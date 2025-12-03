ETV Bharat / offbeat

ఇక్కడ చేపలు ఎగురుతాయి! అక్కడ నదులు ఎగురుతాయి!!

- అమెజాన్ అడవుల్లో ఎగిరే నదులు - పసిపిక్ మహా సముద్రంలో ఫ్లయింగ్ ఫిష్

Flying Rivers and Flying fish
Flying Rivers and Flying fish (ETV Bharat)
Flying Rivers and Flying fish : చేపలు నీటిలో జీవిస్తాయని, ఈదుతాయని అందరికీ తెలుసు.. గాల్లో కూడా ఎగురుతాయని మీకు తెలుసా?! ఇదేవిధంగా.. నదులు భూమ్మీద ప్రవహిస్తాయని అందరికీ తెలుసు. మరి, గాల్లో ఎగురుతాయని మీకు తెలుసా? అవును.. గాల్లో ఎగిరే చేపలు ఉన్నాయి. గాల్లో ఎగిరే నదులు కూడా ఉన్నాయి!! ఇందులో చేపలు ఎగురుతాయంటే అంతో ఇంతో నమ్మొచ్చు. కానీ, నమ్మశక్యం కాకుండా నదులు ఎగరడమేంటి? అనే ప్రశ్న అందరినుంచీ వచ్చేస్తుంది. మరి, ఆ వివరాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక ఎగిరే చేప తాలూకు వీడియో హల్​ చల్​ చేసింది. దీంతో ఈ విషయం ట్రెండింగ్​లోకి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎగిరే చేపల గురించి అందరూ తెగ వెతికేస్తున్నారు. మీకు ఆ వివరాలతోపాటు ఎగిరే నదుల సమాచారాన్ని కూడా బోనస్​గా అందిస్తున్నాం. ముందుగా చేపల విషయాన్ని చూస్తే.. సముద్రంలో దాదాపు 25 వేల రకాల చేపలు ఉన్నాయని సైంటిస్టులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందులో ఎగిరే చేపలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి కూడా ఒకటీ రెండు కాదు సుమారు 40 రకాలు ఉన్నాయని అంచనా. వీటన్నిటినీ ఎక్సోకోటిడే ఫ్యామిలీకి చెందిన ఫిష్​గా పిలుస్తారు.

ఎలా ఎగురుతాయి?

వీటికి పెద్ద పెద్ద రెక్కలు ఉంటాయి. అవును.. అన్ని చేపలకూ మొప్పలు ఉంటే.. వీటికి రెక్కలు ఉంటాయి. ఈ రెక్కలను "పెక్టోరల్‌ ఫిన్స్‌" అని పిలుస్తారు. తోక విషయానికి వస్తే ఈ చేపలకు పోసలు పోసలుగా చీలిపోయి ఉంటుంది. అంటే.. మనం తినడానికి వినియోగించే పోర్క్ మాదిరిగా ఉంటుంది. ఈ రెక్కలు, తోక సాయంతోనే అవి గాల్లో ఎగురుతాయి.

Flying fish
Flying fish (Getty Images)

విమానం మాదిరిగా!

డాల్ఫిన్లు గాల్లోకి ఎగురుతాయని అందరికీ తెలుసు. కానీ, అవి వెంటనే మళ్లీ నీటిలో పడిపోతాయి. కానీ, ఈ చేపలు మాత్రం గరిష్టంగా 600 మీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలవట! అంటే అర కిలోమీటరు పైన్నే! సాధారణంగా మాత్రం 200 నుంచి 400 మీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తాయట. ఇక ఎగిరేటప్పుడు వీటి వేగం కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. గంటకు 60 కిలోమీటర్ల స్పీడుతో ప్రయాణించగలవట. అయితే ఒకేసారి గాల్లోకి లేవడం కాకుండా.. విమానం కొంత దూరం రన్​వే మీద ప్రయాణించి, ఆ తర్వాత గాల్లోకి లేచినట్టుగా, ఇవి కూడా కొంత దూరం నీటిలో వేగంగా ప్రయాణించి ఆ తర్వాత గాల్లోకి లేస్తాయి! తమను వేటాడే సముద్రజీవుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఇవి గాల్లో ప్రయాణిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ చేపలు సాధారణంగా 7-12 అంగుళాల పొడవు మాత్రమే ఉంటాయి. కొన్ని మాత్రం 18 అంగుళాల పొడవు ఉంటాయి.

అక్కడే ఎక్కువగా :

ఈ చేపలు సముద్రాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తాయి. అది కూడా అంతటా కాదు.. పసిఫిక్ మహా సముద్రం, అట్లాంటిక్, హిందూ మహాసముద్రాల్లో ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఉత్తర అమెరికా ఖండంలోని బార్పడోస్ అనే ద్వీప దేశం ఈ చేపలకు అత్యంత ప్రసిద్ధి. అందుకే ఈ దేశాన్ని "ద ల్యాండ్‌ ఆఫ్‌ ది ఫ్లయింగ్‌ ఫిష్‌" అని పిలుస్తారు. ఈ దేశపు జాతీయ వంటకం కూడా "ఎగిరే చేప" అంటే ఈ చేపలు అక్కడ ఎంత ఫేమసో అర్థం చేసుకోవచ్చు. చైనాతోపాటు జపాన్, వియత్నాం, ఇండొనేషియా, ఇండియాల్లోనూ కొంత మేర జాలర్లు వీటిని వేటాడుతుంటారు.

Flying Rivers
Flying Rivers (Getty Images)

ఎగిరే నదులు :

నీరు నేలపైన మాత్రమే ప్రవహిస్తుంది. అప్పుడప్పుడూ సముద్రపు నీరు సుడులు తిరుగుతూ ఆకాశంలోకి కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. కానీ.. ఈ ఎగిరే నదులు ఎలా ఉంటాయనే సందేహం వస్తుంది అందరికీ! నిజంగా ఇలాంటి ఉంటాయా? అనే అనుమానం వ్యక్తం చేస్తారు. దీనికి సమాధానం చూస్తే.. ఇలాంటి నదులు అమెజాన్ అరణ్య ప్రాంతంలో ఉన్నమాట నిజమే. కానీ.. అవి సాధారణ నదుల్లా నీటితో ప్రవహించవు. అమెజాన్ అటవీ ప్రాంతానికి మాత్రమే సొంతమైన ప్రత్యేక వాతావరణ వ్యవస్థ ఉంది. దీని ప్రకారం అట్లాంటిక్ సముద్రం నుంచి భారీగా వచ్చే తేమను ఈ అడవులు గ్రహిస్తాయి. తిరిగి ఆ తేమను గాల్లోకి విడుదల చేస్తాయి. ఈ విధంగా ఏర్పడే తేమ ప్రవాహాలనే సైంటిస్టులు ఎగిరే నదులుగా పిలుస్తారు.

వర్షాలు కురిపిస్తాయి!:

ఈ ఎగిరే నదులు మొదటగా అట్లాంటిక్ సముద్రానికి సమీపంలో వర్షం కురిపిస్తాయి. ఈ ప్రాంతం అమెజాన్ కు తూర్పు భాగంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ కురిసిన వర్షం తాలూకు నీటి ఆవిరి మొక్కల ద్వారా, భూమి ద్వారా మళ్లీ వాయుమండలంలో కలుస్తుంది. అది పడమర దిక్కులో ప్రయాణించి, అమెజాన్ అడవిలో మరో ప్రాంతంలో వర్షంగా కురుస్తుంది. ఇలా ఈ తేమ ప్రవాహాలు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి బదిలీ అవుతూనే ఉంటాయి. అందువల్ల అక్కడ విస్తారమైన వర్షాలు కురుస్తాయి. ఫలితంగా అక్కడి అడవులు జీవంతో పుష్టిగా కళకళలాడుతూ ఉంటాయని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు.

ఇప్పుడు సమస్య :

శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ తేమ ప్రయాణానికి ఇప్పుడు సమస్య వచ్చి పడిందని సైంటిస్టులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎంతో కాలంగా అమెజాన్ అడవుల విధ్వంసం కొనసాగుతోంది. ఇష్టారీతిన చెట్లను నరికేస్తున్నారు. దాంతో భూమ్మీద అతి పెద్ద అడవిగా ఉన్న అమెజాన్ ఫారెస్ట్​లో బీడు భూముల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. చెట్ల సంఖ్య తగ్గిపోవడంతో తేమ సరిగా వ్యాప్తి చెందలేకపోతోందని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా ఎగిరే నదులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఇదే పరిస్థితి దీర్ఘకాలం కొనసాగితే ఎగిరే నదులు పూర్తిగా కనుమరుగయ్యే పరిస్థితి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

