ETV Bharat / offbeat

కేరళ స్టైల్​లో అద్దిరిపోయే "చేపల కూర" - మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేంత రుచిగా!

- నోరూరించే మలయాళీ 'ఫిష్ కర్రీ' - తక్కువ కారంతో ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!

Fish Curry in Kerala Style
Fish Curry in Kerala Style (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fish Curry in Kerala Style : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే నాన్​వెజ్ ఐటమ్స్​లో 'చేపలు' ముందు వరుసలో ఉంటాయి. అందుకే, వైద్యులు కూడా వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా డైలీ డైట్​లో చేపలను చేర్చుకోవడం మంచిదని చెబుతుంటారు. ఇక నార్మల్​గా​ చేపలను ఒక్కొక్కరూ ఒక్కోవిధంగా వండుతుంటారు. అయితే, మెజార్టీ పీపుల్ ఫిష్ ఫ్రై, పులుసు వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కానీ, చాలా మందికి చేపల కర్రీ ఎంత బాగా వండినా సరైన టేస్ట్​తో పర్ఫెక్ట్​గా కుదరదు. అందుకే, ఈ సండే ఒక అద్భుతమైన చేపల కర్రీతో మీ ముందుకు వచ్చాం. అదే, నోరూరించే కేరళ స్టైల్​ "ఫిష్‌ మోలీ".

ఇది మనం రొటీన్ వండే చేపల కర్రీ కంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తక్కువ కారంతో గుజ్జుగా చేసే ఈ కేరళ ప్రాంతీయ వంటకం ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. ఈ కర్రీ అన్నం, రొట్టెలు ఇలా దేనిలోకైనా బాగుంటుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్! బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో మంచి చేపల కూరను ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఘుమఘుమలాడే ఈ కేరళ స్టైల్ ఫిష్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Fish Curry in Kerala Style
చేప ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర కిలో - వంజరం చేప ముక్కలు (కింగ్ ఫిష్)
  • రెండు కప్పులు - కొబ్బరి పాలు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • మూడు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒకటిన్నర స్పూన్లు - అల్లం తరుగు
  • నాలుగు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • ఒక స్పూన్ - పసుపు
  • అర స్పూన్ - మిరియాల పొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • ఒకటిన్నర స్పూన్లు - నిమ్మరసం

చూస్తేనే నోరూరిపోయే "ఎగ్ 65" - 31st దావత్​కి అద్దిరిపోయే స్నాక్!

Fish Curry in Kerala Style
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఫిష్ కర్రీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగి చేపల ముక్కలు తీసుకుని కాస్త ఉప్పు, పసుపు పట్టించి పదిహేను నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, అల్లం తరుగును రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కరివేపాకు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి.
Fish Curry in Kerala Style
మిరియాలు (Getty Images)
  • అవి వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి దోర దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అల్లం, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకుని కాసేపు వేయించాలి.
  • అవన్నీ వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు పసుపు, మ్యారినేట్ చేసి పావుగంట పక్కనుంచిన చేప ముక్కలను వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై కడాయిపై మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి. చేప ముక్కలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక చివర్లో కొబ్బరి పాలు పోసి ముక్కలు విరగకుండా మెల్లగా కలియతిప్పుతుండాలి.
Fish Curry in Kerala Style
కొబ్బరిపాలు (Getty Images)
  • నిమిషం తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నిమ్మరసం జత చేసి మరోసారి నెమ్మదిగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
  • అంతే, కేరళ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "చేపల కూర" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, ఈ కూరలో ఎండు కారం వేయరు. పచ్చిమిర్చి, మిరియాల పొడి మాత్రమే వేసి చేస్తారు.
  • అలాగే, కొబ్బరి పాలను ఎక్కువసేపు సెగ మీద ఉంచితే విరిగినట్లవుతాయి కాబట్టి చివర్లోనే యాడ్ చేసుకోవాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ పద్దతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా కేరళ స్టైల్​లో ఫిష్ కర్రీ వండి చూడండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ బాగా నచ్చుతుంది.
Fish Curry in Kerala Style
చేపల కూర (Eenadu)

31st పార్టీకి ఘుమఘుమలాడే "చికెన్​ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే ముక్క జ్యూసీజ్యూసీగా అద్దిరిపోవాల్సిందే!

చల్లని సాయంత్రానికి అద్దిరిపోయే "చికెన్ వడలు" - కరకరలాడుతూ భలే రుచికరంగా!

TAGGED:

KERALA STYLE FISH MOLEE RECIPE
HOW TO MAKE FISH CURRY
CHEPALA KURA THAYARI VIDHANAM
కేరళ స్టైల్ చేపల కూర
FISH CURRY IN KERALA STYLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.