సండే స్పెషల్ "బోన్లెస్ ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ" - ముక్క చెదరకుండా కిర్రాక్ ఉంటుంది!
- చేపలతో కూర, ఫ్రై, పులుసు కాకుండా - ఇలా బిర్యానీ చేసుకోండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Published : January 31, 2026 at 1:20 PM IST
Fish Dum Biryani Recipe: సండే వచ్చిందంటే మెజారిటి ఇళ్లు నాన్వెజ్ ఘుమఘుమలతో నిండిపోవాల్సిందే. చికెన్, మటన్, ఫిష్, ప్రాన్స్ అంటూ నచ్చిన వంటలు వండుకుని తింటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసే కూరలు కాకుండా ఈసారి ఆదివారం నాడు ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ చేసుకోండి. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ముల్లులు లేకుండా రుచికరంగా ఉండే ఈ బిర్యానినీ తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. టేస్ట్ కూడా రెస్టారెంట్ను మించి ఉంటుంది. పైగా ప్లానింగ్ ప్రకారం చేసుకుంటే పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా బోన్లెస్ ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
ఫిష్ ఫ్రై కోసం :
- మైదా - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - 1 టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- బోన్లెస్ ఫిష్ - 350 గ్రాములు
బిర్యానీ కోసం:
- లవంగాలు - ఐదారు
- యాలకులు - 2
- అనాస పువ్వులు - 2
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- షాజీరా - అర టీస్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వేయించిన జీలకర్ర పొడి - అర టేబుల్స్పూన్
- కారం - తగినంత
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- టమాటాలు - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
- నిమ్మకాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
బియ్యం ఉడికించడానికి :
- బాస్మతీ బియ్యం - 2 కప్పులు
- రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
- యాలకులు - 3
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- మరాఠీ మొగ్గలు - 2
- లవంగాలు - 3
- అనాస పువ్వులు - 2
- షాజీరా - అర టేబుల్ స్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు 1 గంట సేపు నానబెట్టాలి. అదే విధంగా బోన్లెస్ చేప ముక్కలను నీట్గా క్లీన్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చిలను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మైదా, కార్న్ఫ్లోర్, ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ మైదా మిశ్రమం అనేది మరీ గట్టిగా, మరీ పల్చగా కాకుండా ముక్కలకు కోట్ అయ్యేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అందులోకి కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలిపి క్లీన్ చేసుకున్న చేప ముక్కలు వేసి ముక్కలకు కోట్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కోట్ చేసుకున్న ముక్కలను కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- అనంతరం గరిటెతో నిధానంగా తిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. చేప ముక్కలు నూనెలో వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన చేప ముక్కలను కూడా వేయించి తీసుకోవాలి.
- అదే స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న పాత్ర పెట్టి పావు కప్పు పైనే నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, అనాసపువ్వులు, షాజీరా, బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేయించాలి.
- అనంతరం ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి లైట్గా కలర్ మారే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ కలర్ మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
- అల్లం మగ్గినాక పసుపు, ఉప్పు, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, టమాటా తరుగు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి కుక్ చేసుకోవాలి. నీరు ఇంకి నూనె పైకి తేలినాక నిమ్మరసం, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మిశ్రమం మొత్తాన్ని సమానంగా పాన్ మొత్తం అయ్యేలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మసాలా మిశ్రమం మీద ఫ్రై చేసిన చేప ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా పెట్టి గిన్నెను దింపి పక్కన ఉంచాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో గిన్నె పెట్టి రెండు లీటర్ల నీరు పోసి హై-ఫ్లేమ్ మీద మరిగించాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు రాతి పువ్వు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, జాపత్రి, మరాఠీ మొగ్గలు, అనాసపువ్వులు, షాజీరా, బిర్యానీ ఆకులు వేసి మరికాసేపు మరిగించాలి.
- వాటర్ బాగా మసులుతున్నప్పుడు జల్లి గరిటెతో మసాలా దినుసులు మొత్తం తీసేసి.. నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొత్తిమీర తరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఓసారి కలిపి హై-ఫ్లేమ్ మీద మాత్రమే ఉడికించుకోవాలి.
- బియ్యం 80 శాతం ఉడికిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో తీసుకుంటూ ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చేప ముక్కలు ఉన్న గిన్నెలో సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించిన బియ్యం మొత్తాన్ని చేప ముక్కల మీద స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బియ్యం పైన కొన్ని పసుపు నీళ్లు, కొత్తిమీర పుదీనా తరుగు, అర కప్పు రైస్ ఉడికించిన నీటిని పోసుకుని మూత పెట్టాలి.
- ఈ రైస్ ఉన్న పాత్రను స్టవ్ మీద ఉంచి ఆవిరి బయటికి పోకుండా ఏదైనా బరువు ఉంచి హై ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాలు, లో-ఫ్లేమ్లో మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఓ అర గంట తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఘుమఘుమలాడే బిర్యానీ రెడీ అయి ఉంటుంది.
- అంతే నిధానంగా సర్వ్ చేసుకుని తింటే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
