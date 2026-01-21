ఎప్పుడైనా ఫిష్ కుర్మా తిన్నారా? - వారెవ్వా అంటారంతే!
- అద్దిరిపోయే రుచితో ఫిష్ కుర్మా - పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు
Published : January 21, 2026 at 1:36 PM IST
Fish Kurma : చికెన్ కుర్మా, మటన్ కుర్మా టేస్ట్ చాలా మందికి తెలుసు. కానీ, ఫిష్ కుర్మా రుచి మాత్రం తక్కువ మందికే తెలుసు. క్రీమీ టెక్చర్లో ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇందులో భారీ స్థాయిలో మసాలాలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. వంటింట్లో ఉండే రెగ్యులర్ పదార్థాలతోనే అద్దిరిపోయేలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
ఇందులో ఉపయోగించే జీడిపప్పు , కిస్మిస్ పేస్టు అద్భుతమైన రుచితోపాటు గ్రేవీకి రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి. ముళ్లు తొలగించిన చేప ముక్కలు పిల్లలు తినడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటాయి. మరి, ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో, తయారీ పద్ధతేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - అరకేజీ
- ఉల్లిపాయలు - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - అర టేబుల్ స్పూన్
- పెరుగు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- కిస్మిస్ పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నిమ్మరసం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- గరం మసాలా - 1/4 టీస్పూన్
- యాలకులు - 2
- లవంగాలు - 4
- దాల్చిన చెక్క - 1 చిన్న ముక్క
- ఉప్పు - తగినంత
"చేపల పచ్చడి" పెట్టే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఎంతో టేస్టీగా అద్దిరిపోతుంది!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చేప ముక్కలను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఉప్పుతో ఒకసారి, పసుపుతో మరోసారి శుభ్రం చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత చేప ముక్కలను ఒక గిన్నెలో వేసుకొని, అందులో తగినంత ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి బాగా కలిపి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద నాన్-స్టిక్ పాన్ పెట్టి, అందులో రెండు స్పూన్ల నూనె వేయండి. వేడెక్కిన తర్వాత చేప ముక్కలను రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అన్నీ ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు పాన్లో రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకొని, నిలువుగా, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి బ్రౌన్ కలర్లోకి మారేంత వరకు ఫ్రైచేసి పెట్టుకోండి.
- తర్వాత అదే పాన్ లో మరికొంత నూనె వేసి లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు వేసి నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- చివరగా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియాల పొడి, ఉప్పు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి
- ఆ తర్వాత పెరుగు వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాదాపు 8 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఆ తర్వాత జీడిపప్పు పేస్ట్, కిస్మిస్ పేస్ట్ వేసి మరో రెండు మూడు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి. ఐదారు నిమిషాల తర్వాత మరో కప్పు నీళ్లు పోసి కుక్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల గ్రేవీ చిక్కగా తయారవుతుంది.
- ఇప్పుడు ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను వేయాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత గరం మసాలా, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఉంచి స్టవ్ ఆపేస్తే సరి.
- అద్దిరిపోయే ఫిష్ కుర్మా సిద్ధమైపోతుంది. ఇది అన్నంతోపాటు చపాతీలో కూడా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది
కేరళ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే "చేపల కూర" - మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేంత రుచిగా!