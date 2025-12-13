ఘుమఘుమలాడే "ఫిష్ ఫిల్లెట్ ఫ్రై" - పిల్లలు ఒకటికి రెండు తింటారు!
- ఎంతో టేస్టీగా మసాలా చేపల ఫ్రై - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు
Published : December 13, 2025 at 5:17 PM IST
Fish Fry : వింటే భారతం వినాలి.. తింటే గారెలు తినాలు అనేది సామెత. అయితే ఇందులో మరో రెసిపీని కూడా చేర్చొచ్చు. అదే చేపల కూర. దీన్ని చేయి తిరిగిన కుక్ ప్రిపేర్ చేశారంటే మాత్రం.. "నభూతో" అనాల్సిందే! మసాలా నషాళానికి తగులుతుంటే గొంతు సరిచేస్తూనే లాగిస్తుంటారు. అయితే ఈ చేపలతో ఎలాంటి రెసిపీ తయారు చేసినా అద్దిరిపోతుంది. జెన్ జెడ్ బ్యాచ్ మాత్రం పులుసు కన్నా ఫ్రై అంటేనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు.
అయితే, ఈ వేపుడు కూడా తెలిసినవాళ్లు మాత్రమే చేయాలి. లేదంటే.. మొత్తం నూనె పీల్చుకొని ఆయిలీగా తయారవుతాయి ముక్కలన్నీ! అందుకే మీకోసం హోటల్ స్టైల్ ఫిష్ ఫ్రై రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అది కూడా మసాలా ఫ్రై రెసిపీ. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో కరకరలాడుతూ ఉండే పీసులను లాగిస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది? చెబుతుంటేనే మౌత్ వాటరింగ్ అవుతోంది కదూ! ఈ రెసిపీతో ఇంట్లోనే ఇష్టంగా ఆరగించేయండి. దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ముల్లు తీసేసిన చేప ముక్కలు నాలుగు
- ఒక ఉల్లిపాయ
- 6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల కశ్మీరీ కారం
- స్పూన్ పసుపు
- స్పూన్ జీలకర్ర పొడి
- స్పూన్ గరంమసాలా
- అర స్పూన్ మిరియాల పొడి
- అర స్పూన్ ధనియాల పొడి
- 3 స్పూన్ల ఆయిల్
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చేప ముక్కలను శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. సరిగా శుభ్రం చేయకపోతే నీచువాసన వస్తుంటాయి. అందుకే ముందుగా ఉప్పుతో క్లీన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పసుపుతో శుభ్రం చేయాలి. చివరగా నిమ్మరసం పిండి కాసేపు పక్కన పెడితే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో కారం, ఉప్పు, పసుపు, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, మిరియాలు, గరంమసాలా వేసి అన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్సు చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఫిష్ ముక్కల్లో నీరు ఏమైనా ఉంటే వంపేసుకోవాలి.
- చివరగా టిష్యూ పేపర్ తో కూడా తుడిచేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా తేమ లేకుండా ఉంటుంది.
- ఇప్పుడు ఆ చేప ముక్కల పైన మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడి చల్లాలి
- రెండు నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత రెండో వైపు కూడా మసాలా పొడి చల్లుకోవాలి
- ఈలోగా.. ఉల్లిపాయను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెల్లిపాయలను కూడా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు కాస్త రంగు మారిన తర్వాత వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి
- అందులోని పచ్చి వాసన ఆవిరైపోయేంత వరకు మెల్లగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఫిష్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. దాదాపు మూడు నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత రెండో వైపు తిప్పుకోవాలి
- అటు వైపు కూడా మరో మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దింపేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అద్దిరిపోయే మసాలా ఫిష్ ఫ్రై సిద్ధమైపోతుంది. ఇలా ప్రిపేర్ చేసిన ముక్కలు ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి.
- ముళ్లు కూడా ఉండవు కాబట్టి.. పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.