ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ "కొర్రల ఇడ్లీలు" - పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

-ఇడ్లీ రవ్వతో పనిలేకుండా కొర్రలతో హెల్దీ వేలో ఇడ్లీలు చేసుకోండి! - ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తినేస్తారు!

Foxtail Millet Idli Recipe
Foxtail Millet Idli Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 1:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Foxtail Millet Idli Recipe: పొట్టకు లైట్​గా ఉండి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే టిఫెన్స్​లో ఇడ్లీలు ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంటాయి. మినప్పప్పు, ఇడ్లీ రవ్వ కాంబినేషన్​లో చేసే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇదే పద్ధతిలో కాకుండా చిరుధాన్యాల్లో ఒకటైన కొర్రలతో ఇడ్లీలు తయారు చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇలా చేస్తే పిండి చక్కగా పులియడంతో పాటు ఇడ్లీలు సాఫ్ట్​గా వస్తాయి. ఇక వీటిని పల్లీ లేదా కొబ్బరి లేదా టమాటా చట్నీలతో కలిపి తింటే సూపరంతే. మరి లేట్​ చేయకుండా కొర్రల ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Foxtail Millet Idli
మినప్పప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మినప్పప్పు - 1 కప్పు
  • కొర్రలు - 2 కప్పులు
  • మెంతులు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అటుకులు - ముప్పావు కప్పు
Foxtail Millet Idli
కొర్రలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మినప్పప్పు, మెంతులు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు వాటర్​తో శుభ్రంగా కడిగి నీటిని వంపేయాలి.
  • ఈ విధంగా మినప్పప్పును కడిగినాక సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి 6 నుంచి 8 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • మరో గిన్నెలోకి కొర్రలు తీసుకుని వీటిని కూడా రెండు సార్లు వాటర్​తో కడిగేయాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత ఉంచి 8 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
Foxtail Millet Idli
మెంతులు (Getty Images)
  • పప్పు, కొర్రలు నానిన తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్​ అంటే గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అంటే పప్పులను గ్రైండ్​ చేసే 5 నిమిషాల ముందు ఓ గిన్నెలోకి అటుకులు తీసుకుని సరిపడా నీళ్లు పోసి ఓ 5 నిమిషాలు నానబెట్టాలి.
  • పప్పు నానినాక అందులోని వాటర్​ను పూర్తిగా వంపేసి మిక్సీజార్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా గ్రైండ్​ చేసిన పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే మిక్సీజార్​లోకి నానబెట్టిన అటుకులు, కొర్రలను నీళ్లు లేకుండా వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా అంటే ఇడ్లీ రవ్వ మాదిరి వచ్చేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Foxtail Millet Idli
అటుకులు (Getty Images)
  • ఈ విధంగా కొర్రలను గ్రైండ్​ చేసుకున్నాక ఈ మిశ్రమాన్ని ముందే రుబ్బుకున్న మినప్పప్పులోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మినప్పప్పు, కొర్రల పిండిని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో పిండి ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని ఇలా కలుపుకున్నాక గిన్నెపై మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటలు లేదా రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం మూత తీసి చూస్తే పిండి చక్కగా పొంగి ఉంటుంది. అప్పుడు ఇడ్లీలు చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి అందులో నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
Foxtail Millet Idli
కొర్రల ఇడ్లీలు (Getty Images)
  • ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్​ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండిలోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆయిల్​ గ్రీజ్​ చేసిన ప్లేట్స్​లోకి పిండిని వేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలోని వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించుకోవాలి. ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
  • అనంతరం వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ, హెల్దీ కొర్రల ఇడ్లీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Foxtail Millet Idli
కొర్రల ఇడ్లీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • చిరుధాన్యాలు నానడానికి టైమ్​ పడుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ సేపు నానబెట్టుకోవడం మంచిది. సుమారు 8 గంటలపైనే నానబెట్టాలి. ఒకవేళ మీకు టైమ్​ లేనప్పుడు ఆరు గంటలపాటైనా నానబెట్టేలా చూసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీరు ఉదయం పూట ఇడ్లీలు చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజే ఉదయమే నానబెట్టి, రాత్రికి గ్రైండ్​ చేసుకుని పులియబెట్టుకుంటే సరి.

కరివేపాకుతో కమ్మని "మసాలా ఎగ్​ ఫ్రై" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది - అన్నంలోకి అదుర్స్​!

పచ్చిమిర్చితో పసందైన "టమాటా పప్పు" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

TAGGED:

FOXTAIL MILLET IDLI RECIPE
IDLI WITH FOXTAIL MILLET AT HOME
TASTY AND HEALTHY KORRALA IDLI
కొర్రల ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలి
FOXTAIL MILLET IDLI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.