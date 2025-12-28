కేరళ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే "చేపల కూర" - మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేంత రుచిగా!
- నోరూరించే మలయాళీ 'ఫిష్ కర్రీ' - తక్కువ కారంతో ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!
Published : December 28, 2025 at 2:00 PM IST
Fish Curry in Kerala Style : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే నాన్వెజ్ ఐటమ్స్లో 'చేపలు' ముందు వరుసలో ఉంటాయి. అందుకే, వైద్యులు కూడా వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా డైలీ డైట్లో చేపలను చేర్చుకోవడం మంచిదని చెబుతుంటారు. ఇక నార్మల్గా చేపలను ఒక్కొక్కరూ ఒక్కోవిధంగా వండుతుంటారు. అయితే, మెజార్టీ పీపుల్ ఫిష్ ఫ్రై, పులుసు వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కానీ, చాలా మందికి చేపల కర్రీ ఎంత బాగా వండినా సరైన టేస్ట్తో పర్ఫెక్ట్గా కుదరదు. అందుకే, ఈ సండే ఒక అద్భుతమైన చేపల కర్రీతో మీ ముందుకు వచ్చాం. అదే, నోరూరించే కేరళ స్టైల్ "ఫిష్ మోలీ".
ఇది మనం రొటీన్ వండే చేపల కర్రీ కంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తక్కువ కారంతో గుజ్జుగా చేసే ఈ కేరళ ప్రాంతీయ వంటకం ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. ఈ కర్రీ అన్నం, రొట్టెలు ఇలా దేనిలోకైనా బాగుంటుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్! బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో మంచి చేపల కూరను ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఘుమఘుమలాడే ఈ కేరళ స్టైల్ ఫిష్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర కిలో - వంజరం చేప ముక్కలు (కింగ్ ఫిష్)
- రెండు కప్పులు - కొబ్బరి పాలు
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- మూడు - పచ్చిమిర్చి
- ఒకటిన్నర స్పూన్లు - అల్లం తరుగు
- నాలుగు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- ఒక స్పూన్ - పసుపు
- అర స్పూన్ - మిరియాల పొడి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఒకటిన్నర స్పూన్లు - నిమ్మరసం
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఫిష్ కర్రీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగి చేపల ముక్కలు తీసుకుని కాస్త ఉప్పు, పసుపు పట్టించి పదిహేను నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
- ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, అల్లం తరుగును రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కరివేపాకు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి దోర దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లం, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకుని కాసేపు వేయించాలి.
- అవన్నీ వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు పసుపు, మ్యారినేట్ చేసి పావుగంట పక్కనుంచిన చేప ముక్కలను వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై కడాయిపై మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి. చేప ముక్కలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక చివర్లో కొబ్బరి పాలు పోసి ముక్కలు విరగకుండా మెల్లగా కలియతిప్పుతుండాలి.
- నిమిషం తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నిమ్మరసం జత చేసి మరోసారి నెమ్మదిగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
- అంతే, కేరళ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "చేపల కూర" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, ఈ కూరలో ఎండు కారం వేయరు. పచ్చిమిర్చి, మిరియాల పొడి మాత్రమే వేసి చేస్తారు.
- అలాగే, కొబ్బరి పాలను ఎక్కువసేపు సెగ మీద ఉంచితే విరిగినట్లవుతాయి కాబట్టి చివర్లోనే యాడ్ చేసుకోవాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ పద్దతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా కేరళ స్టైల్లో ఫిష్ కర్రీ వండి చూడండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ బాగా నచ్చుతుంది.
