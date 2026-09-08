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"ఫ్రీ వైఫై" కనెక్ట్ అవుతున్నారా? - స్క్రీన్​పై ఏం టైప్ చేస్తున్నారో కూడా చూసేయొచ్చు!

ఉచిత వైఫై కనెక్షన్ పట్ల జాగ్రత్త - ఫ్రీగా వస్తుందని వాడేస్తే అంతే!

Free wifi
ఉచిత వైఫై (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 9:57 AM IST

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FREE WIFI : ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు ఉచితంగా వైఫై లభించిందంటే- వెంటనే ఫోన్ లేదా ల్యాప్​టాప్​కు కనెక్ట్ చేసి విపరీతంగా ఇంటర్నెట్ వాడేస్తుంటారు. అలా వాడడం వెనుక పెద్ద సైబర్ ప్రమాదం పొంచి ఉందని ఐటీ దిగ్గజం 'మైక్రోసాఫ్ట్' ఇటీవల హెచ్చరించింది. హోటళ్లలో లభించే ఉచిత వైఫై వాడే పర్యాటకులు, కార్పొరేట్ ఉద్యోగులే లక్ష్యంగా సైబర్ నేరగాళ్లు కుట్రలకు పాల్పడుతున్నారని వెల్లడించింది. రష్యా హ్యాకర్ల ముఠా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలు హోటళ్లు, ఎయిర్ పోర్టుల్లోని వైఫై నెట్​వర్క్​ను లక్ష్యంగా చేసుకుందని, ప్రయాణికులను మోసం చేయడానికి వీళ్లు 'క్యాప్టివ్ క్రంచ్' అనే విధానాన్ని వినియోగిస్తున్నట్లు మైక్రోసాఫ్ట్ తెలిపింది.

డివైజ్లోకి వైరస్

  • సాధారణంగా హోటల్లో వైఫై కనెక్ట్ చేయగానే పోన్/ల్యాప్​టాప్​లో లాగిన్ పేజీ వస్తుంది. అందులో పేరు, గది నంబరు, నియమ నిబంధనలు అంగీకరించాల్సిందిగా కోరుతుంది. హ్యాకర్లు ఈ పేజీని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుంటున్నారు.
  • వైఫై కనెక్ట్ చేయగానే స్క్రీన్ మీద ఒక పాప్-అప్ మెసేజ్ కనిపి స్తుంది. విండోస్/బ్రౌజర్ అప్డేట్ చేయాలని, గూగుల్ సెక్యూరిటీ నిర్ధారణ కోసం ధ్రువీకరణ చేయాలంటూ కోరుతుంది. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో ఒక ఏపీకేని డౌన్లోడ్ చేయాలని చెబుతుంది.
  • జె ఇది నిజమైన నోటిఫికేషన్ అనుకొని నమ్మి అందులో చెప్పినట్లుగా చేస్తే డివైజ్లోకి ప్రమాదకరమైన వైరస్​లు ఇన్​స్టాల్ అవుతాయి.

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ఖాతాల పాస్వర్డ్ చోరీ

  • పేరున్న పెద్ద హోటల్, విమానాశ్రయాల్లో ఉన్నప్పుడు 'ఇంత పెద్ద హోటల్/ప్రదేశంలో ఉన్న వైపై సురక్షితంగానే ఉంటుంది' అని నమ్ముతుంటారు. కానీ, హ్యాకర్లు నెట్వర్క్ ను టార్గెట్ చేస్తారని గ్రహించరు.
  • ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ సిగ్నల్ సరిగ్గా ఉండకపోవడం, ఆఫీస్ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలనే కంగారులో భద్రత గురించి ఆలోచించకుండా వైఫై కనెక్ట్ చేస్తుంటారు.
  • ప్రమాదకర వైరస్ ఫోన్/ ల్యాప్టాప్లోకి ప్రవేశిం చిన తర్వాత హ్యాకర్లు మన ప్రమేయం లేకుండానే అనేక పనులు చేస్తుంటారు.
  • బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు సామాజిక మాధ్యమాలు, మైక్రోసాఫ్ట్ / గూగుల్ ఖాతాల పాస్వర్డ్లు చోరీ చేస్తారు.
  • స్క్రీన్పై ఏం టైప్ చేస్తున్నారో ఏ ఫైల్స్ చూస్తున్నారో హ్యాకర్లు రికార్డు చేయగలరు.
  • డివైజ్ కెమెరా, మైక్రోఫోన్ సహాయంతో ఆడియో, వీడియోలను రహస్యంగా రికార్డ్ చేసే అవకాశం ఉంది.

పాప్-అప్ లను నమ్మొద్దు!

  • హోటళ్లు, కాన్పరెన్స్ ఎయిర్​పోర్టుల్లో ఉచిత వైపైకి బదులుగా మీ మొబైల్ డేటా, ఈసిమ్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
  • వైఫై కనెక్ట్ చేసే సమయంలో స్క్రీన్​పై ఎలాంటి అప్ డేట్, సెక్యూరిటీ చెకింగ్ సందేశం వచ్చినా క్లిక్ చేయకపోవడం ఉత్తమం.
  • అప్డేట్లు ఎప్పుడైనా ఫోన్, ల్యాప్టాప్ల అధికారిక 'సెటింగ్ ద్వారానే పూర్తి చేయాలి.
  • గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఖాతా లకు సులభంగా ఉండే పాస్వర్డ్ల కంటే 'పాస్కీ'లు, మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఉపయోగించడం వల్ల రక్షణ పెరుగుతుంది.

బ్యాంకింగ్​ లావాదేవీలు అస్సలు వద్దు

ఉచిత వైఫైలో ఉన్నపుడు యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్ వంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు చేయకపోవడమే మంచిది. అత్యవసరమైతే తప్ప బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ముఖ్యమైన ఖాతాల పాస్​వర్డ్​లు, వ్యక్తిగత సమాచారం నమోదు చేయొద్దు. వెబ్​సైట్ ఆడ్రస్ ముందు హెటీ టీపీఎన్', తాళం గుర్తు ఉందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. అనేక ఫోన్, ల్యాప్టాప్లో వైఫై కనెక్ట్ అవ్వగానే యాప్స్ అన్నీ వాటంతట అవే అప్డేట్ అవుతుంటాయి. 'అటో అప్ డేట్' ఐచ్చికాన్ని వైవెలో ఉన్నపుడు తెలియని ఫైళ్లను డౌన్​లోడ్ చేయడం, లింకులపై క్లిక్ చేయడం ప్రమాదకరం.

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