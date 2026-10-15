తెలంగాణలో 'బతుకమ్మ' - ఇతర రాష్ట్రాల్లో 'పూల' పండుగల గురించి తెలుసా?
పువ్వులే దైవ స్వరూపాలు - బతుకమ్మ నుంచి బాహా వరకు దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకొనే పండుగలివే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:17 PM IST
Festivals with Flowers : భారతీయ సంస్కృతిలో పూజలు, పండుగలలో పూలకు విశేషమైన స్థానం ఉంది. సాధారణంగా దేవుడిని పూలతో అర్చిస్తాం. పుష్పాలనే దైవ స్వరూపంగా భావించి పూజించే పండుగ బతుకమ్మ. స్త్రీశక్తికి, సౌభాగ్యానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఈ ప్రకృతి ఉత్సవంలో రంగురంగుల పూలను అందంగా అమర్చి బతుకమ్మను రెడీ చేస్తారు. ఈ పూల గోపురాన్ని సాక్షాత్తు గౌరీదేవి రూపంగా భావించి, పైన పసుపు ముద్దతో చేసిన గౌరమ్మను నిలిపి పూజిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల ఆయురారోగ్యాలను, అష్టైశ్వర్యాలను కావాడాలని ఆ తల్లిని వేడుకుంటాం. అయితే, మనందరికీ పూల పండగంటే తెలిసింది బతుకమ్మ ఒక్కటే. కానీ, అదొక్కటే కాదు మన దేశంలో పుష్పాలను దేవతగా, ప్రకృతి మాత ఆశీస్సులుగా భావించే జరుపుకొనే పండుగలు మరికొన్ని ఉన్నాయి. మరి, ఆ పండుగలేంటి? వాటి విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పుష్పాలే అమ్మ ప్రతిరూపంగా!
ప్రకృతిని సాక్షాత్తు స్త్రీమూర్తిగా, జగన్మాతగా భావించి ఆరాధించే గొప్ప పండుగే బతుకమ్మ. ఈ పండుగలో రంగురంగుల పూలే ప్రధాన భూమిక పోషిస్తాయి. ఈ కాలంలో లభించే తంగేడు, గునుగు, బంతి, చామంతి, పట్టుకుచ్చు, గడ్డిపూలు ఇలా రకరకాల పూలన్నీ సేకరించి, ఒక క్రమ పద్ధతిలో అందమైన పూల గోపురంగా బతుకమ్మను తీర్చిదిద్దుతారు. దానిపై పసుపుతో చేసిన గౌరమ్మను ప్రతిష్ఠించి భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తారు. ఈ గౌరీదేవి ప్రతిరూపాల చుట్టూ మహిళలంతా చేరి, చప్పట్లు కొడుతూ, లయబద్ధంగా ఉయ్యాల పాటలు పాడుతూ, నృత్యాలు చేస్తారు. కొన్ని చోట్ల కోలాటాల కోలాహలంతో అమ్మవారికి నీరాజనాలు పడతారు. కుటుంబ క్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ, తమ సౌభాగ్యాన్ని నిండు నూరేళ్లు కాపాడమంటూ ఆ తల్లిని మనసారా వేడుకుంటారు.
మహాలయ అమావాస్య నాడు ఎంగిలిపూల బతుకమ్మతో ప్రారంభమయ్యే ఈ పూల సంబరం, దుర్గాష్టమి వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగుతుంది. రోజుకో ప్రత్యేక పేరుతో పూజలందుకుంటూ, తొమ్మిదో రోజున సద్దుల బతుకమ్మతో ఈ ఉత్సవం ముగుస్తుంది. ఇలా పూలనే దేవతగా కొలిచే ఈ ఫెస్టివల్లో బతుకమ్మల అందాలు ఒకెత్తయితే, ఆడపడుచుల ఆటపాటలు, నృత్యాలు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయని చెప్పవచ్చు.
పది రోజులూ పూల తివాచీలే!
పూల ప్రాధాన్యతతో జరుపుకొనే మరో అద్భుతమైన పండుగ ఓనమ్. శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహంతో, బలి చక్రవర్తి ఏడాదికి ఒకసారి తన ప్రజలను చూడటానికి భూలోకానికి వచ్చే సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని కేరళీయులు ఈ పండగను జరుపుకొంటారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఏటా ఆగస్టు-సెప్టెంబర్ నెలల్లో పది రోజుల పాటు సాగే ఈ వేడుకల్లోనూ పుష్పాలదే హడావిడి. ఈ పది రోజులూ అక్కడి ఇళ్ల ముంగిట రంగురంగుల పూలతో ముగ్గులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఇలా పూలతో ముగ్గులు వేయడమే కాదు, పూరేకల్ని ప్రకృతికి ప్రతిరూపంగా, దేవతామూర్తులుగా తీర్చిదిద్దుతూ మలయాళీలు ఓనమ్ వేడుకలను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఇలా ఈ ఫెస్టివల్లో ఎక్కువగా రంగురంగుల బంతిపూలనే వాడటం చూస్తుంటాం. అయితే ఈ పండుగ కోసం కేరళీయులు ముందు నుంచే ప్రత్యేకంగా బంతి పూల తోటల్ని పెంచుతారట. ఐక్యతకు, సౌభాగ్యానికి చిహ్నంగా నిలిచే ఓనమ్ పండగలో పూల ముగ్గులతో పాటు ప్రత్యేక పిండి వంటలు, సంప్రదాయ నృత్యాలు ఆయా ప్రాంతాల సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తాయి.
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పూలు విరగబూసే కాలంలో!
మన దగ్గర పంట చేతికొచ్చే వేళ సంక్రాంతి సంబరాలు జరుపుకొన్నట్లే, పూలు విరగబూసే కాలాన్ని ఝార్ఖండ్లోని కొన్ని తెగలు పండగలా చేసుకుంటాయి. దీన్నే 'సార్హుల్ పండగ' అంటారు. వసంత రుతువు రాకతో అక్కడి సాల్ చెట్ల పువ్వులు విరగబూస్తాయి. అక్కడి వారు ఈ టైమ్ను కొత్త సంవత్సర ఆరంభంగా భావిస్తారు. ఇలా ఆ చెట్లు మొగ్గ తొడిగి పూలు విరబూసిన ప్రతిసారీ ఆ గిరిజన మహిళలు ఎంతో సంతోషంగా సంప్రదాయ నృత్యాలు చేస్తారట! ఈ చెట్టునే గ్రామ దేవతగా ఆరాధించడం, ఈ పూలను తమ సౌభాగ్యానికి, సంతానానికి ప్రతీకగా భావించడం అక్కడి మహిళల ఆచారం. అంతేకాదు, ఈ పుష్పాలతోనే ఇతర దేవతల్నీ పూజించడం ఈ తెగలో కనిపిస్తుంది. బతుకమ్మ లాగే ఈ సార్హుల్ కూడా పూలనే దైవంగా భావించి, స్త్రీశక్తికి ప్రతిరూపంగా జరుపుకొనే మరొక అద్భుతమైన ప్రకృతి పండుగ.
పూల చెట్లకు పూజలు!
సార్హుల్ పండగ తరహాలోనే పూలు విరగబూయడాన్ని పండగలా జరుపుకొనే ఆచారం సంతాలీ తెగలోనూ చూడొచ్చు. ఝార్ఖండ్తో పాటు అసోం, త్రిపుర, బిహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ తెగ వారు పెద్ద ఎత్తున జరుపుకొనే ఈ వేడుకను 'బాహా పండగ' అని పిలుస్తారు. సంతాలీ భాషలో 'బాహా' అంటే పువ్వు అని అర్థమొస్తుంది. ఏటా ఫాల్గుణ మాసంలో ఇక్కడ కొన్ని చెట్ల పువ్వులు విరగబూస్తాయట! రంగురంగుల ఈ పుష్పాలు పరిమళాల్నీ వెదజల్లి ఆ ప్రాంతాన్ని ఎంతో ఆహ్లాదంగా మారుస్తాయని అక్కడి వారు చెబుతారు.
ఇలాంటి సుగంధ పరిమళాల్ని అందించే చెట్లను దేవతామూర్తులుగా పూజించడమే కాదు, పూజారి ఈ చెట్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి, ప్రతి ఇంటినీ ఈ చెట్ల పువ్వులు/ఆకులతో శుద్ధి చేస్తారట. అలాగే, వాటిని మహిళలకు అందిస్తారట! ఆడపడుచులు ఆ పువ్వులను దైవ స్వరూపాలుగా భావించి సిగన అలంకరించుకోవడం, సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి మేళతాళాలతో నృత్యాలు చేస్తూ ఈ పూల పండగను ఎంతో సంబరంగా జరుపుకొంటారు. ఇలా పువ్వులను, వీటిని ప్రసాదించే ప్రకృతిని దైవ స్వరూపంగా భావించి కొలిచే ఈ పండగలు స్త్రీశక్తికి, మహిళా సాధికారతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
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