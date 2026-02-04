ETV Bharat / offbeat

అవిసె గింజలతో నోరూరించే "లడ్డూలు" - పాకం లేకుండానే చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ అద్భుతం!

అవిసె గింజలను ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా తింటున్నారా? - ఇలా కమ్మటి లడ్డూలు చేసుకోండి!

Flax Seed Laddu Recipe
Flax Seed Laddu Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 4, 2026 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Flax Seed Laddu Recipe: చూడటానికి చిన్నగా, సన్నగా కనిపించే అవిసె గింజల్లో ఎన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. బరువు తగ్గడం, గుండె ఆరోగ్యం, డయాబెటిస్​ కంట్రోల్​ సహా ఎన్నో బెనిఫిట్స్ వీటి సొంతం. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది వీటిని తమ డైట్​లో చేర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వీటితో కారం పొడి, పచ్చడి అంటూ వెరైటీ రెసిపీలు ట్రై చేస్తున్నారు. అయితే అవిసె గింజలతో రుచికరమైన లడ్డూలు కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి పాకం పట్టే అవసరం లేకుండా చాలా టేస్టీ అండ్​ హెల్దీగా వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా అవిసె లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Flax Seed Laddu
అవిసె గింజలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అవిసె గింజలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • జీడిపప్పులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బాదం పప్పులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • గుమ్మడి గింజలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - అర కప్పు
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండు కొబ్బరి పొడి - పావు కప్పు
  • గసగసాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
Flax Seed Laddu
జీడిపప్పు - బాదం - గుమ్మడి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి అవిసె గింజలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అవిసె గింజలు వేగి లైట్​గా కలర్​ మారడంతో పాటు చిట్లడం మొదలయ్యాక ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం అదే పాన్​లోకి జీడిపప్పులు, బాదం పప్పులు, గుమ్మడి గింజలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో రోస్ట్​ చేసుకోవాలి.
Flax Seed Laddu
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇవన్నీ వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన అవిసె గింజలు, జీడిపప్పు మిశ్రమం వేసి మెత్తగా పొడిలా చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి మరో పాన్​ పెట్టి నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో బెల్లం పొడి వేసి కలుపుతూ కరిగించాలి.
Flax Seed Laddu
నువ్వులు - ఎండుకొబ్బరి - గసగసాలు (Getty Images)
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి ఉడకడం స్టార్ట్​ అయినప్పుడు గ్రైండ్​ చేసిన అవిసె గింజల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని పాన్​ను దింపి పక్కన పెట్టాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద మరో పాన్​ పెట్టి నువ్వులు, ఎండు కొబ్బరి పొడి, గసగసాలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించాలి.
Flax Seed Laddu
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • నువ్వులు మంచిగా రోస్ట్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని అవిసె గింజల మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి. చివరగా అందులోకి యాలకుల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి. ఇలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా ప్రిపేర్​ చేసుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ, హెల్దీ అవిసె లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Flax Seed Laddu
అవిసె గింజల లడ్డూలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • అవిసె గింజలను లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా వేయిస్తే అవి మాడే అవకాశం ఉంటుంది. అవి మాడటంతో పాటు లడ్డూల రుచి కూడా మారుతుంది.
  • ఈ లడ్డూల రెసిపీకి నెయ్యి ఎక్కువ మొత్తంలో అవసరమవుతుంది. నెయ్యి ఎక్కువ వాడుకుంటే లడ్డూల రుచి పెరుగుతుంది.
  • మీరు తీపి ఎక్కువ తినేవారు అయితే బెల్లం తురుమును పెంచి తీసుకోవచ్చు.

ఆంధ్ర స్టైల్​లో కమ్మని "పాలకూర పప్పు" - వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే అద్భుతమే!

కమ్మని "చికెన్​ పులిహోర" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది - తయారీ ఈజీ!

TAGGED:

FLAX SEED LADDU RECIPE
AVISE GINJALA LADDU
FLAX SEED LADDU WITH JAGGERY
అవిసె గింజల లడ్డూలు
FLAX SEED LADDU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.