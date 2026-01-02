పులసే కాదు! "చప్పిడి చేప" టేస్ట్ చూశారా? - ఈ సంక్రాంతికి ఓ సారి ట్రై చేయండి!
గోదారి లంకల్లో చప్పిడి చేపలు - మత్స్యకారులకు భలే ఆదాయం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 3:37 PM IST
Chappidi Chepa : సంక్రాంతికి ఊరెళ్తున్నారా? ఈ సారి చప్పిడి చేపల కర్రీ ట్రై చేయండి. ఎప్పుడూ పండుగప్ప, బొచ్చ, రవ్వ చేపలే కాకుండా ఈ సారి చప్పిడి చేపల ఇగురు టేస్ట్ చేయండి. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకు చెందిన పలు మత్స్యకార కుటుంబాలు ఈ చప్పిడి చేపలను తయారు చేస్తూ ఆదాయం పొందుతున్నాయి. చప్పిడి చేపలు అంటే ఎండు చేపల మాదిరే ఉంటాయి. కానీ, వీటిని పూర్తిగా ఎండలో ఆరబెట్టకుండా పొట్టు తీయకుండానే సెగపై కాల్చి తీస్తారు.
కోనసీమలో వాకలగరువు, బోడసకుర్రు, జొన్నల్లంక, నాగుల్లంకలో మత్స్యకారులు తయారు చేస్తున్న ఈ చప్పిడి చేపలను టమోటా, బంగాళాదుంప, వంకాయ, బెండకాయలతో పాటు కలిపి వండుకోవచ్చు.
గోదారోళ్ల వంటకాలు ఘుమఘుమలాడుతూ నోరూరిస్తుంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా చేపల కూరలు తయారు చేయడంలో గోదారోళ్లు సిద్ధహస్తులు. సీజన్లో దొరికే పులస, దొందు, చీరమీలాంటి చేపలు కొనుగోలు చేసి బంధుమిత్రులకు కానుకగా పంపిస్తుంటారు. ఇందులో భాగంగా ఎంతో రుచిగా ఉండే చప్పిడి చేపలను గోదావరి తీరప్రాంతంలో ఉండే మత్స్యకార కుటుంబాలు తయారు చేసి విక్రయిస్తుంటాయి. కొయ్యింగ, కట్టెపరిగి, కడిస, ఇసుకదొందులు వంటి రకాలతో చప్పిడి చేపలు తయారు చేసి మార్కెట్లో విక్రయింటే వీటిని ఎంతోమంది ఇష్టంగా తింటుంటారు.
తయారీ విధానం
కోనసీమ ప్రాంతాలైన వాకలగరువు, బోడసకుర్రు, జొన్నల్లంక, నాగుల్లంకలో చప్పిడి చేపలు తయారు చేస్తుంటారు. పచ్చి చేపలను పొలుసు తీయకుండా లోపల పేగులు, వ్యర్థాలు తొలగించి ఎండలో ఆరబెడతారు. డొక్కలపీచును పరుపు మాదిరిగా పరిచి మధ్య నిప్పులు వేసి పైన చెరకుపిప్పు పెట్టి ఆరిన పచ్చి చేపలను పేర్చి పొగతో ఆరుస్తారు. అందుకే వీటిని చప్పిడి చేపలు లేదా ఆర్చిన చేపలు అని కూడా అంటారు. మంట రాకుండా పొగతో ఆర్చడంతో రుచి వస్తుందని మత్స్యకారులు చెప్తున్నారు.
అందుబాటు ధరల్లో
వినియోగదారులకు అందుబాటు ధల్లో ఆర్చిన చప్పిడి చేపలు విక్రయిస్తున్నారు. కొయ్యింగలైతే ఒకటి రూ.200-300, కట్టెపరిగ, కడిస, దొందులు వంటివైతే రూ.100 నుంచి ఆపైన ధర పలుకుతున్నాయి.
ఈ కాంబినేషన్లో
చప్పిడి చేపలపైన ఉండే చర్మం లాంటి పొరను తొలగించి వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. చిక్కుడుకాయ, కోడిగుడ్డు, టమాటా, వంకాయ, చింతకాయ, మునగకాడలు ఇలా వివిధ కాంబినేషన్లతో వండుకుని తింటారు.
ఇతర ప్రాంతాలకు
సాధారణంగా ఎండు చేపలను నిల్వ చేసుకుని ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అపుడు వాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వాటిని సహజ సిద్ధంగా సూర్యరశ్మిలో ఆరబెడతారు. కానీ చప్పిడి చేపలు అలా కాదు. చప్పిడి చేపలను మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్న ఒకటి, రెండ్రోజుల్లో వండుకోవాలి. ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుని వాడుకోవాలి.
