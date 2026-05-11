వాటర్​, టీ, కాఫీల కోసం "ఫ్లాస్క్​ బాటిల్స్"​ వాడుతున్నారా? - ఇలా క్లీన్​ చేస్తే దుర్వాసన పోతుంది!

-ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఫ్లాస్క్​ బాటిల్స్​ - సరిగా శుభ్రం చేయకపోతే బ్యాక్టీరియా పెరిగిపోయే ఛాన్స్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 3:57 PM IST

Flask Bottle Cleaning Tips: ప్రస్తుతం రోజుల్లో ప్లాస్టిక్​ వాటర్​ బాటిల్స్​తో పోలిస్తే ఫ్లాస్క్‌ బాటిల్స్‌ని వాడడం కామన్​ అయ్యింది. ఆయా సీజన్స్​, ఆయా పదార్థాల ఉష్ణోగ్రతల్ని బట్టి ఎక్కువ సమయం చల్లగా, వేడిగా ఉండేలా చేస్తాయి కాబట్టి మెజార్టీ పీపుల్​ వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే, ఈ బాటిల్స్​ మూతలు గాలి చొరబడనంత గట్టిగా ఉంటాయి. దీనివల్ల తేమ నిలిచి ఉండి కొన్ని రోజులకే బ్యాడ్​ స్మెల్​ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఈ తేమ కారణంగా ఫంగస్‌ పెరిగే ప్రమాదమూ లేకపోలేదు. అందుకే ఈ బాటిల్స్‌ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవడం తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే వీటిని క్లీన్​ చేసే సమయంలో చాలా మంది రసాయనాలు కలిగిన లిక్విడ్స్​ వాడుతుంటారు. కానీ ఇవి ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావు. అందుకే ప్లాస్క్​ బాటిల్స్​ను క్లీన్​ చేయడానికి కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మేలు చేస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • సాధారణంగా ఫ్లాస్క్‌ బాటిల్స్‌లో పాలు, టీ/కాఫీ వంటి డ్రింక్స్​ తీసుకెళ్లినప్పుడే క్లీన్​ చేస్తుంటారు చాలా మంది. కానీ నీళ్ల కోసం ఉపయోగిస్తే మాత్రం రోజూ కడగరు. అయితే దేని కోసం వాడినా ఈ బాటిల్స్‌ని రోజూ కడగడం తప్పనిసరి అంటున్నారు. ఇందుకోసమే బాటిల్​లో మిగిలిపోయిన వాటిని పడేసి.. వేడిగా ఉన్న నీరు పోసి అరగంట పాటు పక్కన పెట్టాలి. 30 నిమిషాల తర్వాత బాటిల్​ను ఓ 5 నిమిషాల పాటు షేక్‌ చేసి నీటిని పడేయాలి. ఇప్పుడు మరోసారి నార్మల్​ వాటర్​తో కడిగి ఆరబెడితే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.
  • ఫ్లాస్క్​ బాటిల్స్​ను రోజూ హాట్​ వాటర్​తో కడిగినా .. వారం లేదా రెండు వారాలకోసారి డీప్​ క్లీన్​ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అందుకోసం సబ్బు నీరు ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. ముందుగా బాటిల్‌లో వేడి నీళ్లు నింపి అందులో రెండుమూడు చుక్కల డిష్‌ సోప్‌ వేయాలి. ఆపై షేక్‌ చేసి కాసేపు పక్కన పెట్టాలి. నీళ్లు చల్లారాక చల్ల నీటితో కడిగేస్తే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు. అయితే డిష్​ సోప్​ను మరీ ఎక్కువ వేస్తే స్మెల్​ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
  • ఫ్లాస్క్‌ బాటిల్‌ నుంచి వచ్చే దుర్వాసనల్ని పోగొట్టి కొత్తదానిలా మెరిసిపోవడానికి బేకింగ్‌ సోడా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. ముందుగా బాటిల్‌లో రెండు టేబుల్‌స్పూన్ల బేకింగ్‌ సోడా వేసి.. వేడి నీళ్లు పోయాలి. అరగంట తర్వాత మృదువైన బ్రిజిల్స్‌ ఉన్న బ్రష్‌తో బాటిల్‌ లోపల భాగాన్ని మొత్తం రుద్దుతూ శుభ్రం చేయాలి. ఆపై మరోసారి సాధారణ నీటితో శుభ్రపరిస్తే సరిపోతుంది.
  • బాటిల్​లోని బ్యాడ్​ స్మెల్​ను పోగొట్టడానికి వెనిగర్​ యూజ్​ అవుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. వేడి నీళ్లు, వెనిగర్‌ ఈ రెండింటినీ సమానంగా తీసుకొని ఫ్లాస్క్‌ బాటిల్‌లో నింపాలి. గంట పాటు అలాగే వదిలేసి ఆ తర్వాత నార్మల్​ నీటితో కడిగేస్తే బాటిల్‌ శుభ్రపడుతుందని.. దుర్వాసన కూడా ఉండదని చెబుతున్నారు.
  • బేకింగ్‌ సోడా, వెనిగర్‌ని కొంచెం తీసుకొని బాటిల్‌లో వేసి నిండా వేడి నీటిని నింపి పది నిమిషాలు అలాగే వదిలేయాలి. ఆపై సాఫ్ట్​ బ్రిజిల్స్‌ ఉన్న బ్రష్‌తో బాటిల్‌ లోపలి గోడల్ని రుద్ది కడిగితే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.
  • ముందుగా బాటిల్‌లో వేడి నీటిని నింపి అందులో నిమ్మరసం, బేకింగ్‌ సోడా కొద్ది మోతాదుల్లో వేయాలి. గంటయ్యాక కడిగేస్తే ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే కడగడం పూర్తయ్యాక మూత బిగించకుండా.. బాటిల్‌ లోపలి భాగం పూర్తిగా ఆరే దాకా మూత తెరిచి ఉంచడం మంచిదంటున్నారు.

ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి:

  • బాటిల్‌ని కడిగినంత ఈజీగా మూతను శుభ్రం చేయం. కానీ వాడేకొద్ది దాని లోపలి భాగం కూడా జిడ్డుగా మారుతుంది. కాబట్టి బాటిల్‌ కడిగినప్పుడే దాని మూతనూ సోప్‌ వాటర్‌ ఉపయోగించి స్పాంజి లేదా బ్రష్‌ సహాయంతో క్లీన్‌ చేయాలి. అలాగే దానికి ఏదైనా రబ్బర్‌ సీల్‌ ఉంటే దాన్ని తొలగించి క్లీన్‌ చేయడం మంచిదంటున్నారు.
  • గిన్నెలు తోమే స్క్రబ్బర్లు, స్టీల్‌ స్క్రబ్బర్లు ఫ్లాస్క్‌ బాటిల్స్​ను కడిగేందుకు వాడకూడదంటున్నారు. దీని వల్ల బాటిల్‌ పైభాగంలో ఉండే స్టెయిన్‌లెస్‌ స్టీల్‌ ఉపరితలం దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఫ్లాస్క్‌ బాటిల్‌ కడిగేందుకు బయట దొరికే ప్రత్యేకమైన బ్రష్‌లు ఉపయోగించడం మంచిదంటున్నారు.

