ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "అటుకుల రైతా" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయొచ్చు!

వెజ్​, నాన్​వెజ్​ల్లోకి అద్దిరిపోయే రైతా - ఓసారి ఇలా కొత్తగా ట్రై చేయండి!

Atukula Raita
Atukula Raita (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Atukula Raita Making in Telugu : వెజ్​, నాన్​వెజ్​ వంటల్లోకి​ సైడ్​ డిష్​గా చివరలో రెండు ముద్దలు రైతాతో తింటే ఆ టేస్టే వేరు. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈరోజు ఓకొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే అటుకుల రైతా. దీన్ని చాలా సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్​ కూడా ఈ పద్ధతిలో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక స్నాక్​గానూ తినొచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ సూపర్ టేస్టీ అటుకుల రైతా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూసేయండి.

చింతపండు లేకుండానే "చేపల పులుసు" - ఇలా చేసి తింటే జిందగీ ఖుష్ అయిపోద్ది!

Atukula Raita
అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అటుకులు - 2 కప్పులు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • కీరదోసకాయ తురుము - కొద్దిగా
Atukula Raita
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల అటుకులు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, పది ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Atukula Raita
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో నానబెట్టిన అటుకులు, రెండు కప్పుల పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. అలాగే కొద్దిగా కీరదోసకాయ తురుము యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆపైన రెడీ చేసుకున్న తాలింపు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే వేడివేడి అటుకుల రైతా రెడీ అయినట్లే!
Atukula Raita
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఈ రైతాను స్నాక్​గా లేదా భోజనంలోకి సైడ్ డిష్​గానూ అద్దిరిపోతుంది.
  • ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
Atukula Raita
కరివేపాకు (Getty Images)
  • మీరు ఈ రైతాను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే అటుకులు, పెరుగుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

నోరూరించే "కొబ్బరి కజ్జికాయలు" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు!

అందరూ మెచ్చే "బీట్​రూట్​ సూప్​" - ఈ కొలతలతో చేస్తే సూపర్​ టేస్ట్​!

TAGGED:

అటుకుల రైతా తయారీ విధానం
ATUKULA RAITA MAKING IN TELUGU
POHA RAITA PREPARE
FLATTENED RICE RAITA PROCESS
ATUKULA RAITA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.