అవిసె గింజలతో నోరూరించే "లడ్డూలు" - పాకం లేకుండానే చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ అద్భుతం!
అవిసె గింజలను ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా తింటున్నారా? - ఇలా కమ్మటి లడ్డూలు చేసుకోండి!
Published : February 4, 2026 at 10:49 AM IST
Flax Seed Laddu Recipe: చూడటానికి చిన్నగా, సన్నగా కనిపించే అవిసె గింజల్లో ఎన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. బరువు తగ్గడం, గుండె ఆరోగ్యం, డయాబెటిస్ కంట్రోల్ సహా ఎన్నో బెనిఫిట్స్ వీటి సొంతం. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది వీటిని తమ డైట్లో చేర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వీటితో కారం పొడి, పచ్చడి అంటూ వెరైటీ రెసిపీలు ట్రై చేస్తున్నారు. అయితే అవిసె గింజలతో రుచికరమైన లడ్డూలు కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి పాకం పట్టే అవసరం లేకుండా చాలా టేస్టీ అండ్ హెల్దీగా వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. మరి లేట్ చేయకుండా అవిసె లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అవిసె గింజలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- జీడిపప్పులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బాదం పప్పులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- గుమ్మడి గింజలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- నెయ్యి - అర కప్పు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండు కొబ్బరి పొడి - పావు కప్పు
- గసగసాలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి అవిసె గింజలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవిసె గింజలు వేగి లైట్గా కలర్ మారడంతో పాటు చిట్లడం మొదలయ్యాక ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లోకి జీడిపప్పులు, బాదం పప్పులు, గుమ్మడి గింజలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో రోస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇవన్నీ వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన అవిసె గింజలు, జీడిపప్పు మిశ్రమం వేసి మెత్తగా పొడిలా చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి మరో పాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో బెల్లం పొడి వేసి కలుపుతూ కరిగించాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగి ఉడకడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు గ్రైండ్ చేసిన అవిసె గింజల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని పాన్ను దింపి పక్కన పెట్టాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి నువ్వులు, ఎండు కొబ్బరి పొడి, గసగసాలు వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి.
- నువ్వులు మంచిగా రోస్ట్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని అవిసె గింజల మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి. చివరగా అందులోకి యాలకుల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి. ఇలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా ప్రిపేర్ చేసుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ, హెల్దీ అవిసె లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- అవిసె గింజలను లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా వేయిస్తే అవి మాడే అవకాశం ఉంటుంది. అవి మాడటంతో పాటు లడ్డూల రుచి కూడా మారుతుంది.
- ఈ లడ్డూల రెసిపీకి నెయ్యి ఎక్కువ మొత్తంలో అవసరమవుతుంది. నెయ్యి ఎక్కువ వాడుకుంటే లడ్డూల రుచి పెరుగుతుంది.
- మీరు తీపి ఎక్కువ తినేవారు అయితే బెల్లం తురుమును పెంచి తీసుకోవచ్చు.
