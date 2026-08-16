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అమ్మచేతి వంట ఇలా స్టోర్ చేస్తే - 20 ఏళ్లైనా తాజాగానే!

- "ఫ్రీజ్ డ్రై" టెక్నాలజీ గురించి మీకు తెలుసా? - కాసిన్ని వేడి నీళ్లతో ఘుమఘుమలాడే వంట రెడీ!

Food Storage technology
Food Storage technology (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 8:39 AM IST

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Food Storage technology : ఇంటికి దూరంగా ఉన్నామంటే అమ్మ చేతి వంటకు మొహం వాచిపోయినట్టే! వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉన్నవారు, దేశాల్లో ఉన్నవారు ఇలాంటి పరిస్థితిని ఫేస్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వాళ్లు కూడా రోజూ అమ్మ వంట రుచిని ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పిస్తోంది "ఫ్రీజ్ డ్రై" టెక్నాలజీ. దీని ద్వారా ఒకేసారి వంట చేసి పంపిస్తే చాలు, రోజులు, నెలలు కాదు.. ఏకంగా ఏళ్లపాటు కూడా తాజాగా తినొచ్చు! అదెలా సాధ్యమో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఫ్రీజ్‌ డ్రైయింగ్‌ అంటే?

మన అమ్మమ్మలు, నానమ్మలు ఆహారాన్ని ఎక్కువకాలం నిల్వ చేసుకోవడం కొత్త విషయమేమీ కాదు. వడియాలు, ఒరుగులు, అప్పడాలు... ఇలా ఎన్నో పదార్థాలను ఎండలో ఆరబెట్టి నిల్వ చేసేవారు. ఎండకు వాటిలోని తేమ పూర్తిగా ఆవిరైపోయేది. దాంతో ఎక్కువ కాలం పాడవకుండా ఉండేవి. ఫ్రీజ్‌ డ్రైయింగ్‌ ద్వారా కూడా ఆహారంలోని తేమను పూర్తిగా తొలగిస్తారు. కానీ అందుకు అనుసరించే పద్ధతి మాత్రం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ముందుగా ఆహారాన్ని 40 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద గడ్డకట్టిస్తారు. ఆ తర్వాత అందులోని తేమను ఆవిరి రూపంలో బయటకు పంపించేస్తారు. ఇలా నీటిని తొలగించడంతో ఆ పదార్థం ఏకంగా 80 శాతం బరువు తగ్గిపోతుంది. ఇలా డ్రై చేసిన ఆహార పదార్థాలను ప్యాక్ చేసి ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడి పంపించొచ్చు. వాళ్లు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అందులో కాసిన్ని వేడి నీళ్లు పోసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే రుచితో, అదే ఘుమఘుమలతో తయారయ్యే ఫుడ్ గా మారిపోతుంది.

చాలా వరకు ప్యాకేజింగ్ ఫుడ్స్​లో ప్రిజర్వేటివ్స్ కలుపుతుంటారు. సోడియం కంటెంట్ సహా ఇతరత్రా కెమికల్స్ వాడుతుంటారు. కానీ, ఈ డ్రై ఫ్రీజింగ్ పద్ధతిలో ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్సూ కలపరు. అంతేకాదు, ఇందులోని పోషకాలు చెక్కు చెదరకుండా ఉంటాయి. ఈ పద్ధతిలో స్టోర్ చేసిన ఫుడ్స్ ఏకంగా 20 ఏళ్లపాటు కూడా పాడవకుండా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రంగు, రుచిలో కూడా తేడా లేకుండా ఉంటాయి.

ఈ ఫ్రీజ్‌ డ్రై టెక్నాలజీ కొత్తదేమీ కాదు. గతం నుంచే ఉంది. అంతరిక్ష ప్రయాణాల్లో వ్యోమగాముల ఆహారంగా, సైనికులకు, పర్వత ప్రాంతాల్లో పనిచేసే సిబ్బందికి ఈ పద్ధతిలో ఫ్రీజ్ చేసిన ఆహారాన్నే అందిస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఇదే టెక్నాలజీని రెగ్యులర్ వంట గదిలోకి కూడా తెచ్చేస్తున్నారు. సాంబార్‌ రైస్‌, కిచిడీ, దాల్‌ మఖనీ, రాజ్మా చావల్‌, వెజ్‌ బిర్యానీ వంటి వంటకాలను ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ఫ్రీజ్ చేసి విదేశాలకు పంపించే సేవలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

భోజనమే కాదు :

ఫ్రీజ్‌ డ్రై టెక్నాలజీ పద్ధతి ద్వారా కేవలం భోజనమ మాత్రమే కాదు పండ్లను కూడా ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు. ఈ పద్ధతిలో ప్రాసెస్‌ చేస్తే ఫ్రూట్స్ కూడా తేమను కోల్పోయి తేలికైన, కరకరలాడే స్నాక్స్‌గా మారతాయి. మామిడి, స్ట్రాబెర్రీ, యాపిల్‌, కొబ్బరి, జామ ఇలా ఎన్నో పండ్లను ఫ్రీజ్‌ డ్రై చేస్తున్నారు. ఇలా ఫ్రీజ్ చేసిన వాటిని నోట్లో పెట్టుకుంటే కరకరలాడి, వెంటనే కరిగిపోయే ప్రత్యేకమైన ఫీల్ వస్తుంది.

ఇంట్లో లేకపోయినప్పటికీ, అమ్మచేతి వంటను ఇష్టంగా ఆస్వాదించే ఈ టెక్నాలజీని చాలా మందే వినియోగిస్తున్నారు. విదేశాల్లో ఉండే పిల్లలకు, బంధువులకు కూడా ఇలా ఫ్రీజ్ చేసి పంపిస్తున్నారు. మొత్తానికి ఈ టెక్నాలజీ అదిరిపోయింది కదూ!

TAGGED:

FOOD STORAGE TECHNOLOGY
FREEZE DRYING
FOOD DELIVERY
BIRYANI
FREEZE DRY TECHNOLOGY

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