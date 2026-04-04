ఆడ, మగ పక్షులు కలవకుండానే "గుడ్డు ఉత్పత్తి" - కృత్రిమ పద్ధతిలో "బట్టమేక పక్షి" జననం

రాజస్థాన్​లో గుడ్డు ఉత్పత్తి - గుజరాత్​లో జననం వెనుక ప్రాజెక్ట్ 'గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్'

great_indian_bustard
great_indian_bustard (ETV Bharat)
Published : April 4, 2026 at 3:47 PM IST

Great Indian Bustard : అంతరించిపోతున్న జాబితాలో ఉన్నటువంటి అరుదైన బట్టమేక పక్షి పిల్ల గుజరాత్​లో తొలిసారిగా కృత్రిమ సంతానోత్పత్తి విధానంలో జన్మించింది. ఈ పిల్ల తన 'సవతి తల్లి'తో కలిసి ప్రత్యేక కేంద్రంలో అడుగులు వేస్తూ విహరిస్తోంది. దాదాపు పదేళ్ల కృషి ఫలితంగా ఇది సాధ్యమైంనదని కేంద్ర మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ ట్విటర్ వేదికగా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అంతరించే జాబితాలో ఉన్న బట్టమేక పక్షుల మనుగడను కాపాడేందుకు మార్గం సుగమమైందని పేర్కొన్నారు.

great_indian_bustard
great_indian_bustard (ETV Bharat)

రాజస్థాన్‌లోని పోఖ్రాన్‌ సమీపంలో రామ్‌దేవరా బ్రీడింగ్‌ సెంటర్‌లో 2024 నుంచే కృత్రిమ సంతానోత్పత్తి విధానంలో బట్టమేక పిట్ట (గ్రేట్‌ ఇండియన్‌ బస్టర్డ్‌) పిల్లలు పెంచుతున్నారు. రాజస్థాన్‌ రాష్ట్ర పక్షి కూడా ఇదే కాగా అక్కడ 'గోదావన్' అని పిలుస్తారు. ఈ పక్షి జననం, సంరక్షణ కోసం కృషి చేస్తున్న వన్యప్రాణి ప్రేమికులకు శుభవార్త అని చెప్పుకోవచ్చు. జైసల్మేర్‌ జిల్లాలో బట్టమేక పక్షుల సంఖ్య 73కు చేరినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

రాజస్థాన్లోని పోఖ్రాన్ సమీపంలో గల రామ్​దేవ్రా బ్రీడింగ్ సెంటర్లో గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ "జెర్రీ" అనే ఆడ, "పర్వా" అనే మగ పక్షుల సాయంతో గుడ్డును ఉత్పత్తి చేయించారు. నెల ప్రారంభంలో సామ్-సుదాసరి బ్రీడింగ్ సెంటర్లో మరికొన్ని పిల్లలు కూడా జన్మించినట్లు ఎడారి నేషనల్ పార్క్ (డీఎన్పీ) డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ (డీఎఫ్ఓ) బ్రిజ్మోహన్ గుప్తా పేర్కొన్నారు.

ప్రాజెక్ట్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ (GIB) కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, వైల్డ్​లైఫ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా 2016 లో ఉమ్మడి ప్రయత్నాలు ఆరంభించాయి. 'గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్' వంటి అత్యంత అరుదైన ఈ పక్షిని విజయవంతంగా పెంచడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం కల్పించడంతో పాటు సురక్షితంగా ఉండేలా ఫెన్సింగ్, శాస్త్రీయ పర్యవేక్షణతో కేంద్రంలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ముందుగా మగ పక్షి నుంచి శాస్త్రీయ పద్ధతిలో వీర్యం సేకరించారు. ఆ తర్వాత ఆడ పక్షిలో ప్రవేశపెట్టి గుడ్డు ఉత్పత్తి చేయించారు. తద్వారా ఫలదీకరణ వైఫల్యాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేశారు. వైద్య బృందాలు రోజుకు 24 గంటలు రెండు కేంద్రాలను పర్యవేక్షించి పిల్లలు జన్మించిన తరువాత, ఆహారం, ఉష్ణోగ్రత, కదలిక, ఆరోగ్యం నిశితంగా పరిశీలించాయి.

గుజరాత్‌లో 10 ఏళ్లలో తొలిసారిగా

రాజస్థాన్ లోని రామ్​దేవ్రా కేంద్రంలో ఉత్పత్తి చేసిన గుడ్డును దాదాపు 770 కిలోమీటర్ల దూరంలోని గుజరాత్​లోని నలియాకు తరలించారు. ఫలదీకరణ చెందిన గుడ్డును రవాణా చేయడమే ఈ మిషన్‌లో అత్యంత కీలకమైన భాగమని అధికారులు తెలిపారు. దాదాపు 19గంటల పాటు రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణించి పక్షితో పొదిగించారు.

గుజరాత్​ కచ్ గడ్డి మైదానాల్లో కేవలం మూడు ఆడ పక్షులు మాత్రమే ఉన్నాయి. స్థానికంగా మగ పక్షులు ఏవీ మిగలకపోవడం, అడవిలో సహజ ఫలదీకరణ అసాధ్యం కావడంతో ఈ అసాధారణ ప్రయత్నం చేపట్టారు.

