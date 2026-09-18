ఫ్లాట్ కొనాలనుకుంటున్నారా? - ఈ లెక్కలు తెలుసుకోకుంటే మోసపోయే అవకాశం!
- ఫ్లాట్స్ కొనేవారికి కీలక సూచనలు చేస్తున్న నిపుణులు! - తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందేనట!
Published : September 18, 2026 at 7:48 PM IST
Flat Buying Tips in Telugu: సొంత ఇల్లు ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటారు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న బిజీ కాలంలో దగ్గరుండి ఇల్లు కట్టించుకునే తీరిక లేకపోవడంతో మెజార్టీ పీపుల్ అపార్ట్మెంట్స్లో ఫ్లాట్ కొనేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఇక ఫ్లాట్ కొనాలని చూస్తున్నప్పుడు చాలా మంది 'విస్తీర్ణం ఎన్ని చదరపు అడుగులు?', 'ధర ఎంత?' అని ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు. అయితే బిల్డర్ చెప్పే 1250 చదరపు అడుగులు... 1500 చదరపు అడుగులు.. 2200 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం మొత్తం మనం ఉపయోగించుకునే స్థలం కాకపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందులో గోడలు, బాల్కనీతోపాటు లిఫ్ట్, మెట్లు, లాబీ, కారిడార్, క్లబ్హౌస్, ఇతర సౌకర్యాలకు సంబంధించిన వాటా కూడా ఉండొచ్చంటున్నారు. అందుకే కార్పెట్ ఏరియా, బిల్ట్అప్ ఏరియా, సూపర్ బిల్ట్అప్ ఏరియాల మధ్య తేడా తెలుసుకున్న తర్వాతే ఫ్లాట్ ధరను అంచనా వేయాలంటున్నారు. అది ఎలానో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కార్పెట్ ఏరియా అంటే: ఫ్లాట్లో మనం నేరుగా ఉపయోగించుకునే స్థలాన్నే కార్పెట్ ఏరియా అంటారంటున్నారు నిపుణులు. రెరా నిబంధనల ప్రకారం ఇందులో, అంతర్గత గోడల విస్తీర్ణం(నెట్ యూజబుల్ ఏరియా) ఉంటుందంటున్నారు. బయట గోడలు, బాల్కనీ, వరండా, ఓపెన్ టెర్రస్ వంటి వాటిని ఇందులో లెక్కించరని వివరిస్తున్నారు. ఫ్లాట్ ధరను పోల్చేటప్పుడు ప్రధానంగా చూడాల్సింది ఇదే అంటున్నారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫ్లాట్లో మనం ఉపయోగించుకునే నాలుగు గోడల మధ్య విస్తీర్ణమే కార్పెట్ ఏరియా అంటున్నారు. ఫ్లాట్లోని హాల్, కిచెన్, బెడ్రూమ్, బాత్రూమ్, లోపలి పాసేజ్ వంటి వినియోగ స్థలాలు ఇందులోకి వస్తాయంటున్నారు. అందువల్ల ఫ్లాట్ కొనుగోలు సమయంలో కార్పెట్ ఏరియా ఎంతనేదే ముందుగా తెలుసుకోవాలంటున్నారు.
బిల్ట్అప్ ఏరియా అంటే: కార్పెట్ ఏరియాతో పాటు గోడల విస్తీర్ణం, బాల్కనీ వంటి భాగాలను కలిపితే బిల్ట్అప్ ఏరియా వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది కార్పెట్ ఏరియా కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు. ఉదాహరణకు బిల్ట్అప్ ఏరియా 1,500 చదరపు అడుగులు అని చెబితే.. మొత్తం అంత స్థలాన్ని మనం ఉపయోగించుకోలేమంటున్నారు.
సూపర్ బిల్ట్అప్లో ఏం ఉంటుంది?: ఫ్లాట్ విస్తీర్ణంతో పాటు లిఫ్ట్లు, మెట్ల మార్గం, లాబీలు, కారిడార్లు, క్లబ్హౌస్, జిమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్ వంటి ఉమ్మడి సౌకర్యాల్లోని ప్రాతినిధ్య విస్తీర్ణాన్ని కలిపితే వచ్చేది సూపర్ బిల్ట్అప్ ఏరియా అంటున్నారు. బిల్డర్లు సాధారణంగా ఈ విస్తీర్ణంపైనే "లోడింగ్"ను కలుపుతారంటున్నారు.
మీ అవిభాజ్య వాటా ఎన్ని గజాలు?: ఫ్లాట్ కొనుగోలులో కార్పెట్ ఏరియాతో పాటు అపార్ట్మెంట్ నిర్మించిన మొత్తం భూమిలో కొనుగోలుదారుకు దక్కే అవిభాజ్య వాటా (అన్డివైడెడ్ షేర్ ఆఫ్ ల్యాండ్) ఎన్ని గజాలు వస్తుందన్నది తెలుసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే ఆ వివరాలు ఫ్లాట్ సేల్డీడ్ పత్రాల్లో నమోదయ్యేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో అపార్ట్మెంట్ పునఃనిర్మాణం, ఆస్తి విక్రయం వంటి విషయాల్లో అన్డివైడెడ్ షేర్ కీలకం అవుతుందని సూచిస్తున్నారు.
లోడింగ్ ఎంతుందో చూడాలి: కార్పెట్ ఏరియాకు అదనంగా ఉమ్మడి ప్రాంతాల కోసం కలిపే విస్తీర్ణాన్నే లోడింగ్గా చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు 1.20 లోడింగ్ అంటే కార్పెట్ ఏరియాపై 20 శాతం అదనంగా కలిపినట్లు అర్థమట. కార్పెట్ ఏరియా వెయ్యి చదరపు అడుగులు, లోడింగ్ 20 శాతం ఉంటే.. అదనంగా 200 చ.అడుగులు కలిపి 1,200 చ.అడుగులుగా లెక్కించే విధానం ఉండొచ్చంటున్నారు. అందుకే లోడింగ్ ఎంత? అనేది కూడా ఫ్లాట్ కొనుగోలుదారు తప్పనిసరిగా అడగాల్సిన ప్రశ్న అని సూచిస్తున్నారు. క్లబ్హౌజ్, స్మిమ్మింగ్పూల్ వంటి సౌకర్యాలు ఎక్కువగా ఉన్న గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్టుల్లో లోడింగ్ కూడా ఎక్కువగా ఉండొచ్చంటున్నారు. అందుకే కొనేముందు ఈ లెక్క చూడమంటున్నారు. బిల్డర్ చెప్పే ‘చ.అ. ధర’ను మాత్రమే చూసి నిర్ణయం తీసుకోకుండా.. కార్పెట్ ఏరియా ఎంత? దానిపై ఒక్కో చ.అ. ధర ఎంత? అనేది లెక్కించాల్సిందే అంటున్నారు. రెండు ప్రాజెక్టులను పోల్చేటప్పుడు కూడా సూపర్ బిల్ట్అప్ ఏరియా కాకుండా కార్పెట్ ఏరియా ఆధారంగా ధరను పోల్చితే అసలు తేడా తెలుస్తుందని సూచిస్తున్నారు.
ధర పోల్చాలి.. బ్యాంకు అంచనాలు చూడాలి: ఉదా.. ఒక బిల్డర్ చదరపు అడుగుకు రూ.7,000 అని, మరో బిల్డర్ రూ.7,500 అని చెబుతున్నారని అనుకుందాం. మొదటి ప్రాజెక్టు చవకగా కనిపించొచ్చు. కానీ మొదటి ధర సూపర్ బిల్ట్అప్ ఏరియాపై, రెండో ధర కార్పెట్ ఏరియాపై ఆధారపడి ఉంటే.. ఈ రెండు ధరలను నేరుగా పోల్చడం సరికాదంటున్నారు. అందుకే చదరపు అడుగుకు ధర ఎంత? అని అడగడంతోపాటు.. ఆ ధర ఏ ఏరియాపై లెక్కిస్తున్నారు? కార్పెట్ ఏరియా ఎంత? అని తెలుసుకోవాలంటున్నారు. ఫ్లాట్ కొనుగోలులో కార్పెట్ ఏరియాపై లెక్కించడం మంచిదంటున్నారు. వాస్తవంగా వినియోగించుకునే స్థలానికి ఎంత చెల్లిస్తున్నారో స్పష్టత వస్తుందని.. రుణం తీసుకుంటే బ్యాంకు సాంకేతిక నిపుణుడితో మీరు కొనే ఫ్లాట్ విలువ అంచనా వేయిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బిల్డర్ చెప్పే ఫ్లాట్ విస్తీర్ణం, బ్యాంకు నిపుణుడు అంచనా వేసిన విస్తీర్ణం ఒకటేనా లేదా అన్నది కొనుగోలుదారుడు పరిశీలించాలంటున్నారు.
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