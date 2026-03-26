నోరూరించే "చిక్కుడుకాయ పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో పది రోజులు నిల్వ ఉంటుంది!

చిక్కుడుకాయతో కర్రీ, ఫ్రై మాత్రమే కాదు - ఇలా పచ్చడి ట్రై చేయండి!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 10:28 AM IST

Broad Beans Pickle in Telugu : చిక్కుడుకాయతో కూర, ఫ్రై అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. లేదంటే ఇతర కూరగాయలతో కలిపి కాంబినేషన్ కర్రీలు చేస్తారు. కానీ వీటితో పచ్చడి చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఇంట్లో చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక కూరలు పక్కన పెట్టి మరీ దీనితోనే అన్నం మొత్తం తినేస్తారు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే పది రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఈ సూపర్ టేస్టీ చిక్కుడుకాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

హోటల్ స్టైల్ "బటర్, గార్లిక్ తందూరి చికెన్" - చాలా కమ్మగా ఉంటుంది!

చిక్కుడుకాయలు

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చిక్కుడుకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • నూనె - 2 కప్పులు
  • కారం - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు గుజ్జు - ఒక కప్పు
  • ఆవపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పావు కప్పు
కారం

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కిలో చిక్కుడుకాయలను శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత క్లాత్​తో తుడిచి ఆరబెట్టాలి. అనంతరం రెండువైపులా నారలను తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరీ పొడుగ్గా ఉంటే రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో కప్పు నూనె పోసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక చిక్కుడుకాయలను వేసి దోరగా వేయించాలి. ఇవి వేగాక ఓ ప్లేట్​లోకి తీసి పక్కనుంచాలి.
వెల్లుల్లి
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో తగినంత కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కప్పు చింతపండు గుజ్జు వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆవపిండి, పావు కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆపై ఇందులో వేయించిన చిక్కుడుకాయలు యాడ్ చేసి మరోసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత మిగిలిన కప్పు నూనెను కాస్త వేడి చేయాలి. ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న చిక్కుడు మిశ్రమంలో దీనిని పోసి మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
ఉప్పు
  • ఈ పచ్చడిని గ్లాస్​జార్​లో వేసి మూతపెట్టి రెండు రోజుల పాటు అలాగే ఉంచాలి. 2 రోజుల తర్వాత పచ్చడి మంచిగా ఊరుతుంది. అప్పుడు చిన్న బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే సూపర్ టేస్టీతో చిక్కుడుకాయ పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
చింతపండు
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఎప్పుడూ రొటీన్ పచ్చళ్లే కాకుండా వెరైటీగా చిక్కుడుకాయ పచ్చడి ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక పదిరోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
  • మీరు ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుంటే చిక్కుడుకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

తమిళనాడు స్పెషల్ "చిలగడదుంప పులుసు" - ఒక్కసారి తింటే జిందగీ ఖుష్​!

కమ్మని ఆలూ, వంకాయ కర్రీ - ఘుమఘమలాడాలంటే ఇలా చేయండి!

