ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే తెలంగాణ స్టైల్ "చేపల పులుసు" - టేస్ట్ అద్భుతం, నీచు వాసనే రాదు!

తెలంగాణ స్టైల్లో నోరూరించే చేపల పులుసు - జిందగీ ఖుష్ అయిపోద్ది!

Chepala Pulusu
Chepala Pulusu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Style Fish Pulusu : చేపల పులుసంటే చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో చేస్తుంటారు. కానీ ఎక్కువ మందికి పర్ఫెక్ట్​ టేస్ట్​తో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలియదు. అలాంటి వారి కోసమే ఈ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అది కూడా తెలంగాణ స్టైల్లో చేపల పులుసు. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ముద్దకో ముక్క పెట్టుకుంటూ మరీ తింటారు. అంతేకాక మూడు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి సూపర్​ కాంబినేషన్. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

టేస్టీ "మల్టీ గ్రెయిన్ మిల్లెట్ జావ" - రోజులో ఒకపూట తీసుకున్నా చాలు!

Chepala Pulusu
చేప ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - 1 కేజీ
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 4 టీ స్పూన్లు
  • చింతపండు - 60 గ్రాములు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - 2
  • ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • యాలకులు - 4
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • లవంగాలు - 7
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • వాము - 2 చిటికెడ్లు
  • గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - ఒకటిప్పావు టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - పావు కప్పు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Chepala Pulusu
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో 60 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత చింతపండు గుజ్జు తీసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇంకోవైపు ఒక కేజీ చేప ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి ముక్కలకు బాగా పట్టించాలి.
  • నాలుగు ఉల్లిపాయలను పొయ్యిమీద కాల్చుకొని కట్​ చేసి మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
Chepala Pulusu
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా మసాలా పొడి కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక దాల్చిన చెక్క వేయాలి.
  • అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, నాలుగు యాలకులు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఏడు లవంగాలు, పావు కప్పు ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి.
  • మసాలా దినుసులు వేగిన తర్వాత రెండు చిటికెడ్ల వాము, ఒక టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. మసాలా దినుసులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
Chepala Pulusu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు చింతపండు గుజ్జులో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్, రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఒకటిప్పావు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు పాన్​లో పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక దాల్చిన చెక్క, రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న చింతపండు మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసి కలుపుతూ వేయించాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 10 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
Chepala Pulusu
కారం (Getty Images)
  • 10 నిమిషాల తర్వాత లీటర్ వేడి నీళ్లు, గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత చేప ముక్కలను వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడకనివ్వాలి. ఇందుకు దాదాపు 25 నిమిషాలు పడుతుంది
  • ముక్కలు పులుసులో బాగా ఉడికిన అనంతరం కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • గంట తర్వాత చూస్తే వేడివేడి తెలంగాణ స్టైల్ చేపల పులుసు రెడీ అయినట్లే!

పప్పు, సొరకాయ ముక్కలతో "మటన్ దాల్చా" - 'ఒక్కసారైనా ఇలా చేసుకుని తింటే చాలు' అనిపిస్తుంది!

బియ్యం పిండి లేకుండా "అరిసెలు" - పై పొర క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఎంతో టేస్టీ!

TAGGED:

TELANGANA STYLE CHEPALA PULUSU
FISH PULUSU RECIPE IN TELUGU
చేపల పులుసు తయారీ విధానం
FISH RECIPES IN TELUGU
CHEPALA PULUSU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.