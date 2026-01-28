టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "కొర్రల ఇడ్లీలు" - పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే కిర్రాక్ ఉంటాయి!
Published : January 28, 2026 at 1:36 PM IST
Foxtail Millet Idli Recipe: పొట్టకు లైట్గా ఉండి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే టిఫెన్స్లో ఇడ్లీలు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. మినప్పప్పు, ఇడ్లీ రవ్వ కాంబినేషన్లో చేసే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇదే పద్ధతిలో కాకుండా చిరుధాన్యాల్లో ఒకటైన కొర్రలతో ఇడ్లీలు తయారు చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇలా చేస్తే పిండి చక్కగా పులియడంతో పాటు ఇడ్లీలు సాఫ్ట్గా వస్తాయి. ఇక వీటిని పల్లీ లేదా కొబ్బరి లేదా టమాటా చట్నీలతో కలిపి తింటే సూపరంతే. మరి లేట్ చేయకుండా కొర్రల ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మినప్పప్పు - 1 కప్పు
- కొర్రలు - 2 కప్పులు
- మెంతులు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అటుకులు - ముప్పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మినప్పప్పు, మెంతులు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగి నీటిని వంపేయాలి.
- ఈ విధంగా మినప్పప్పును కడిగినాక సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి 6 నుంచి 8 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- మరో గిన్నెలోకి కొర్రలు తీసుకుని వీటిని కూడా రెండు సార్లు వాటర్తో కడిగేయాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత ఉంచి 8 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- పప్పు, కొర్రలు నానిన తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్ అంటే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంటే పప్పులను గ్రైండ్ చేసే 5 నిమిషాల ముందు ఓ గిన్నెలోకి అటుకులు తీసుకుని సరిపడా నీళ్లు పోసి ఓ 5 నిమిషాలు నానబెట్టాలి.
- పప్పు నానినాక అందులోని వాటర్ను పూర్తిగా వంపేసి మిక్సీజార్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసిన పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే మిక్సీజార్లోకి నానబెట్టిన అటుకులు, కొర్రలను నీళ్లు లేకుండా వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా అంటే ఇడ్లీ రవ్వ మాదిరి వచ్చేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా కొర్రలను గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఈ మిశ్రమాన్ని ముందే రుబ్బుకున్న మినప్పప్పులోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మినప్పప్పు, కొర్రల పిండిని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో పిండి ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని ఇలా కలుపుకున్నాక గిన్నెపై మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటలు లేదా రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం మూత తీసి చూస్తే పిండి చక్కగా పొంగి ఉంటుంది. అప్పుడు ఇడ్లీలు చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి అందులో నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
- ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండిలోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆయిల్ గ్రీజ్ చేసిన ప్లేట్స్లోకి పిండిని వేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలోని వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించుకోవాలి. ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్గా ఉడికినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- అనంతరం వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ, హెల్దీ కొర్రల ఇడ్లీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- చిరుధాన్యాలు నానడానికి టైమ్ పడుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ సేపు నానబెట్టుకోవడం మంచిది. సుమారు 8 గంటలపైనే నానబెట్టాలి. ఒకవేళ మీకు టైమ్ లేనప్పుడు ఆరు గంటలపాటైనా నానబెట్టేలా చూసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు ఉదయం పూట ఇడ్లీలు చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజే ఉదయమే నానబెట్టి, రాత్రికి గ్రైండ్ చేసుకుని పులియబెట్టుకుంటే సరి.
