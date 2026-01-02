కొర్రలతో టేస్టీ "అరిసెలు" - బియ్యం లేకుండానే మస్త్ రుచిగా!
- బియ్యంతో పనిలేకుండా కొర్రలతో హెల్దీ అరిసెలు చేసుకోండి! - చక్కగా కుదురుతాయి!
Published : January 2, 2026 at 11:28 AM IST
Foxtail Millet Ariselu: న్యూ ఇయర్ తర్వాత అందరి చూపూ సంక్రాంతి పండగ మీదనే ఉంటుంది. సంక్రాంతి అంటేనే పిండి వంటల పండుగ. ఇక పిండి వంటలు అంటే మెజారిటీ చెప్పే పేరు అరిసెలు. తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని ఎవరైనా సరే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. అయితే వీటిని చేయాలంటే తడి బియ్యప్పిండి కావాల్సిందే. కానీ, బియ్యంతో పనిలేకుండా సిరిధాన్యాలైన కొర్రలతో ఎంచక్కా అరిసెలు చేసుకోవచ్చు. రుచి చాలా బాగుంటాయి. రైస్ను దూరం పెట్టేవారికి ఇవి చాలా బెస్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని కొర్రల అరిసెలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కొర్ర పిండి - 2 కప్పులు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- నువ్వులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- నెయ్యి - తగినంత
తయారీ విధానం:
- తడి బియ్యప్పిండి మాదిరే కొర్రల పిండిని తయారు చేసుకోవాలి. అందుకోసం 1 కేజీ కొర్రలను వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఓ రోజంతా నానబెట్టాలి. అయితే ఇలా నానబెట్టుకునే క్రమంలో ప్రతి ఆరు లేదా ఏడు గంటలకు ఓసారి కొర్రలలోని నీటిని వంపిసే ఫ్రెష్ వాటర్ పోసుకోవాలి.
- కొర్రలు బాగా నానినాక నీటిని పారబోసి జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి. కొర్రలు మరీ ఎండిపోకుండా పట్టుకున్నప్పుడు కాస్త తడిగానే ఉండాలి.
- ఆ తర్వాత నానిన కొర్రలను కొద్దికొద్దిగా మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని పిండి జల్లెడలో వేసి మంచిగా జల్లించి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని తడి ఆరిపోకుండా చేతితో ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన కొర్రలను కూడా మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి జల్లించి ఆరకుండా ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఈ పిండిని కొలుచుకోవాలి. ఏదైనా కప్పుతో రెండు కప్పులు ఉండేలా కొలచి తీసుకోవాలి. ఇలా కొలిచి తీసుకున్న పిండిని కూడా తడి ఆరిపోకుండా చేతితో ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పాకం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి బెల్లం తురుము, కొన్ని నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగినాక లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి లేత ఉండపాకం వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- పాకం వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నువ్వులు, యాలకుల పొడి, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత వెంటనే ముందే సిద్ధం చేసుకున్న కొర్రల పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
- చివరగా పైన కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై మూత పెట్టి రాత్రి మొత్తం అలానే వదిలేయాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం అరిసెల కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి.
- నూనె కాగేలోపు కలిపిన కొర్రల పిండిని కొంచెం గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండి ఆరిపోకుండా మూత పెట్టుకోవాలి.
- తీసుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి. పాల ప్యాకెట్ లేదా అరిటాకుకు నెయ్యి అప్లై చేసి ఓ ఉండను ఉంచి అరిసెల సైజ్లో ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసిన వాటిని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వెంటనే కదపకుండా ఓ నిమిషం తర్వాత రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా కాలిన వాటిని లైట్గా మరో గరిటెతో ప్రెస్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా అరిసెలుగా వత్తుకుని నూనెలో వేసి కాల్చుకోవాలి.
- ఇవి చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీ, మరెంతో హెల్దీ అయిన కొర్రల అరిసెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బియ్యప్పిండి మాదిరే కొర్రల పిండి కూడా తడి ఆరిపోకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఈ అరిసెల కోసం పొడి కొర్రపిండి వాడాల్సిన పనిలేదు.
- అరిసెలు సరిగ్గా రావాలంటే పాకం ముఖ్యం. కాబట్టి బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత లేత ఉండ పాకం వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఆ పాకం వచ్చిందో రాలేదో తెలుసుకునేందుకు ఓ గిన్నెలోకి కొన్ని వాటర్ తీసుకోవాలి. ఆ నీళ్లలోకి బెల్లం మిశ్రమం కొద్దిగా వేసి దగ్గరకు అన్నప్పుడు అది రౌండ్గా వస్తే పాకం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్టే. బెల్లం మిశ్రమం జారుతున్నట్లు అనిపిస్తే మరికొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి.
- బియ్యప్పిండితో చేసే అరిసెలు అయితే బెల్లం పాకంలో కలిపిన తర్వాత వెంటనే చేసుకోవాలి. కానీ కొర్రలతో చేయాలంటే పిండిని రెడీ చేసుకున్న తర్వాత రాత్రంతా అలానే వదిలేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అరిసెలు మరింత రుచిగా ఉంటాయి. అంటే మీరు కొర్రలతో అరిసెలు చేయాలంటే ముందురోజు మధ్యాహ్నం కొర్రలను నానబెట్టి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం తర్వాత గ్రైండ్ చేసి ఆ రాత్రికి పాకం సిద్ధం చేసుకుని మరుసటి రోజు ఉదయం అరిసెలు చేసుకోవాలి.
కజ్జికాయలు కాదు "పాకం కజ్జికాయలు" చేసుకోండి - జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటాయి!
కరకరలాడే "పనీర్ కుర్కురే" - వెజ్ లవర్స్కు పర్ఫెక్ట్ స్నాక్ - టేస్ట్ వేరే లెవల్!