పిల్లలు 'చేపలు' తినట్లేదా? - ఇలా "ఫిష్ టిక్కా" చేయండి! - కమ్మగా తినేస్తారు!

- రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో నోరూరించే 'హరియాలీ ఫిష్‌ టిక్కా' - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Fish Snack Recipe for Kids
Fish Snack Recipe for Kids (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Fish Snack Recipe for Kids : "చేపలు" ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే, పిల్లలతో పాటు కొంతమంది పెద్దలూ చేపలను అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. ముళ్లు ఉంటాయనో, నీచు వాసన వస్తుందనో వీటిని పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. అలాంటి వారు కూడా లొట్టేలేసుకుంటూ తినేలా చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "హరియాలీ ఫిష్‌ టిక్కా".

ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ముళ్లు లేకుండా మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ స్నాక్​ను చిన్నారులైతే వద్దనకుండా కమ్మగా తినేస్తారు. అలాగే, చేపలతో కూర, పులుసు, వేపుడు ఇలా రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వంటకాలు బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది సరికొత్త ఆప్షన్. ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్! మరి, వావ్ అనిపించే ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఫిష్ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Fish Snack Recipe for Kids
చేపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - రెండు కప్పులు (ముళ్లులేని ఏదయినా ఒకరకం)
  • కొత్తిమీర - ఒక కప్పు
  • పుదీనా ఆకుల తరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • నిమ్మరసం - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - రెండు చెంచాలు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ధనియాలపొడి - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • శనగపిండి - పావు కప్పు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Fish Snack Recipe for Kids
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఏదయినా ఒక రకం ముళ్లులేని చేప ముక్కలను తీసుకుని మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి పరిమాణంలో కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పట్టుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ను రెడీ చేసుకోవాలి.
Fish Snack Recipe for Kids
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగును వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, ధనియాలపొడి, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, నిమ్మరసం వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక అందులో శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలు వేసి వాటికి మసాలా పేస్ట్​ను మంచిగా పట్టించాలి. తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి అరగంట పాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.

Fish Snack Recipe for Kids
పుదీనా (Getty Images)
  • అరగంట తర్వాత కొత్తిమీర మసాలా పేస్ట్​లో ఉన్న చేప ముక్కలను బయటకు తీసి వాటిని ఒక్కొక్కటిగా శనగపిండిలో ముంచి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా ముంచేటప్పుడు శనగపిండి చేప ముక్కకు చక్కగా కోట్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో శనగపిండి కోట్ చేసిన చేప ముక్కల్ని రెండు మూడు చొప్పున ఉంచి కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఎర్రగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే "హరియాలీ ఫిష్‌ టిక్కా" స్నాక్ రెసిపీ మీ ముందు ఉంటుంది!
Fish Snack Recipe for Kids
శనగపిండి (Getty Images)

