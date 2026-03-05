కమ్మని "అటుకుల రైతా" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 2:43 PM IST
Atukula Raita Making in Telugu : వెజ్, నాన్వెజ్ వంటల్లోకి సైడ్ డిష్గా చివరలో రెండు ముద్దలు రైతాతో తింటే ఆ టేస్టే వేరు. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈరోజు ఓకొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే అటుకుల రైతా. దీన్ని చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక స్నాక్గానూ తినొచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ సూపర్ టేస్టీ అటుకుల రైతా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెరుగు - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- అటుకులు - 2 కప్పులు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 10
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- కీరదోసకాయ తురుము - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల అటుకులు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, పది ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో నానబెట్టిన అటుకులు, రెండు కప్పుల పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. అలాగే కొద్దిగా కీరదోసకాయ తురుము యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆపైన రెడీ చేసుకున్న తాలింపు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే వేడివేడి అటుకుల రైతా రెడీ అయినట్లే!
- ఈ రైతాను స్నాక్గా లేదా భోజనంలోకి సైడ్ డిష్గానూ అద్దిరిపోతుంది.
- ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
- మీరు ఈ రైతాను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే అటుకులు, పెరుగుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
