ETV Bharat / offbeat

నీచు వాసన లేకుండా "చేపల పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో ప్రతి ముక్క స్పైసీగా!

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే పిష్ పికిల్ ​ - 6 నెలలు నిల్వ!

Fish Pickle
Fish Pickle (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chepala Pachadi Making in Telugu : నాన్​వెజ్ ఐటమ్స్​తో కూరలు మాత్రమే కాకుండా అప్పుడప్పుడూ పచ్చళ్లను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే చాలా మంది త్వరగా చేయొచ్చనే ఉద్దేశంతో మటన్, చికెన్​తో ఎక్కువగా దీనిని చేస్తారు. కానీ చేపల జోలికి మాత్రం వెళ్లరు. సరిగ్గా రాదనో లేదో నీచు వాసన వస్తుందనే కారణంతో వీటితో పచ్చడి చేయడానికి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో పక్కా కొలతలతో ఓసారి చేపల పచ్చడి చేశారంటే ఉప్పు, కారం సరిగ్గా సరిపోయి పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది.

గోధుమపిండితో "మైసూర్ బోండాలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్​మోర్' అంటారంతే!

Fish Pickle
చేప ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - 1 కేజీ
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మెంతులు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - అర కప్పు
Fish Pickle
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 2
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నిమ్మరసం - 60 ఎంఎల్
Fish Pickle
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కేజీ చేప ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో చేప ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇంకోవైపు మసాలా కారం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
Fish Pickle
కారం (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో వేయించిన ధనియాలు మెంతుల మిశ్రమం, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు కారం, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మిక్సీపట్టాలి.
  • ఈ పొడిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా కడాయిలో ఒకటిన్నర కప్పుల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి చేప ముక్కలను వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇదే నూనెలో ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఐదు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత నాలుగు లవంగాలు, మూడు యాలకులు, ఒక దాల్చినచెక్క వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Fish Pickle
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఆవాలు ఎండుమిర్చి మిశ్రమంలో కలిపి పెట్టుకున్న మసాలా కారం, వేయించిన చేప ముక్కలు వేసి కలపాలి. అనంతరం పైన మూత పెట్టకుండా పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • పచ్చడి పూర్చిగా చల్లారిన తర్వాత 60 ఎంఎల్ నిమ్మరసం వేసి కలపాలి. అంతే నోరూరించే చేపల పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ చేపల పచ్చడిని గ్లాస్ జార్​లో వేసి పెట్టారంటే ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!

"చలికాలం స్పెషల్ రెసిపీ" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే కట్టు పొంగలి!

హోటల్ స్టైల్లో "కారప్పొడి" - టిఫిన్స్​, రైస్​లోకి సూపర్ జోడీ!

TAGGED:

FISH PICKLE IN TELUGU
చేపల పచ్చడి తయారీ విధానం
MEEN OORUGAI MAKING
FISH RECIPES IN TELUGU
CHEPALA PACHADI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.