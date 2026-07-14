విచిత్ర వంటకాలతో "ఫుడ్ ఛాలెంజ్" - అనారోగ్యం తిని తెచ్చుకోవద్దంటున్న నిపుణులు!
ఐస్క్రీమ్, చాక్లెట్తో దోసెలు - కొంప ముంచే వంట ఛాలెంజ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 2:56 PM IST
FOOD CHALLENGE : చిత్ర, విచిత్రమైన వంటకాలతో కొంత మంది యూట్యూబర్లు హల్ చల్ చేస్తున్నారు. వ్యూస్ కోసం వింతైన వంటకాలతో ఆకర్షిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది అమాయకులు వాటిని స్వయంగా ట్రై చేస్తూ ప్రాణాలమీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇటీవల కాకినాడ జిల్లా యర్రంపాలెంలో ఓ కుటుంబం ఉమ్మెత్త పువ్వులు, ఆకులను వండుకుతిని ఆస్పత్రిపాలవ్వడం తెలిసిందే. ఇరుగుపొరుగు అప్రమత్తమై అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిన వారిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.
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వంటల్లో ఓనమాలు తెలియని వారూ యూట్యూబ్ రెసిపీ చానెళ్లు నడిపిస్తున్నారు. ఇటీవల వేలల్లో వంటల ఛానళ్లు పుట్టుకురాగా, సబ్స్క్రైబర్స్, వ్యూస్, లైక్స్ పెంచుకోవాలనే ఆరాటంతో వినూత్న వంటకాలు అంటూ పిచ్చి ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా "మీరు తినగలరా?" అని ఛాలెంజ్లు విసిరే సంస్కృతి ఇటీవల పెరుగుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. విరుద్ధ రుచులు, పదార్థాల కలయిక వల్ల ఆహారం విషంగా మారుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కొన్ని ఆహార పదార్థాలు అప్పటికప్పుడు ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపిస్తే, మరికొన్ని మిశ్రమాలు దీర్ఘకాలంలో దుష్ఫలితాలు కలిగిస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు. జీర్ణ వ్యవస్థపై దుష్ప్రభావాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
ఐస్క్రీమ్, చాక్లెట్తో దోసెలు
సోషల్ మీడియా సంప్రదాయ దోసెల రూపురేఖల్ని మార్చేసింది. మసాలా, ఉప్మా దోసెల సరసన ఐస్క్రీమ్, చాక్లెట్ దోసెలు వెగటు పుట్టిస్తున్నాయి.
పెనంపై దోసె పిండి వేసి ఆ పైన మిల్క్ చాక్లెట్, బిస్కెట్లు, వెనిలా, స్ట్రాబెరీ, పైనాపిల్ ఫ్లేవర్ ఐస్క్రీమ్ స్కూప్లు, చీజ్, చాక్లెట్ సిరప్ వేసి వడ్డిస్తున్నారు. వాస్తవానికి పులిసిన పిండిలో ఐస్ క్రీం కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియపై చెడు ప్రభావం ఉంటుంది.
మన శరీరం కొన్నేళ్లుగా ఒకే తరహా ఆహారానికి అలవాటు పడింది. విరుద్ధమైన కాంబినేషన్స్ వల్ల ఆహారం విషతుల్యమై జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అదే అలవాటుగా మారితే లివర్ దెబ్బతింటుంది. పాల ఉత్పత్తుల్ని ఉప్పు, పులుపు పదార్థాలతో కలిపి తీసుకుంటే రక్తంలో వ్యర్థాలు పెరుగుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి. - డా.కోట్ల రాంగోపాల్తేజ, గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్టు
ఎగ్ డిష్
స్టవ్పై ప్యాన్ పెట్టుకుని కోడిగుడ్డును పగల కొట్టి అందులో పచ్చిమిర్చి, ఉల్లి ముక్కలు చల్లడం వరకు మంచిదే. కానీ, అందులో ఫాంటా, థమ్స్ అప్, కోకాకోలా లాంటి కూల్డ్రింక్స్ పోసి చేసే వంటకాన్ని ప్రయత్నిస్తున్నారు కొందరు. గుడ్డులో ప్రొటీన్, కూల్డ్రింక్లోని యాసిడ్లు, చక్కెర కలిసిపోవడం వల్ల గ్యాస్, ఎసిడిటీ సమస్యలు తారాస్థాయికి చేరుకుంటాయి. మరికొందరు బనానా టీ అంటూ పాలల్లో అరటి పండు ముక్కలు వేసి టీ కాచి పెడుతూ వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు.
నూడుల్స్ ఐస్క్రీమ్ రోల్స్ / మిల్స్షేక్
ఐస్క్రీమ్ తయారీ ప్యానెల్పై ఉడికించిన నూడుల్స్, ఐస్క్రీమ్ మిశ్రమాన్ని కలిపి రోల్స్ తయారు చేస్తున్నారు. చాక్లెట్ సాస్, స్ప్రింకిల్స్ వేసి అలంకరించి ఇస్తున్నారు. ఇక ఉడికించిన నూడుల్స్ను బ్లెండర్లో వేసి పాలు, ఐస్క్రీమ్, బిస్కెట్లతో ఐస్ ముక్కలు కలిపి జ్యూస్ తయారు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వంటకాలు ఆరోగ్యానికి ఎంత మాత్రం మంచిది కాదని న్యూట్రిషనిస్టులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నూడుల్స్లో ఉండే ఉప్పు, మసాలాలు, ప్రిజర్వేటివ్స్ పాలు, చక్కెరతో కలిస్తే కడుపులో వికారాన్ని కలిగిస్తాయని, కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాంతకమూ కావచ్చని చెప్తున్నారు.
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