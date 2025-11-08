ఘుమఘుమలాడే తెలంగాణ స్టైల్ "చేపల పులుసు" - టేస్ట్ అద్భుతం, నీచు వాసనే రాదు!
తెలంగాణ స్టైల్లో నోరూరించే చేపల పులుసు - జిందగీ ఖుష్ అయిపోద్ది!
Published : November 8, 2025 at 3:31 PM IST
Telangana Style Fish Pulusu : చేపల పులుసంటే చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో చేస్తుంటారు. కానీ ఎక్కువ మందికి పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలియదు. అలాంటి వారి కోసమే ఈ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అది కూడా తెలంగాణ స్టైల్లో చేపల పులుసు. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ముద్దకో ముక్క పెట్టుకుంటూ మరీ తింటారు. అంతేకాక మూడు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - 1 కేజీ
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 4 టీ స్పూన్లు
- చింతపండు - 60 గ్రాములు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 4
- మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- దాల్చినచెక్క - 2
- ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- యాలకులు - 4
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- లవంగాలు - 7
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- వాము - 2 చిటికెడ్లు
- గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - ఒకటిప్పావు టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - పావు కప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో 60 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత చింతపండు గుజ్జు తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు ఒక కేజీ చేప ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి ముక్కలకు బాగా పట్టించాలి.
- నాలుగు ఉల్లిపాయలను పొయ్యిమీద కాల్చుకొని కట్ చేసి మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా మసాలా పొడి కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక దాల్చిన చెక్క వేయాలి.
- అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, నాలుగు యాలకులు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఏడు లవంగాలు, పావు కప్పు ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి.
- మసాలా దినుసులు వేగిన తర్వాత రెండు చిటికెడ్ల వాము, ఒక టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. మసాలా దినుసులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు చింతపండు గుజ్జులో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్, రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఒకటిప్పావు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు పాన్లో పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక దాల్చిన చెక్క, రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న చింతపండు మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసి కలుపుతూ వేయించాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 10 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత లీటర్ వేడి నీళ్లు, గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత చేప ముక్కలను వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడకనివ్వాలి. ఇందుకు దాదాపు 25 నిమిషాలు పడుతుంది
- ముక్కలు పులుసులో బాగా ఉడికిన అనంతరం కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- గంట తర్వాత చూస్తే వేడివేడి తెలంగాణ స్టైల్ చేపల పులుసు రెడీ అయినట్లే!
