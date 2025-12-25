చేపల పులుసులో ఏదైనాటేస్ట్ మిస్సవుతున్నారా? - కారం, చింతపండు వేసే టైం ఇంపార్టెంట్!
చేపల కర్రీ చక్కగా కుదరాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి - ఇంట్లో అందరికీ నచ్చుతుంది!
Fish Recipe : ఇంట్లో చేపల కర్రీ చేస్తే ఏదో మిస్సవుతున్నట్లు అనిపిస్తోందా? ఎంత బాగా చేసినా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏదో వంక పెడుతున్నారా? అయితే, ఓ సారి ఇలా ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేసి చూడండి కచ్చితంగా అందరికీ నచ్చుతుంది. చేపల కర్రీ ప్రాసెస్లోనే టేస్ట్ సీక్రెట్ దాగి ఉంటుందనే విషయం గుర్తుంచుకోండి. కారం, చింతపండు వేసే టైం ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసుకుంటే చేపల పులుసు రుచి అందరికీ ఎందుకు నచ్చదో చెప్పండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - కేజీ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- మెంతులు - 1 స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయలు - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- టమోటా - 2
- కొత్తిమీర తరుగు - చిన్న కట్ట
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కేజీ చేప ముక్కలు బాగా క్లీన్ చేయించాలి. బయట నుంచి తీసుకురాగానే ఉప్పు, పసుపు, నిమ్మరసం వేసుకుని బాగా రెండు, మూడుసార్లు ఇంట్లో క్లీన్ చేసుకోవాలి. కర్రీ చేయడానికి ముందుగా మసాలా కోసం మిక్సీ జార్లో జీలకర్ర, ధనియాలు, మెంతులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ మసాలా ముద్దను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇపుడు 50 గ్రాముల చింతపండు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ పై వెడల్పాటి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కగానే పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఇపుడు టమోటాలు మిక్సీలో వేసుకుని ప్యూరీ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. నూనె తేలే వరకు ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కారం, ఉప్పు వేసుకోవాలి. నూనెలో కాసేపు వేయించాక గ్రైండ్ చేసిన మసాలా ముద్ద కూడా వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు చింతపండు రసం పోసుకుని పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించాలి. నూనెలోనే చింతపండు రసం కూడా వేయించడం వల్ల కర్రీ టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇపుడు మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మరిగించాలి. ఈ టైంలోనే శుభ్రం చేసుకున్న చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ముక్కలన్నీ ఉడికేలా మరో 20 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. ఇపుడు మరో సారి మూత తీసుకుని పులుసు దగ్గర పడిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో 3 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై పొయ్యి మీదనే ఉంచి ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవాలి.
