ ఈ విషయాలు గుర్తించాలంటున్న నిపుణులు - సమస్యంతా వెనుక భాగంలోనే!

When Fridge blast
When Fridge blast (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2026 at 11:40 AM IST

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When Fridge blast : సీజన్ తో సంబంధం లేకుండా.. సంవత్సరం పొడవునా ఉపయోగంలో ఉండే వస్తువు ఫ్రిజ్. ఇది ఎన్ని అవసరాలకు ఉపయోగపడుతుందో జనాలకు తెలుసుగానీ, దీని అవసరాలేంటో మాత్రం చాలా కొద్ది మందికే తెలుసు. ఈ విషయాలు గుర్తించలేకపోవడం వల్లనే ఫ్రిజ్ పేలుడు సంభవిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఫ్రిజ్ లో పేలుడు ప్రధానంగా కంప్రెషర్ వల్ల సంభవిస్తుంది. యూనిట్ వెనుక భాగంలో ఈ కంప్రెసర్ ఉంటుంది. ఇది పంప్, మోటారును కలిగి ఉండి.. కాయిల్ ద్వారా కూలింగ్ వాయువును నెట్టేస్తుంది. ఆ వాయువే ద్రవంగా మారి.. వేడిని గ్రహించి వస్తువులను కూల్ గా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.

ఫ్రిజ్ వెనుక భాగం కొన్నిసార్లు చాలా వేడెక్కుతుంది. దీనివల్ల కండెన్సర్ కాయిల్ కుంచించుకుపోవడం మొదలవుతుంది. దాంతో కంప్రెసర్ కాయిల్ లో వాయువు ఎక్కువగా పేరుకుపోయి, ప్రెషర్ పెరిగి భారీ పేలుడుకు కారణమవుతుంది.

ఎనిమిదేళ్ల కంటే ఎక్కువ కాలం నుంచి వాడుతున్న ఫ్రిజ్​లలో ఈ ప్రమాదం ముప్పు ఎక్కువగా ఉండొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల కంప్రెసర్ కాయిల్ మూసుకుపోకుండా శుభ్రం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

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అదేవిధంగా ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్‌లో లోపం, పవర్ ప్లగ్, పవర్ సప్లై కార్డ్‌లో లోపం, కంప్రెసర్ ఫ్యాన్‌లో ప్రాబ్లమ్, ఫ్రీజర్ కెపాసిటర్‌లో లోపాలు తలెత్తినా కూడా ఫ్రిజ్ పేలే ఛాన్స్ ఉందని చెబుతున్నారు. పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కో-ఎఫీషియంట్ రెసిస్టర్‌లో, డీఫ్రాస్ట్ టైమర్‌లో లోపాల వల్ల కూడా పేలుడు సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది.

కాబట్టి.. ఫ్రిజ్‌లో ఏదైనా టెక్నికల్ సమస్యను గమనిస్తే.. వెంటనే టెక్నిషీయన్ పిలిపించాలని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ సమస్య తీవ్రంగా ఉందనిపిస్తే, వెంటనే స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ప్లగ్ తీసేయాలని సూచిస్తున్నారు. పవర్ సరఫరాలో హెచ్చుతగ్గులు కనిపించినా కూడా అన్ ప్లగ్ చేయాలని చెబుతున్నారు.

కొన్ని సందర్భాల్లో మంచు పేరుకుపోతుంది. అటువంటప్పుడు ఎక్కువ సార్లు ఫ్రిజ్ తెరవాలి. లేదంటే ఫ్రిజ్ నిండా మంచు పేరుకుపోయి, కంప్రెషర్ పై భారం పడి పేలుడు జరిగే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు.

కంప్రెసర్ భాగంలో ఏదైనా సాంకేతిక సమస్య తలెత్తితే కంపెనీ సర్వీస్ సెంటర్‌ వద్దకే తీసుకెళ్లాలని చెబుతున్నారు. వారు ఒరిజినల్ పార్ట్స్ బిగిస్తారని, ఇతరులు నాసిరకం విడిభాగాలను ఉపయోగిస్తే పేలుడుకు దారి తీసే అవకాశాలు లేకపోలేదని అంటున్నారు.

రిఫ్రిజిరేటర్ నిరంతరంగా నడుస్తుంటే.. డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి ముందు పవర్ ఆఫ్ చేసి, కాసేపటి తర్వాత ఆన్ చేయాలి. దీనివల్ల పేలుడు నుంచి బయటపడవచ్చు.

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REFRIGERATOR BLAST
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FRIDGE BLAST

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