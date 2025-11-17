ఆలూ, చేపల కాంబోలో నోరూరించే "స్నాక్" - కరకరలాడుతూ భలే రుచికరంగా ఉంటాయి!
క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "ఫిష్ పొటాటో బాల్స్" - పిల్లలైతే కమ్మగా తినేస్తారు!
Published : November 17, 2025 at 5:06 PM IST
Fish Potato Snack Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్లో పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ స్నాక్స్ తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అందులోనూ నాన్వెజ్ స్నాక్స్ అంటే లొట్టలేసుకుంటూ ఆరగిస్తారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక అద్దిరిపోయే నాన్వెజ్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "ఫిష్ పొటాటో బాల్స్". ఆలూ, గుడ్డు, ఉల్లిపాయతో కలిపి చేసుకునే ఈ స్నాక్ అద్భుతమైన రుచినిస్తుంది. చేపలు తినడానికి ఇష్టపడని పిల్లలూ ఇలా చేసి పెట్టారంటే కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. అలాగే, వీటి తయారీ కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పనిలేదు. మరి, నోరూరించే ఈ ఫిష్ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - అరకేజీ
- వెన్న - ఒక టేబుల్స్పూను
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- బంగాళదుంప - ఒకటి(పెద్ద సైజ్ది)
- గుడ్డు - ఒకటి
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- బ్రెడ్పొడి - అర కప్పు
- ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా
- జీలకర్రపొడి - ఒక చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - పావుచెంచా
- కారం - ఒక చెంచా
- నిమ్మరసం - రెండు చెంచాలు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
బియ్యం, మజ్జిగతో కరకరలాడే "వడలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ వెరైటీ నాన్వెజ్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో తగినన్ని నీళ్లు పోసి బంగాళదుంపను ఉడికించుకోవాలి.
- అది ఉడికేలోపు ఒక గిన్నెలోకి ముళ్లలేని ఏదయినా ఒక రకం చేప ముక్కలను అరకేజీ పరిమాణంలో తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత రెసిపీలోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఆపై ఉడికిన ఆలూను పొట్టు తీసి మెత్త మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి అందులో పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చేపముక్కలు వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ ముక్కలు ఉడికి మెత్తగా అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, పాన్ను దింపి నీటిని పూర్తిగా వంపేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మరో కడాయిని పెట్టి వెన్న వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా ఒక నిమిషం లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చేపల ముక్కలలో వేసుకోవాలి.
సరికొత్త పద్ధతిలో "పెరుగు వడలు" - ఒక్కసారి తింటే రుచి మరచిపోరంతే!
- అలాగే, మెత్తగా మాష్ చేసుకున్న ఆలూ, బ్రెడ్ పొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని గుడ్డును పగులగొట్టి పోసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో నిమ్మరసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా ముద్దలా అయ్యే వరకూ కలిపి అరగంట పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి అరగంట పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండల్లా చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ అన్ని వైపులా ఎర్రగా వేగే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని సర్వింగ్ ప్లేట్లలోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, ఆలూ, షిప్ కాంబోలో నోరూరించే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "నాన్వెజ్ స్నాక్ రెసిపీ" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
చలికాలంలో అద్దిరిపోయే "చికెన్ సూప్" -సీజనల్ సమస్యలకూ చెక్ పెట్టేస్తుంది!