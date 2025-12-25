ETV Bharat / offbeat

అడవిలో అన్నలు, అక్కలు! - ట్రెండింగ్​లో "ఫారెస్ట్ బాత్"!

- మేము సైతం అంటున్న నవతరం - ఏ మాత్రం అవకాశం దొరికినా అడవిబాట.. మీరు కూడా వెళ్తారా?

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 25, 2025 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Forest Bathing : అందరూ ప్రతిరోజూ స్నానం చేస్తారు. దీనివల్ల దేహానికి పట్టిన దుమ్ము మాత్రమే వదిలిపోతుంది. మరి, మనసుకు పట్టిన చెత్త వదిలిపోవాలంటే ఏం చేయాలి? దానికి కూడా ఓ కొత్తరకం స్నానం చేయాలి అంటున్నారు నిపుణులు. యూత్​ కూడా "అవునవును" అంటున్నారు! అదే అడవి స్నానం. మరి, ఏంటీ ఫారెస్ట్ బాతింగ్? ఈ స్నానం ఎలా చేయాలి? దీనివల్ల కలిగే ఉపయోగాలేంటి? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

పొద్దున లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే దాకా నేటి జనరేషన్ ఎదుర్కొంటున్న ఒత్తిడి చాలా తీవ్రంగా ఉంటోంది. దీని ప్రభావం వర్క్ లైఫ్​తోపాటు వ్యక్తిగత జీవితం పైనా ఎక్కువగానే ఉంటోంది. ఈ ప్రెషర్ వల్ల ఫ్యామిలీతో కూడా క్వాలిటీ టైమ్ స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నారు. నిత్యం ఆందోళనతో ముభావంగా ఉంటున్నారు. ఈ పరిస్థితి నుంచి బయట పడడం ఎలాగో తెలియక చాలా మంది సతమతం అవుతుంటారు. దీనికి ఫారెస్ట్ బాతింగ్ మంచి థెరపీగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

సిటీ లైఫ్​నకు దూరంగా అడవిలోకి వెళ్లిపోయి అక్కడి చెట్లలో కలిసిపోవాలి. పూలను, ఆకులను చేత్తో తాకుతూ మనసుతో మమేకం అయిపోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల రీఫ్రెష్ అయిపోతారు. పక్షుల కిలకిలలను వింటూ, పూల సువాసనలను ఆస్వాదిస్తూ నగర జీవినాన్ని మరిచిపోవాలి. ఇలా చేయడాన్నే ఫారెస్ట్ బాతింగ్ అంటారు. అంటే ఇది మనసును రీఫ్రెష్ చేసే బాతింగ్ అన్నమాట!

వాలిపోతున్న యువతరం :

ఉదయం లేస్తే ఆఫీసులకు పరుగులు పెడుతూ.. షిఫ్ట్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతందా అని రోజంతా గడియారం వైపు, వారమంతా వీకెండ్​ కోసం ఎదురు చూసే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇలాంటి వారంతా ఒత్తిడి నుంచి బయట పడేందుకు కొత్త దారులు వెతుకుతున్నారు. వీరిలో చాలా మందిని ఈ ఫారెస్ట్ బాతింగ్​ అట్రాక్ట్ చేస్తోంది. నేచర్​లో గడపడానికి యువతరం ఆసక్తి చూపుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 24/7 నగరపు రణగొణధ్వనుల మధ్య కాలం గడిపేవారికి.. ఇది కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తోందని, ఇదొక టూర్​ లాగా మాత్రమే కూడా అంతకు మించి ఉంటోందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. అందుకే చాలా మంది సై అంటున్నారు.

కొంత మంది తాము ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆఫీసులను జేబులోనో, బ్యాగులోనో మోసుకెళ్తూ ఉంటారు. టూర్​ కు వెళ్లిన చోట కూడా ఫోన్లో, ల్యాప్​ టాప్​లో ఆఫీసు పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల బయటకు వెళ్లిన ఫీలింగ్ కూడా ఉండదు. అందుకే.. ఈ అడవి స్నానానికి వెళ్లేవారు తప్పకుండా కొన్ని పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది. అందులో టెక్నాలజీని దూరం పెట్టడం ప్రధానమైనది. మరీ ముఖ్యంగా మొబైల్​ ఫోన్​కు విడాకులు ఇవ్వాల్సిందే! ఇలా చేయడం ద్వారా ప్రకృతిలో కలిసిపోతారని, తద్వారా మానసికంగా రీఫ్రెష్​ కావడంతోపాటు ఆయుష్షు పెరుగుతుందని జపాన్ నిపుణులు వెల్లడించారు. మనసుకు ఇదొక థెరపీ మాదిరిగా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు.

రిలాక్స్ కావడం మాత్రమే కాకుండా.. ఆరోగ్య పరంగా మరిన్ని లాభాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అడవిలో నడుస్తున్నప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గిపోతుందని అంటున్నారు. మానసిక ఒత్తిడిని కలిగించే హార్మోన్ కార్డిసాల్​ తగ్గడాన్ని కూడా గుర్తించినట్టు వారు చెబుతున్నారు. అడవిలోని మొక్కలు విడుదల చేసే వాయువుల కారణంగా ఇది జరుగుతుందని సమాచారం. ఇంకా రోగ నిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి కూడా ఈ ఫారెస్ట్ బాతింగ్ ఉపయోగ పడుతుందని అంటున్నారు. అందుకే వీలైనప్పుడల్లా అడవి బాట పట్టాలని సూచిస్తున్నారు.

