భారత్లో ఎగిరే కార్లు రాబోతున్నాయ్!
- 2028లో దేశంలో సేవలు ప్రారంభించే యోచన! - ప్రకటించిన జపాన్ సంస్థ "స్కై డ్రైవ్"
Published : August 14, 2026 at 2:26 PM IST
Flying Cars in India : ఎగిరే కార్లు అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న స్వప్నం. అది త్వరలోనే తీరే అవకాశం కనిపిస్తోంది. భారత దేశంలోనూ త్వరలో ఎగిరే కార్లు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని జపాన్ ఫ్లైయింగ్ కార్ల తయారీ సంస్థ "స్కైడ్రైవ్" వెల్లడించింది. 2028 నాటికి భారత్లో తన ఈవీటీఓఎల్ (ఎలక్ట్రిక్ వర్టికల్ టేకాఫ్ అండ్ ల్యాండింగ్) వాహనాలను ప్రవేశపెట్టాలని భావిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. తొలుత వైద్య రంగంలో, ముఖ్యంగా అవయవాల రవాణా వంటి మెడికల్ లాజిస్టిక్స్ అవసరాలకు వీటిని వినియోగించనున్నట్టు తెలిపింది.
అవయవ మార్పిడి సమయంలో వాటిని వీలైనంత త్వరగా ఆసుపత్రికి చేర్చడం అత్యంత కీలకం. ఈ నేపథ్యంలో భారత్లో ఈవీటీఓఎల్ వాహనాల వినియోగానికి ఎయిర్ ఇండియా, సుజుకీతో ఇటీవల ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నట్లు స్కై డ్రైవ్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ తొమొహిరో వెల్లడించారు. రెండేళ్లలో జపాన్తోపాటు భారత్లోనూ వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నట్లు తెలిపారు.
ఇవి ఎలా ఎగురుతాయి?
సంప్రదాయ విమానాలకు రన్ వే అవసరం. చాలా దూరం నేలపై ప్రయాణించిన తర్వాతనే అవి గాల్లోకి లేస్తాయి. ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా అలాగే అవుతాయి. కానీ, హెలీకాఫ్టర్లు ఉన్న చోట నుంచే గాల్లోకి లేస్తాయి. నేరుగానే కిందకు దిగుతాయి. ఈ ఎయిర్ ట్యాక్సీలు కూడా హెలీకాఫ్టర్ మాదిరిగానే నిలువుగా టేకాఫ్, ల్యాండింగ్ చేస్తాయి. స్కైడ్రైవ్ సంస్థ ఇప్పటికే వీటిని పలు మార్లు టెస్ట్ చేసింది. దాదాపు 300కు పైగా విజయవంతమైన ట్రయల్స్ నిర్వహించినట్టు కంపెనీ తెలిపింది. గంటకు దాదాపు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఇవి సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియలో ఉన్నాయి.
ఎక్కడ తయారు చేస్తారు?
ఈ ఫ్లైయింగ్ కార్లను జపాన్తోపాటు భారత్లో కూడా తయారు చేయనున్నట్టు సంస్థ తెలిపింది. ఇందుకో సుజుకీ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్టు వెల్లడించింది. భవిష్యత్లో ఇండియాలో తయారీ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తామని, ఇక్కడి నుంచే పశ్చిమాసియా, ఆఫ్రికా దేశాలకు ఎగుమతి చేయాలని సంస్థ భావిస్తోంది.
ముందస్తు ఆర్డర్లు :
ఈ ఎగిరే కార్ల కోసం ఇప్పటికే పలు ఆర్డర్లు వచ్చాయని కంపెనీ తెలిపింది. 450 ప్రీఆర్డర్లు వచ్చాయని, అందులో 50 ఆర్డర్లు భారత్ నుంచే ఉన్నాయని తొమొహిరో వెల్లడించారు. మొదటగా వీటిని వైద్య అవసరాల కోసం వినియోగించనున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రయాణికుల రవాణా కోసం ఎయిర్ ట్యాక్సీ సేవలను ప్రారంభించే దిశగా అడుగులు వేయాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది.