ఫ్లైట్లో బీపీ, షుగర్ ఉన్నవారికి ఎలాంటి 'ఫుడ్' పెడతారు? - బుకింగ్ ప్రాసెస్ ఇదే!
విమాన ప్రయాణంలోనూ నోరూరించే డైట్ ఫుడ్ - ఎలా బుక్ చేసుకోవాలో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:52 PM IST
Flight Diet Menu : రైలు, దూర ప్రయాణాల్లో అమ్మ చేసిన పులిహోర, చపాతిలో చికెన్ కర్రీని వేసుకుని తింటుంటాం. అయితే, విమాన ప్రయాణాల్లో వీటిని తీసుకెళ్లడానికి వీలుండదు. వారు ముందుగా నిర్ణయించి అందజేసిన దాన్నే తినాలి. అందుకే మారుతున్న ట్రెండ్, ప్రయాణికుల ఆరోగ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా విమానయాన సంస్థలు ప్రత్యేక డైట్ మెనూలను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. విమాన ప్రయాణికులూ తమకు నచ్చిన ఆహారాన్ని బుక్ చేసుకుని తెప్పించుకోవచ్చు. మరి, ఆ ఫుడ్ మెనూలో ఎలాంటి ఆప్షన్లు ఉంటాయి? ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రస్తుత ప్రయాణికుల లైఫ్స్టైల్ ట్రెండ్స్, వారి ఆరోగ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా విమానయాణ సంస్థలు సరికొత్త ప్రత్యేక డైట్ మెనూలను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. బీపీ, డయాబెటిస్ ఉన్నవారి నుంచి ఫిట్నెస్ ప్రేమికుల వరకు ప్రయాణికులు తమకు నచ్చిన ఆహారాన్ని ముందుగానే బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్(IATA) నిబంధనల ప్రకారం ఆయా ఎయిర్లైన్స్ సంస్థలు ఈ వెసులుబాటును కల్పిస్తున్నాయి.
ప్రధాన డైట్లు, IATA కోడ్లు :
విమానయాన రంగంలో ప్రత్యేక ఆహారాలను గుర్తుపట్టేందుకు నిర్దిష్టమైన అంతర్జాతీయ కోడ్లను ఉపయోగిస్తారు.
డయాబెటిక్ మీల్(డీబీఎంఎల్) :
డయాబెటిస్ బాధితుల కోసం రూపొందించిన ఈ ఆహారంలో శుద్ధిచేసిన చక్కెర, ప్రాసెస్ చేసిన పిండి పదార్థాలు ఉండవు. అధిక ఫైబర్తో కూడిన ఆహారం, కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్లు, తక్కువ కొవ్వు ఉండే ఆహారాన్ని వడ్డిస్తారు.
లో సోడియం/బీపీ మీల్ (ఎల్ఎస్ఎంఎల్) :
హై బీపీ, గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్న వారికి తక్కువ ఉప్పుతో చేసిన ఆహారాన్ని అందిస్తారు. టేస్ట్ కోసం సాల్ట్కు బదులుగా సహజసిద్ధమైన మూలికలు, నిమ్మరసం యూజ్ చేస్తారు.
గ్లూటెన్ ఫ్రీ మీల్(జీఎఫ్ఎంఎల్) :
గ్లూటెన్ అలెర్జీ లేదా సెలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారి కోసం గోధుమలు, మైదా, బార్లీ లేకుండా వరి, జొన్నలు, తాజా పండ్లు, కూరగాయలతో ఈ మెనూ రెడీ చేస్తారు.
హై-ప్రొటీన్ అండ్ ఆసియన్ వెజిటేరియన్(ఏవీఎంఎల్/వీజీఎంఎల్) :
ఫిట్నెస్ ప్రేమికుల కోసం పనీర్, పప్పుధాన్యాలు, నట్స్, స్ప్రౌట్స్తో కూడిన ప్రొటీన్ ఆహారాన్ని అందిస్తారు.
జైన్ అండ్ లో-క్యాలరీ మీల్స్(వీజేఎంఎల్/ఎల్సీఎంఎల్) :
- భూమి లోపల పండే దుంపకూరలు, ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా చేసే జైన్ మీల్స్, బరువు తగ్గాలనుకునే వారి కోసం తక్కువ క్యాలరీలు ఉండే లో-కొలెస్ట్రాల్ మీల్స్ ఇస్తారు.
- ఇవే కాదు వెజిటేరియన్ లాక్టో ఓవో మీల్ (వీఎల్ఎంఎల్), కోషర్ మీల్(కేఎస్ఎంఎల్), చైల్డ్ మీల్(సీహెచ్ఎంఎల్) ఇలా ఎన్నో రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఫోన్లో సిగ్నల్ రావడం లేదా? - స్పామ్ కాల్స్తో విసిగిపోయారా? - ఈ 'యాప్స్'తో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!
విమాన రకాలు, సౌకర్యాలు :
అంతర్జాతీయ సుదూర విమానాలు :
ఎమిరేట్స్, ఎయిర్ ఇండియా, సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ వంటి సంస్థలు ఉచితంగా 20కి పైగా ప్రత్యేక డైట్ ఆప్షన్లు అందిస్తున్నాయి. ప్రయాణానికి కనీసం 24 నుంచి 48 గంటల ముందే వీటిని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
డొమెస్టిక్ అండ్ లో-కాస్ట్ ఎయిర్లైన్స్ :
ఇండిగో, ఆకాశ ఎయిర్ వంటి స్వదేశీ విమాన సర్వీసుల్లో ముందస్తు చెల్లింపు(ప్రీ బుక్డ్ వెయిడ్ మీల్స్) ద్వారా ప్రొటీన్ రిచ్ సలాడ్లు, ఫ్రూట్ బౌల్స్, డిటాక్స్ జ్యూస్లు, షుగర్-ఫ్రీ ఓట్స్ కుకీస్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
బిజినెస్ అండ్ ఫస్ట్ క్లాస్ :
ప్రీమియం క్లాస్లలో ప్రయాణించే వారికి ఆన్ డిమాండ్ డైనింగ్ సదుపాయం ఉంటుంది. ప్రయాణికుడి వ్యక్తిగత డైట్ ప్లాన్కు తగ్గట్టుగా ఇన్ ఫ్లైట్ షెఫ్లు తక్షణమే కస్టమైజ్డ్ హెల్తీ మీల్స్ సిద్ధం చేస్తారు.
ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి?
విమాన టికెట్ బుక్ చేసుకునే సమయంలోనే సెలెక్ట్ మీల్ ఆప్షన్ ద్వారా లేదా బుకింగ్ పూర్తయిన తర్వాత విమానయాన సంస్థ వెబ్సైట్లోని మేనేజ్ మై బుకింగ్ సెక్షన్ ద్వారా ఉచితంగా లేదా నిర్ణీత రుసుం చెల్లించి నచ్చిన డైట్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవచ్చు. అయితే, విమానం బయలుదేరడానికి కనీసం 24 గంటల ముందే ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
పెద్ద ఊరట :
'విమానాల్లో నచ్చిన ఆహారం ఎంచుకునే ఛాన్స్ ఉండటం పెద్ద ఊరట. వ్యాపారరీత్యా నేను తరచూ ఆస్ట్రేలియా వెళ్లి రావాల్సి వస్తుంది. ఈ సదుపాయం వల్ల విమాన ప్రయాణంలో నచ్చిన మెనూ ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది'.- మద్ది శ్రీకర్, గుంటూరు
వృథా తగ్గుతుంది :
'మా స్వస్థలం గుంటూరు. లండన్లో వైద్యుడిగా పనిచేస్తున్నా. ఇకపై గుంటూరు నుంచి లండన్ వచ్చే ప్రతిసారి విమానంలో నచ్చిన ఆహారం ఎంచుకోవచ్చు. ఎవరికి ఎలాంటి భోజనం కావాలో ముందే స్పష్టత ఉండటం వల్ల ఆహారం వృథా తగ్గుతుంది.'- డాక్టర్ బాలభార్గవ్, లండన్
'నో స్కాన్, నో పిన్' - జస్ట్ స్మార్ట్ వాచ్ ట్యాప్ చేస్తే చాలు పేమెంట్ కంప్లీట్!
మీరు కొనే 'వస్తువు' అసలైనదేనా? - ఈ ప్రభుత్వ గుర్తులతో ఈజీగా కనిపెట్టండిలా!