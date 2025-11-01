"చిక్కటి చేపల కర్రీ" - ఇలాంటి రెసిపీ అందరికీ నచ్చుతుంది!
ఫిష్ కర్రీ ఇలా చేయండి - పులుపు, కారం ఫ్రై చేసిన టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 3:34 PM IST
Fish Recipe : ముక్కలు మెత్తగా, జ్యూసీగా, గ్రేవీ చిక్కగా, పులుపు, కారం ఫ్రై చేసినట్లుగా ఉండే చేపల కర్రీ చాలా కిక్ ఇస్తుంది. అయితే, కొంత మంది పులుసు ఇష్టపడితే, మరికొందరు ఫ్రై నచ్చుతారు. కానీ, ఫ్రై లాంటి చేపల కర్రీ గ్రేవీ చాలా మందికి ఇష్టం. ఇలాంటి గ్రేవీ అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చేపలు - అర కిలో
- కారం 1 స్పూన్లు
- ఉప్పు - అర స్పూన్లు
- నిమ్మచెక్క - సగం
- చింతపండు - 30గ్రాములు
గ్రేవీ కోసం :
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2 పెద్దవి
- అల్లం - 3 ఇంచులు
- వెల్లుల్లి - 20
- పచ్చిమిర్చి - 2
- టమోటాలు - 2 పెద్దవి
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- జీలకర్ర పొడి - 1 స్పూన్
- కారం - 4 స్పూన్ల
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
కర్రీ కోసం :
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 5
- మెంతులు - పావు స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చేప ముక్కలు బాగా శుభ్రం చేసి తీసుకోవాలి. కడిగే సమయంలో ఉప్పు, నిమ్మ చెక్కపిండుకొని శుభ్రం చేస్తే ముక్కలు నీచు వాసన ఉండవు. ఇలా శుభ్రం చేసుకున్న చేప ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని కారం, ఉప్పు, నిమ్మచెక్క రసం పిండుకొని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై వెడల్పాటి కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే ముందుగా 2 పెద్ద ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 3 ఇంచుల అల్లం, 20 వెల్లుల్లి పాయలు, 2 పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత 2 పెద్ద టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. టమోటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికించుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీలో కి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మెత్తని పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఉప్పు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 4 స్పూన్ల కారం, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఇపుడు కడాయిలో 5 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, 5 పచ్చిమిర్చి, పావు స్పూన్ మెంతులు, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు, ఉప్పు, కరివేపాకు, జీలకర్ర వేసుకుని వేయించాలి. ఫిష్ కర్రీ చేసుకోవడానికి వెడల్పాటి గిన్నెలో వాడుకుంటే బాగుంటుంది.
- ఉల్లిపాయలు రంగు మారగానే గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి. మూత పెట్టి 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో మూత తీస్తూ కలుపుతుంటే పేస్ట్ దగ్గరపడుతుంది. ఈ సమయంలో చింతపండు పులుసు పోసుకుని కలుపుకోవాలి. మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి ఉప్పు, కారం రుచి చూసుకోవాలి.
- ఇపుడు మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి మరిగించుకుని ఓ పొంగు రాగానే మ్యారినేట్ చేసుకున్న చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి. చేప ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే ఒక సారి ముక్కలు విరిగిపోకుండా సున్నితంగా కలుపుకుని మూతపెట్టి మరో 8 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. అంతే! ఆ తర్వాత నూనె పైకి తేలుతుంది. ఇపుడు కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు చల్లుకుని కాస్త చల్లారిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు!
