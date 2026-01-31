ETV Bharat / offbeat

సండే స్పెషల్ "బోన్​లెస్​ ఫిష్​ దమ్​ బిర్యానీ" - ముక్క చెదరకుండా కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

- చేపలతో కూర, ఫ్రై, పులుసు కాకుండా - ఇలా బిర్యానీ చేసుకోండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Fish Dum Biryani Recipe
Fish Dum Biryani Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 31, 2026 at 1:20 PM IST

4 Min Read
Fish Dum Biryani Recipe: సండే వచ్చిందంటే మెజారిటి ఇళ్లు నాన్​వెజ్​ ఘుమఘుమలతో నిండిపోవాల్సిందే. చికెన్, మటన్​, ఫిష్​, ప్రాన్స్​ అంటూ నచ్చిన వంటలు వండుకుని తింటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసే కూరలు కాకుండా ఈసారి ఆదివారం నాడు ఫిష్​ దమ్​ బిర్యానీ చేసుకోండి. సూపర్​ అంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. ముల్లులు లేకుండా రుచికరంగా ఉండే ఈ బిర్యానినీ తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. టేస్ట్​ కూడా రెస్టారెంట్​ను మించి ఉంటుంది. పైగా ప్లానింగ్​ ప్రకారం చేసుకుంటే పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా బోన్​లెస్​ ఫిష్​ దమ్​ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

ఫిష్​ ఫ్రై కోసం :

  • మైదా - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • ఉప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • బోన్​లెస్​ ఫిష్​ - 350 గ్రాములు
Fish Dum Biryani Recipe
బోన్​లెస్​ ఫిష్​ (Getty Images)

బిర్యానీ కోసం:

  • లవంగాలు - ఐదారు
  • యాలకులు - 2
  • అనాస పువ్వులు - 2
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • షాజీరా - అర టీస్పూన్​
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - ఒకటిన్నర టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వేయించిన జీలకర్ర పొడి - అర టేబుల్​స్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • టమాటాలు - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
  • నిమ్మకాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
Fish Dum Biryani Recipe
బిర్యానీ దినుసులు (Getty Images)

బియ్యం ఉడికించడానికి :

  • బాస్మతీ బియ్యం - 2 కప్పులు
  • రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
  • యాలకులు - 3
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • మరాఠీ మొగ్గలు - 2
  • లవంగాలు - 3
  • అనాస పువ్వులు - 2
  • షాజీరా - అర టేబుల్​ స్పూన్​
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
Fish Dum Biryani Recipe
బాస్మతీ బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు 1 గంట సేపు నానబెట్టాలి. అదే విధంగా బోన్​లెస్​ చేప ముక్కలను నీట్​గా క్లీన్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చిలను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మైదా, కార్న్​ఫ్లోర్​, ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ మైదా మిశ్రమం అనేది మరీ గట్టిగా, మరీ పల్చగా కాకుండా ముక్కలకు కోట్​ అయ్యేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అందులోకి కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి కలిపి క్లీన్​ చేసుకున్న చేప ముక్కలు వేసి ముక్కలకు కోట్​ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా కోట్​ చేసుకున్న ముక్కలను కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
Fish Dum Biryani Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • అనంతరం గరిటెతో నిధానంగా తిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి. చేప ముక్కలు నూనెలో వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన చేప ముక్కలను కూడా వేయించి తీసుకోవాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద అడుగు మందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న పాత్ర పెట్టి పావు కప్పు పైనే నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, అనాసపువ్వులు, షాజీరా, బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేయించాలి.
  • అనంతరం ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి లైట్​గా కలర్​ మారే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ కలర్​ మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
Fish Dum Biryani Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అల్లం మగ్గినాక పసుపు, ఉప్పు, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, టమాటా తరుగు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి కుక్​ చేసుకోవాలి. నీరు ఇంకి నూనె పైకి తేలినాక నిమ్మరసం, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఈ మిశ్రమం మొత్తాన్ని సమానంగా పాన్​ మొత్తం అయ్యేలా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మసాలా మిశ్రమం మీద ఫ్రై చేసిన చేప ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా పెట్టి గిన్నెను దింపి పక్కన ఉంచాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద మరో గిన్నె పెట్టి రెండు లీటర్ల నీరు పోసి హై-ఫ్లేమ్​ మీద మరిగించాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవ్వడం స్టార్ట్​ అయినప్పుడు రాతి పువ్వు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, జాపత్రి, మరాఠీ మొగ్గలు, అనాసపువ్వులు, షాజీరా, బిర్యానీ ఆకులు వేసి మరికాసేపు మరిగించాలి.
  • వాటర్​ బాగా మసులుతున్నప్పుడు జల్లి గరిటెతో మసాలా దినుసులు మొత్తం తీసేసి.. నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొత్తిమీర తరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఓసారి కలిపి హై-ఫ్లేమ్​ మీద మాత్రమే ఉడికించుకోవాలి.
Fish Dum Biryani Recipe
కొత్తిమీర - పుదీనా (Getty Images)
  • బియ్యం 80 శాతం ఉడికిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో తీసుకుంటూ ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చేప ముక్కలు ఉన్న గిన్నెలో సమానంగా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా ఉడికించిన బియ్యం మొత్తాన్ని చేప ముక్కల మీద స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బియ్యం పైన కొన్ని పసుపు నీళ్లు, కొత్తిమీర పుదీనా తరుగు, అర కప్పు రైస్​ ఉడికించిన నీటిని పోసుకుని మూత పెట్టాలి.
  • ఈ రైస్​ ఉన్న పాత్రను స్టవ్​ మీద ఉంచి ఆవిరి బయటికి పోకుండా ఏదైనా బరువు ఉంచి హై ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాలు, లో-ఫ్లేమ్​లో మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఓ అర గంట తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఘుమఘుమలాడే బిర్యానీ రెడీ అయి ఉంటుంది.
  • అంతే నిధానంగా సర్వ్​ చేసుకుని తింటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే ఫిష్​ దమ్​ బిర్యానీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Fish Dum Biryani Recipe
ఫిష్​ దమ్​ బిర్యానీ (ETV Bharat)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

